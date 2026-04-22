પહેલગામ હુમલાની વર્ષગાંઠ, પતિ અને પુત્રને ગુમાવનાર ભાવનગરના કિરણબેનને PMને મળવાની ઈચ્છા

22 એપ્રિલ 2025ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આંતકવાદી હુમલામાં દેશભરમાંથી ફરવા આવેલા લોકોએ આતંકીઓના ગોળીબારમાં જીવ ગુમાવ્યા હતાં. મૃતકોમાં ભાવનગરના એક પિતા-પુત્ર પણ સામેલ હતાં.

પહેલગામ હુમલામાં ભાવનગરના પિતા-પુત્રએ ગુમાવ્યો હતો જીવ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 7:08 AM IST

ભાવનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ આંતકવાદી હુમલો થતાં અનેક નિર્દોષ નાગરીકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. મૃતકોમાં ભાવનગરથી ફરવા ગયેલા સ્મિત અને તેના પિતાનું પણ આંતકવાદીઓ દ્વારા કરાયેલા અંધાધૂંધ ગોળીબારમાં અવસાન થયું હતું.

આ સમગ્ર ઘટનાને એક વર્ષ થવા આવ્યું છે. ત્યારે સ્મિતના માતાએ એક વર્ષ પૂર્ણ થતા પોતાની વેદના સાથે સરકારનો આભાર પણ માન્યો છે, સાથે અપેક્ષા પણ સેવી છે.

22 એપ્રિલ 2025ના રોજ પહેલગામમાં થયો હતો આતંકવાદી હુમલો
પહેલગાવમાં ભાવનગરના પિતા-પુત્રએ જીવ ગુમાવ્યો

ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતા યતિશભાઈ પરમાર તેમના પત્ની કિરણબેન અને 17 વર્ષીય દીકરા સ્મિત સાથે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગાંવ ફરવા ગયા હતા. 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ પહેલગામમાં ફરવા આવેલા યાત્રિકો ઉપર આંતકવાદીઓએ અંધાધુંધ ગોળીઓ વરસાવી હતી. જેમા યતિશભાઈ પરમાર અને તેમના 17 વર્ષીય દિકરા સ્મિત પરમારનું મૃત્યું નીપજ્યું હતું. જ્યારે કિરણબેન પરમાર બચી ગયા હતાં. પિતા-પુત્રના અવસાન થયા બાદ તેને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા માટે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ ભાવનગર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઘટનાને આજે બરાબર એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, પરંતુ કિરણબેન એ દિવસ અને ઘટનાને ક્યારેય ભૂલી શક્યા નથી.

ભાવનગરના કિરણબેન પરમારે પતિ અને પુત્રને ગુમાવ્યા
ઓપરેશન સિંદૂર પગલે કિરણબેને PMનો આભાર માન્યો

પહેલગામમાં થયેલા હુમલામાં પિતા-પુત્ર યતિશભાઈ પરમાર અને સ્મિત પરમારના અવસાન બાદ કિરણબેન પરમાર પોતાના મોટા પુત્ર અભિષેક સાથે પોતાના દિયરને ત્યાં હાલ જીવન પસાર કરી રહ્યા છે, તેમની સાથે રૂબરૂ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે કેમેરા સામે કશું કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

પરંતુ તેમણે મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, આજે ઘટનાને એક વર્ષ થઈ ગયું છે. વડાપ્રધાને ઓપરેશન સિંદૂર ચલાવ્યું તેથી અમે ખૂબ ખુશ છીએ. સરકાર તરફથી અમને દસ લાખ જેવી સહાય પણ પ્રાપ્ત થઈ છે.

પતિ અને પુત્રને ગુમાવનાર ભાવનગરના કિરણબેનને PMને મળવાની ઈચ્છા
મોટા દીકરા માટે નોકરીની PM પાસે અપેક્ષા

કિરણબેન પરમારે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં તેમની તબિયત આ એક વર્ષ પૂરું થવા આવતા નાજુક રહે છે, તેમને છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી છાતીમાં દુખાવો થવાને પગલે હોસ્પિટલમાં સારવારમાં જવું પડી રહ્યા છે. આ સાથે માનસિક રીતે પણ તેઓ થોડા પીડાઈ રહ્યા છે, તેમના મોટા દીકરા અભિષેક માટે દેશના વડાપ્રધાનને પ્રાર્થના કરું છું કે, નોકરી પ્રાપ્ત થાય તો તેમની ચિંતા હળવી થઈ જાય. હું વડાપ્રધાનને એક વાર મળવા માંગુ છું.

