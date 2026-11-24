ખાખી વર્દીનું સપનું જોતા યુવાનો થઈ જાઓ તૈયાર: 12,993 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત
ગુજરાત પોલીસમાં લોકરક્ષકની 12,752 અને PSI કેડરની 241 જગ્યાઓ માટે યોજાશે ભરતી પ્રક્રિયા
Published : November 24, 2026 at 11:54 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં પોલીસ ભરતીની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા લોકરક્ષક કેડરની અગાઉ જાહેર કરાયેલી ભરતીમાં જગ્યાઓનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા વધારાની જગ્યાઓને મંજૂરી આપવામાં આવતાં હવે લોકરક્ષક કેડરમાં કુલ 12,752 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત PSI કેડરની 241 જગ્યાઓ માટે પણ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આમ, રાજ્યમાં પોલીસ વિભાગમાં કુલ 12,993 જગ્યાઓ પર ભરતીનો માર્ગ ખુલ્યો છે.
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા 20 નવેમ્બર, 2026ના રોજ લોકરક્ષક કેડરની ભરતી અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગૃહ વિભાગ દ્વારા વધારાની જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવતાં 23 નવેમ્બરના રોજ સુધારેલી જગ્યાઓની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ અને પોલીસ મહાનિર્દેશક દ્વારા આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
નવી જાહેરાત મુજબ લોકરક્ષક કેડરની કુલ 12,752 જગ્યાઓમાં બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની સૌથી વધુ 8,233 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની 1,132, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (SRPF)ની 3,107 જગ્યાઓ રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જેલ વિભાગમાં પુરુષ જેલ સિપાઈની 251 અને મહિલા જેલ સિપાઈ/મેટ્રનની 29 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
બીજી તરફ PSI કેડરમાં પણ કુલ 241 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં બિનહથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની 225 અને જેલર ગ્રુપ-2 (મહિલા)ની 16 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. PSI કેડરની ભરતી માટે ઉમેદવાર પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી ફરજિયાત રહેશે. આ ભરતી માટે ઓનલાઇન માધ્યમથી જ અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે.
લોકરક્ષક કેડરની ભરતીમાં જગ્યાઓ વધારવામાં આવતાં પોલીસ વિભાગમાં નોકરી મેળવવાની આશા રાખતા હજારો યુવાનોને મોટી તક મળશે. ખાસ કરીને કોન્સ્ટેબલ અને SRPFમાં જગ્યાઓની સંખ્યા નોંધપાત્ર હોવાથી ભરતીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
ઉમેદવારોએ ભરતીની અરજી, લાયકાત, પરીક્ષા અને અન્ય પ્રક્રિયા અંગેની સત્તાવાર માહિતી માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ gprb.gujarat.gov.in તથા OJASની વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in પર નજર રાખવાની રહેશે. લોકરક્ષક કેડરની ભરતી અંગે અગાઉ જાહેર કરાયેલી અન્ય સૂચનાઓ યથાવત્ રાખવામાં આવી હોવાનું પણ જણાવાયું છે.
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