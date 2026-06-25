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અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી, વિવિધ કમિટીઓની જાહેરાત; કોંગ્રેસને સ્થાન ન મળતા વિવાદ

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી હતી જેમાં પાલિકાની મહત્ત્વની કમિટીના ચેરમેન અને હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 3:25 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી હતી જેમાં પાલિકાની મહત્ત્વની કમિટીના ચેરમેન અને હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. સામાન્ય સભા પહેલા યોજાયેલી સત્તા પક્ષની બેઠકમાં શહેર પ્રમુખ પ્રેરક શાહ અને મેયર હિતેશ બારોટની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેન અને સભ્યોના નામ પર મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

AMCમાં વિવિધ કમિટીઓની જાહેરાત

  • 1. ધરમશી દેસાઈ - બોડકદેવ - વોટર સપ્લાય કમિટી
  • 2. જૈનિક વકીલ - પાલડી - રોડ એન્ડ બિલ્ડીંગ કમિટી
  • 3. દીપક પંચાલ - નિકોલ - હેલ્થ એન્ડ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કમિટી
  • 4. ભાગ્યેશ પટેલ - જોધપુર - ટાઉન એન્ડ પ્લાનિંગ કમિટી
  • 5. જીતેન્દ્ર ખચરિયા - સ્ટેડિયમ વોર્ડ - રીક્રીએશનલ એન્ડ હેરિટેજ કમિટી
  • 6 . વિપુલ પટેલ - નરોડા - લીગલ કમિટી
  • 7. મુકેશ પટેલ - વિરાટનગર - રેવન્યુ કમિટી
  • 8. ડો. ચાંદની પટેલ - લાંભા - હોસ્પિટલ
  • 9. હિતેન્દ્ર પરમાર - શાહપુર - મટીરીયલ મેનેજમેન્ટ કમિટી
  • 10. દર્શન શાહ - નારણપુરા - હાઉસિંગ એન્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કમિટી
  • 11. ડિમ્પલબેન વરદાયની - નરોડા - મહિલા અને બાળ વિકાસ કમિટી

AMCની સામાન્ય સભામાં કોંગ્રેસનો હોબાળો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભા આજે ભારે તોફાની સાબિત થઈ છે. મનપાની વિવિધ મહત્વની કમિટીઓના ચેરમેનોના નામોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેની સાથે જ વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસે સભામાં જોરદાર હોબાળો મચાવ્યો હતો. શાસક પક્ષ ભાજપ દ્વારા એક પણ કમિટીમાં કોંગ્રેસના સભ્યોને સ્થાન ન અપાતા વિપક્ષી કોર્પોરેટરોએ ગૃહના ફ્લોર પર આવીને 'સંવિધાનની હત્યા બંધ કરો' અને 'ભાજપ દ્રોહ'ના નારા લગાવ્યા હતા.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી (ETV Bharat Gujarat)

દરિયાપુરના કાઉન્સિલર નીરવ બક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરની જનતાના નામે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ ગુનો કર્યો છે. અમદાવાદ શહેરની જનતાના પ્રાણ પ્રશ્નોને શાસક પક્ષ ઘોળીને પી જાય છે. જનતા તો ત્રસ્ત થતી હોય, લોકો પરેશાન થતા હોય, તેમના પ્રશ્નોને ઉઠાવવા માટે મજબૂત કામ વિપક્ષ કરે છે તેમ છતાંય અમદાવાદ શહેરની મહત્ત્વની 17 કમિટીની અંદર એક પણ નામ કોંગ્રેસના લીધા નથી. બધી કમિટીમાંથી કોંગ્રેસના નામ કાઢવામાં આવ્યા છે અને વિપક્ષને સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી, જે ખૂબ જ નિંદનીય બાબત છે."

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ શાસક પક્ષના નેતા જશુ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ માત્ર વિરોધ કરે છે, થોડા સમય પહેલા જ ગયેલી ચૂંટણીમાં જનતાએ જવાબ આપી દીધો છે. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસે જે રીતે કર્યું હતું તે રીતે વિપક્ષના સભ્યોને સ્થાન આપવામાં આવતું નથી.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી (ETV Bharat Gujarat)

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