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રાજકોટ મનપામાં વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનની જાહેરાત, શહેરના વિકાસને વેગ મળશે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ શાખાઓ અને સમિતિઓના ચેરમેન પદ માટેના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

રાજકોટ મનપામાં વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનની જાહેરાત
રાજકોટ મનપામાં વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનની જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 8:07 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ શાખાઓ અને સમિતિઓના ચેરમેન પદ માટેના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શહેરના વિકાસ કાર્યો અને પાયાની સુવિધાઓને સંભાળતી 15 જેટલી મહત્ત્વની સમિતિઓના વડાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

રાજકોટ મનપામાં વિવિધ સમિતિના ચેરમેનની જાહેરાત

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જાહેર કરાયેલી યાદી મુજબ, મહાનગરપાલિકાની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાતી બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન તરીકે અશ્વિન પરશોત્તમભાઈ ભોરણીયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, શહેરની સ્વચ્છતા અને આરોગ્યની જવાબદારી સંભાળતી સેનિટેશન સમિતિના ચેરમેન તરીકે કીર્તિબા અનિરૂદ્ધસિંહ રાણા અને આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન તરીકે રીંકલભાઈ ખોડીદાસભાઈ મેઘાણીના નામ પર મહોર મારવામાં આવી છે. સામાજિક કાર્યો માટેની સમાજ કલ્યાણ ૨તિના વડા તરીકે મનીષભાઈ રસિકભાઈ ભટ્ટની નિયુંકત થઈ છે.

રાજકોટ મનપામાં વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનની જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)

શહેરની આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓની વાત કરીએ તો, લાઈટીંગ સમિતિની કમાન પરેશભાઈ વસંતલાલ ઠાકરને અને વોટર વર્ક્સ સમિતિની જવાબદારી જયસુખભાઈ મગનભાઇ કાથરોટીયાને સોંપવામાં આવી છે. કાયદો અને નિયમોની સમિતિના ચેરમેન તરીકે જયરાજસિંહ ગજુભા જાડેજા, માર્કેટ સમિતિ માટે મોહિતસિંહ પૃથ્વીસિંહ જાડેજા અને પ્લાનિંગ સમિતિના ચેરમેન તરીકે અનિલકુમાર શરદકુમાર ચૌહાણ વહીવટ સંભાળશે. હાઉસિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અને ક્લીયરન્સ સમિતિના તરીકે દીલીપભાઈ હિરજીભાઈ લુણાગરીયાની વરણી કરવામાં આવી છે. પ્લાનિંગ સમિતિની જવાબદારી અનિલકુમાર શરદકુમાર ચૌહાણને સોંપાઇ છે.

આ ઉપરાંત અન્ય મહત્વની સમિતિઓમાં ડ્રેનેજ સમિતિના ચેરમેન તરીકે કિરણબેન વસંતભાઇ હરસોડા, બાગ બગીચા અને ઝૂ સમિતિ માટે રક્ષિત વસંતરાય કલોલા અને એસ્ટેટ મેનેજમેન્ટ સમિતિના ચેરમેન તરીકે કંકુબેન કનજીભાઈ ઉધરેજાના નામની જાહેરાત થઈ છે. શિશુ કલ્યાણ ખાસ ગ્રાન્ટ સંચાલિત યોજનાઓ અને અગ્નિશામક દળ સમિતિના વડા કેતનભાઈ ડાયાભાઇ બન્યા છે, જ્યારે માધ્યમિક શિક્ષણ અને આનુસાંગિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન તરીકે સોનલબેન જીતેન્દ્રભાઈ સેલારાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ નવી ટીમના ગઠનથી રાજકોટ શહેરમાં વિકાસકાર્યો વધુ ઝડપી બનશે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે.

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