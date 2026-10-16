સુરતમાં બીજા ખોડલધામની જાહેરાત, 150 વીઘા જમીનમાં ‘શ્રી અન્નપૂર્ણા ખોડલધામ’નું નિર્માણ કરાશે
મોટા વરાછા ખાતે આયોજિત ભવ્ય ‘શેરી ઓટલો નવરાત્રી મહોત્સવ’ દરમિયાન હજારો ખેલૈયાઓ અને સમાજના અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં અન્નપૂર્ણા ખોડલધામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
Published : October 16, 2026 at 6:38 PM IST
સુરત: સૌરાષ્ટ્રના કાગવડ ખાતે આવેલા ખોડલધામ બાદ સુરતમાં બીજા ખોડલધામના નિર્માણને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓનો અંત આવ્યો છે. નવરાત્રિ મહોત્સવ દરમિયાન સુરતમાં ‘શ્રી અન્નપૂર્ણા ખોડલધામ’ બનાવવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વેલંજા ખાતે અંદાજે 150 વીઘા જેટલી વિશાળ જમીનમાં આ ધાર્મિક અને સેવાકીય સંકુલનું નિર્માણ કરવાનું આયોજન છે. પાટીદાર સમાજના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ મુકેશ પટેલ આ પ્રોજેક્ટના મુખ્ય સ્વપ્નદ્રષ્ટા તરીકે સામે આવ્યા છે, જ્યારે જયંતીભાઈ એકલારા સહિતના સમાજના અગ્રણીઓ પણ આ આયોજનમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.
મોટા વરાછા ખાતે આયોજિત ભવ્ય ‘શેરી ઓટલો નવરાત્રી મહોત્સવ’ દરમિયાન હજારો ખેલૈયાઓ અને સમાજના અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં અન્નપૂર્ણા ખોડલધામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ગરબા મહોત્સવના માહોલમાં આ જાહેરાત થતાં ઉપસ્થિતોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આ પ્રસંગે અન્નપૂર્ણા ખોડલધામની કલ્પનાત્મક ઝાંખી પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
સમાજના ઉત્થાન માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બનાવવાનો સંકલ્પ
પ્રોજેક્ટ અંગે માહિતી આપતાં ઉદ્યોગપતિ મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખોડલધામ હોય કે અન્નપૂર્ણા ધામ, આવી સંસ્થાઓ સમાજના હિત અને ઉત્થાન માટે હોય છે. લેઉવા પટેલ સમાજના અગ્રણીઓ સાથે કરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણ દરમિયાન સમાજના યુવાનોની જરૂરિયાતો અને તેમની મુશ્કેલીઓ સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના આધારે સમાજને સહાયરૂપ બને તેવું આસ્થાનું કેન્દ્ર ઊભું કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું કે, કાગવડ ખાતેનું ખોડલધામ સમાજનું ગૌરવ છે. જોકે, સુરતમાં વસતા લેઉવા પટેલ સમાજ માટે અલગ આસ્થાકેન્દ્ર અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનું માધ્યમ ઊભું કરવાના હેતુથી અન્નપૂર્ણા ખોડલધામ બનાવવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો છે. આ આયોજન પાછળ સમાજના 10થી 15 અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ એકસાથે આવ્યા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
મહિલા સશક્તિકરણથી લઈને વિદ્યાર્થીઓની સહાય સુધીની પ્રવૃત્તિઓ
અન્નપૂર્ણા ખોડલધામને માત્ર ધાર્મિક સ્થળ પૂરતું મર્યાદિત રાખવાને બદલે સામાજિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓના કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવાનું આયોજન છે. સરદાર પટેલ એકેડેમી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સહયોગથી વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ, મહિલાઓને રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવી, મહિલા સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવું તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના વડીલો અને વયોવૃદ્ધોની સેવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવશે.
મુકેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થા સાથે જોડાયેલા અગ્રણીઓ રાજકારણથી પર રહીને સેવાભાવથી કાર્ય કરવા માગે છે. પાટીદાર સમાજનો ખેતી સાથેનો નાતો અને અન્નના મહત્ત્વને ધ્યાનમાં રાખીને માતા અન્નપૂર્ણાના નામ સાથે આ ધામનું નામ ‘અન્નપૂર્ણા ખોડલધામ’ રાખવામાં આવ્યું છે.
નરેશ પટેલ સાથે વિવાદ હોવાનો ઇનકાર
સુરતમાં ખોડલધામના નિર્માણને લઈને અગાઉ કાગવડ ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ નરેશ પટેલ દ્વારા પણ અંત્રોલી ખાતે ખોડલધામ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હવે વેલંજા ખાતે અન્નપૂર્ણા ખોડલધામના પ્રોજેક્ટની જાહેરાત થતાં સુરતમાં બે અલગ-અલગ ખોડલધામના નિર્માણની શક્યતા સામે આવી છે.
આ મુદ્દે મુકેશ પટેલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, તેમને નરેશ પટેલ સાથે કોઈ વિવાદ નથી. જો નરેશ પટેલ અન્નપૂર્ણા ખોડલધામમાં આવવા ઇચ્છે તો તેમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આ નિવેદન સાથે તેમણે બંને આયોજનને લઈને કોઈ વિવાદની ભાવના ન હોવાનું સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં
પાટીદાર અગ્રણી વિજય માંગુકિયાના જણાવ્યા અનુસાર, અન્નપૂર્ણા ખોડલધામના નિર્માણ માટે જમીનની વ્યવસ્થા કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા પૂર્ણતાના આરે પહોંચ્યા બાદ પ્રોજેક્ટ અંગેની વધુ વિગતો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર સંકુલની રૂપરેખા તૈયાર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
સુરતમાં પાટીદાર સમાજની મોટી વસ્તી અને ખાસ કરીને લેઉવા પટેલ સમાજ માટે આ પ્રોજેક્ટને મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. હવે જમીન સંપાદન પૂર્ણ થયા બાદ ભૂમિપૂજન, નિર્માણકાર્યની શરૂઆત અને અન્ય આયોજન અંગેની વિગતો જાહેર થવાની રાહ જોવાઈ રહી છે.
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