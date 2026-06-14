'પગાર, નાણા પંચ... બધુ મળી ગયું તોય ભૂખ નથી ભાંગતી', મંત્રી રમેશ કટારાના નિવેદન બાદ શિક્ષકોમાં રોષ
કૃષિ રાજ્યમંત્રી રમેશ કાટારાએ સ્ટેજ પરથી પોતાના સંબોધનમાં શિક્ષકોને આડેહાથ લેતા નિવેદન આપ્યું હતું કે, તમામ આર્થિક લાભો મળવા છતાં ભૂખ ભાંગતી નથી.
Published : June 14, 2026 at 5:17 PM IST
ગોધરા: રાજ્ય સરકારના કૃષિ રાજ્યમંત્રી રમેશભાઈ કટારા પોતાના એક નિવેદનના કારણે હાલમાં ચર્ચામાં આવ્યા છે. ગોધરામાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં રાજ્યમંત્રીએ સ્ટેજ પરથી શિક્ષકોની કામગીરીને લઈને એક નિવેદન આપ્યું હતું, જેને લઈને હવે શિક્ષક સંગઠનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગોધરામાં સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સરકાર દ્વારા 'વિકસિત ભારત સંકલ્પ સંમેલન' કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન મુખ્ય અતિથિ તરીકે આવેલા કૃષિ રાજ્યમંત્રી રમેશ કાટારાએ સ્ટેજ પરથી પોતાના સંબોધનમાં શિક્ષકોને આડેહાથ લેતા નિવેદન આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે, તમામ આર્થિક લાભો મળવા છતાં ભૂખ ભાંગતી નથી.
વિકાસ અને પર્યાવરણનો સંગમ!— Rameshbhai Katara (@RameshKataraMLA) June 14, 2026
ગોધરા ખાતે આયોજિત 'વિકસિત ભારત સંકલ્પ સંમેલન' માં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહી જનતા જનાર્દનને સંબોધિત કરી તેમજ સ્વામિનારાયણ મંદિર પરિસરમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું. કાર્યક્રમની એક આકર્ષક ઝલક...
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કૃષિ રાજ્યમંત્રી રમેશ કટારાએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, શિક્ષણની વાત કરી, આપણા બાપ-દાદા અને વડીલોને પૂછજો, ગામની અંદર નિશાળ નહોતી. એક ગામમાં નિશાળ હતી તો ઓરડા નહોતા, નીચે બેસીને ભણવું પડતું હતું અને 200થી 500 રૂપિયા પગાર મળતો હતો. આજે પગાર, નાણા પંચ- આઠમું પંચ, દસમું પંચ, કેટલું બધુ મળી ગયું તોય કદાચ ભૂખ નથી ભાંગતી, તોય વિરોધ કરે મિત્રો. મોદી સાહેબનો વિરોધ કરે, સરકારનો વિરોધ કરે. આપણા વડીલોને પૂછજો 500-1000 રૂપિયામાં નોકરી કરતા હતા. આજે કેટલો બધો પગાર મળે તો કામ કરવા તૈયાર નથી. ઘણી વખતે શિક્ષક હોય બીજા હોય, રચ્યા પચ્યા મોબાઈલમાં જ રહે. આપણે સુખી તો બીજાને સુખી કરતા શીખવાડો મિત્રો.
મંત્રી રમેશભાઈ કટારાના આ નિવેદન બાદ શિક્ષણ સંગઠનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ મિતેશ ભટ્ટે આ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા એક વીડિયો સંદેશ દ્વારા આપી હતી. જેમાં તેમણે કહ્યું કે, શિક્ષકોને છઠ્ઠું, સાતમું પગાર અને આઠમું, એવા પગાર પંચ મળી ગયા પણ હજુ તેમની ભૂખ સંતોષાતી નથી. પણ વાસ્તવમાં શૈક્ષિક મહાસંઘે તેમને પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે, આ જે વ્યવસ્થા છે તે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વ્યવસ્થા છે, કર્મચારીઓને પગાર પંચ આપવું એ તેમની આર્થિક સધ્ધરતા સુધરે, તે પોતાનું જ્ઞાન વર્ધન કરી શકે તે માટે વર્ષોથી ચાલતી વ્યવસ્થા છે, બીજી બાજુ વાત કરી છે કે તેમની રેલી અને ધરણા, તો સરકારે સાથે થયેલી મંત્રણાઓનું પાલન ન થાય, સરકાર દ્વારા બનાવેલા ઠરાવોનો અમલ ન થાય, સરકાર દ્વારા આપેલી સૂચનાઓનો નીચેની બાજુએ અમલ ન થાય, શિક્ષકોની શિક્ષણ સિવાય ઘણા બધા પ્રકારના કામ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે અને તેમાં પડતી સમસ્યાઓ લઈને શિક્ષકો સરકાર પાસે જતા હોય છે અને તેના માટે સંગઠનની એક વ્યવસ્થા છે.
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