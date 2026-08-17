ભાવનગરના માઢીયા ગામમાં અન્ય જ્ઞાતિના લોકોને સીધી જમીન ફાળવતા રોષ, સરપંચ સહિત પહોંચ્યા કલેકટરને આવેદન આપવા
માઢીયા ગામના સરપંચ સહિત સ્થાનિક લોકો ગામમાં એક સમાજના લોકોને આપવામાં આવેલી જમીનને લઈને આવેદનપત્ર આપવા આવી પહોંચ્યા હતા.
Published : August 17, 2026 at 6:06 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના માઢીયા ગામના સરપંચ સહિત સ્થાનિક લોકો ગામમાં એક સમાજના લોકોને આપવામાં આવેલી જમીનને લઈને આવેદનપત્ર આપવા આવી પહોંચ્યા હતા. ગામ લોકોએ વિરોધ કર્યો છે અને તેમની જરૂરિયાત પ્રમાણે માંગો મુજબ સરકાર દ્વારા જમીન ફાળવવામાં આવી નથી. ત્યારે આ રીતે ગામમાં અન્ય સમાજના લોકોને જમીન ફાળવવાને લઈને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું.
સરપંચ સહિત લોકો પોહચ્યા આવેદન આપવા
માઢીયા ગામના સરપંચ બીપીનભાઈ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે અમે કલેકટરના આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કે અમારા ગામમાં જે અન્ય જ્ઞાતિને જમીન આપવામાં આવી છે. ત્યારે અમારા ગામમાં ભરવાડ કોળી અને દેવીપુજક સમાજના લોકો રહે છે. આવા કોઈ અન્ય સમાજના લોકોને પ્રવેશની મનાઈ છે. આવી રીતે કલેક્ટર કઈ રીતે ફાળવણી કરી શકે. ગ્રામ પંચાયતની જાણ બહાર કે અભિપ્રાય વગર સીધી જમીન ફાળવી દેવામાં આવી છે.
તેમણે આગળ કહ્યું, અમારા ગામમાં ઘણાને જમીન નથી તે લોકોને આપવામાં આવતી નથી. અમારે આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે પણ જમીનને માંગણી છે પણ હજુ સુધી ફાળવાઇ નથી. શાળાના મેદાન માટે પણ અમારે જમીન જોઈએ છે પણ હજુ સુધી અમને મળી નથી. ત્યારે આવી રીતે અન્ય કોઈ સમાજને સીધી જમીન ફાળવી દીધી છે જેને પગલે અમે આગામી દિવસોમાં ધરણા પણ કરી શકીએ છીએ.
ગરકમ પંચાયતના અભિપ્રાય વગર ફાળવી દેવાતા રોષ
તાલુકા પંચાયતના સભ્ય રહેલા વિષ્ણુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા માઢીયા ગામમાં અન્ય વિમુક્ત જાતિ સરદારનગરમાં રહે છે. જેમાં ગ્રામ પંચાયતને પૂછવું જોઈએ પણ પૂછ્યા વગર 29/7 એ સીધી દરખાસ્ત ગ્રામ પંચાયતના મોકલીને સહી કરી દેવા માટે કહેવાયું. આ તો ઘરના ઘંટી ચાટે અને પાડોશીને આટો આપે જેવું છે. ગામની પાંચ વીઘા જમીન બચી છે જેની અમે માગણી કરી છે પણ અમને 50 વર્ષમાં ફાળવી નથી.
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