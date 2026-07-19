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ભરૂચ : અંકલેશ્વરમાં ટ્યૂશન જતી બે બહેનો પર ક્લાસમેટના પરિવારનો હુમલો, મુખ્ય સૂત્રધાર પિતા અને પત્નીની પોલીસે કરી ધરપકડ

અંકલેશ્વર હુમલા કેસમાં હત્યાના પ્રયાસની કલમો ઉમેરાઈ, CCTVમાં કેદ ઘટનાએ મચાવી ચકચાર, આરોપી પરિવારની કાર અને બેટ કબજે કર્યું

ટ્યુશન જતી બે સગી બહેનો પર ક્રિકેટ બેટ-ચંપલ વડે જીવલેણ હુમલો
ટ્યુશન જતી બે સગી બહેનો પર ક્રિકેટ બેટ-ચંપલ વડે જીવલેણ હુમલો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 9:00 PM IST

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ભરૂચઃ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ટ્યુશન જવા નીકળેલી બે સગી વિદ્યાર્થીનીઓ પર ક્રિકેટના બેટ અને ચપ્પલ વડે જીવલેણ હુમલો કરવાના કેસમાં પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાતા પિતા અને તેની પત્નીની ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા બાદ પોલીસે તપાસ વધુ તેજ બનાવી દીધી છે અને હવે હત્યાના પ્રયાસની કલમો પણ ઉમેરવામાં આવી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અંકલેશ્વરના ગાર્ડન સિટી વિસ્તારમાં રહેતી બે સગી બહેનો ટ્યુશન જવા મોપેડ પર નીકળી હતી. ગાર્ડન સિટી રોડ પર એક કારે તેમની સામે આડી ગોઠવીને બંનેને રોકી દીધા હતા. ત્યારબાદ કારમાંથી ઉતરેલા પરિવારના સભ્યોએ વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે બોલાચાલી કરી અને ક્રિકેટના બેટ તથા ચંપલ વડે તેમના પર હુમલો કરી દીધો હતો. હુમલામાં બંને યુવતીઓ ઘાયલ થતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.

આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ભારે ચકચાર મચી હતી. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી તો જાણવા મળ્યું કે શાળામાં બંને વિદ્યાર્થીનીઓ વચ્ચે કોઈ બાબતે વિવાદ થયો હતો. આ જ વિવાદને લઈને આરોપી પરિવાર નારાજ હતો અને અગાઉ બંને પરિવારો વચ્ચે વાતચીત પણ થઈ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ટ્યુશન જતી બે સગી બહેનો પર ક્રિકેટ બેટ-ચંપલ વડે જીવલેણ હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્ય આરોપી ગુરુ ઉર્ફે દેવ પ્રીતમસિંહ જેસલે પોતાની દીકરીને ઉશ્કેર્યા બાદ પત્ની ભાવના દેવ જેસલ, દીકરી અને વૃદ્ધ માતા સાથે મળીને બંને વિદ્યાર્થીનીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. પોલીસે હુમલામાં વપરાયેલી ફોર-વ્હીલર કાર અને ક્રિકેટનો બેટ કબજે કરી લીધા છે.

આ કેસમાં પોલીસે ગુરુ ઉર્ફે દેવ પ્રીતમસિંહ જેસલ અને તેની પત્ની ભાવના દેવ જેસલની ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જ્યારે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલી સગીર દીકરી અને વૃદ્ધ દાદીની અટકાયત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તેમની ભૂમિકાની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે કેસમાં હત્યાના પ્રયાસ સહિતની સંબંધિત કલમો ઉમેરી છે. શાળામાં થયેલો મૂળ વિવાદ શું હતો, હુમલાનું કાવતરું કેવી રીતે ઘડાયું અને તેમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે સહિતના તમામ પાસાઓની તપાસ હાલ આગળ વધી રહી છે. પોલીસ વધુ પુરાવા એકત્ર કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી રહી છે.

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TAGGED:

ANKLESHWAR STUDENT ATTACK
CRICKET BAT ASSAULT
FATHER WIFE ARRESTED
ATTEMPT MURDER CHARGES
ANKLESHWAR ATTACK CASE

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