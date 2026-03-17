ઉનાકાંડમાં કોર્ટના ચુકાદાથી નારાજ જીગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું 'સરકાર ઉપલી કોર્ટમાં ચુકાદો પડકારે, નહિતર અમે આગળ લડીશું'
દસ વર્ષ બાદ ચકચારી ઉના દલિત કાંડમાં કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે, જેમાં 42 માંથી 37 આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી દેવામાં આવ્યા છે.
Published : March 17, 2026 at 9:33 PM IST
બનાસકાંઠા: ઉના દલિતકાંડમાં આવેલા ચુકાદા બાદ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. સરકારને ઉપલી કોર્ટમાં આ ચુકાદાને પડકારવા માટે અપીલ કરવા સાથે આગામી દિવસોમાં રસ્તા પર ઉતરવાની પણ ઉતરવાની પણ આપી છે.
દસ વર્ષ બાદ ચકચારી ઉના દલિત કાંડમાં કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે, જેમાં 42 માંથી 37 આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી દેવામાં આવ્યા છે અને માત્ર પાંચ આરોપીઓને પાંચ વર્ષ માટેની સજા આપવામાં આવી છે.
આ ચુકાદાથી ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ પાલનપુર સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધીને ચુકાદા સામે પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. સાથે જ તેમણે સરકારને આ સમગ્ર ચુકાદાને ઉપલી કોર્ટમાં પડકારવા માટે અપીલ કરી છે. જીગ્નેશ મેવાણી કહ્યું કે, આ ચુકાદાથી હું હતાશ છું, દુઃખી છું, એટલું જ નહીં પીડિત પરિવાર પણ દુઃખી હોવાનું જીગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું છે.
જીગ્નેશ મેવાણીએ કહ્યું કે, વશરામભાઈ અને બાલુભાઈ સરવૈયાએ તમામ આરોપીઓને ઓળખી કાઢ્યા હતા. છતાં પણ પાંચ આરોપીઓને પાંચ વર્ષ માટેની સજા સંભળાવવામાં આવી છે, જેનાથી પીડિત પરિવાર પણ દુઃખી છે. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ પરિવારોને આત્મસન્માન પુર્વક જીવવા માટે સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં સરકાર નિષ્ફળ રહી હોવાના આરોપ લગાવ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે વર્ષ 2018 અને 2023 માં જામીન પર છૂટેલા આરોપીઓએ ફરી પરિવાર પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં એક કેસમાં આરોપીઓ નિર્દોષ છૂટ્યા છે. જોકે બીજો કેસ પેન્ડિંગ છે. જીગ્નેશ મેવાણીએ સરકાર દ્વારા આ કેસને ઉપલી કોર્ટમાં પડકારવામાં આવે તેવી અપીલ સરકારને કરી છે. તેમણે કહ્યું કે પીડિત પરિવાર પર જીવનુ જોખમ હોવાનું છે પીડિત પરિવારે અને જીગ્નેશ મેવાણીએ આ ચુકાદા સામે અસંતોષ વ્યક્ત કરી પોતાની નારાજગી દર્શાવી છે.
ઉનાના મોટા સમઢીયાળા ગામમાં વર્ષ 2016માં આ ચકચારી ઘટના બની હતી. આ બનાવમાં કથિત ગૌરક્ષકોએ બાલુભાઈ સરવૈયા અને તેમના પરિવારજનો પર હુમલો કર્યો હતો. એટલું જ નહીં ગાડી સાથે બાંધીને તેમના ઉપર અમાનવિય અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ગુજરાતભરમાં તેના પ્રત્યાઘાતો પડ્યા હતા. જે બાદ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે અને રાહુલ ગાંધીએ પીડિત પરિવારોની મુલાકાત કરી હતી અને પરિવારને આશ્વાસન આપ્યું હતું. જો કે હવે આ સમગ્ર કેસમાં ચુકાદો આવતા પીડિત પરિવારમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. એટલું જ નહીં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી એ પણ ચુકાદાને લઈને પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.
ઉનાકાંડના પીડિત પરિવારોની જાનમાલની સુરક્ષા કરવા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીએ આપેલા વચન નિભાવવા, જમીન અને સરકારી નોકરી પીડિત પરિવારોને આપવા માટે પણ જીગ્નેશ મેવાણીએ અપીલ કરી છે. સાથે જ આ કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓને કડક સજા થાય જેથી કરીને ફરીથી ઉનાકાંડ ન બને તેવી માંગ જીગ્નેશ મેવાણીએ કરી છે.
ચકચારી ઉના દલિતકાંડમાં હવે કોર્ટના ચુકાદાને લઈને પીડિત પરિવાર અને ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તેમને અસંતોષ વ્યક્ત કરીને સમગ્ર મામલામાં સરકાર પણ આ ચુકાદાને ઉપલી કોર્ટમાં પડકારે તેવી અપીલ કરી છે. નહીતર આગામી દિવસોમાં ઉપલી કોર્ટના દ્વાર ખખડાવાની તૈયારી જીગ્નેશ મેવાણીએ દર્શાવી છે એટલું જ નહીં તમને રસ્તા પર ઉતરવાની પણ ચીમકી આપી છે.
