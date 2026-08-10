ભાવનગર: મોતીબાગ ટાઉનહોલથી કલેક્ટર કચેરી સુધી આંગણવાડી બહેનોએ રેલી કાઢી અને આવેદનપત્ર આપ્યું
વેતનની માંગ ન સ્વીકારાય તો આગામી દિવસોમાં હડતાલ અને જબરદસ્ત આંદોલન થશે તેવી ચેતવણી આપવામાં આવી.
Published : August 10, 2026 at 9:40 PM IST
ભાવનગર: આઠ તાલુકાની આંગણવાડી બહેનોની રેલી બાદ આગેવાનોની અટકાયત કરાઈ. વેતન વધારાની માંગને પગલે ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠને સરકાર સામે આગામી કાર્યક્રમો જાહેર કર્યા છે.
ભાવનગર શહેરના મોતીબાગ ટાઉનહોલથી ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન (CITU) સંચાલિત રેલી યોજીને કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા. વેતનના પગલે આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન દ્વારા માંગો કરવામાં આવેલી છે. સંગઠનના આગેવાનોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જો કે આગામી દિવસોમાં સરકાર સામેના કાર્યક્રમો પણ જાહેર કરાયા છે.
ભાવનગર શહેરમાં આંગણવાડી બહેનોના યુનિયન દ્વારા મોતીબાગ ટાઉનહોલથી રેલી યોજીને કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચી હતી. જ્યાં પ્રમુખ અને બહેનોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન દ્વારા કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો. આગામી દિવસોમાં પણ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના કાર્યક્રમો વેતનને પગલે યોજવાના છે. ત્યારે આજે પણ રેલી યોજીને આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠને પોતાની માંગો રજૂ કરી હતી.
રેલી સ્વરૂપે વેતન માટે વિરોધ અને માંગ
ભાવનગર શહેરના મોતીબાગ ટાઉનહોલ ખાતે આજે આંગણવાડીની બહેનો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ હતી. જિલ્લા આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના જિલ્લા પ્રમુખ રમીલાબા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે આજનો અમારો કાર્યક્રમ કામદારો અને અમારી પડતર માંગોને પગલે અમે ભેગા થયા છીએ. ભાવનગર જિલ્લાના આઠ તાલુકામાંથી બહેનો એકઠી થઈ છે. અમારી માંગણી વેતન વધારાની છે. હાઇકોર્ટે અમારો વેતન 24800 કર્યો છે ત્યારે સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગઈ છે. અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે તેના આપો તો કોઈ વાંધો નહીં, પરંતુ વચગાળાનો પગાર અમને આપો.
80 ટકા શ્રમજીવી કામદાર દુઃખીના આક્ષેપ
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના રાજ્ય પ્રમુખ અરૂણભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર દેશભરમાં 80 ટકા શ્રમજીવી દુઃખી છે. નવા લેબર લો અમલમાં આવેલા છે ત્યારે કામદારો માંગણી કરી રહ્યા છે કે લઘુત્તમ વેતન ઓછામાં ઓછું 20000 હોવું જોઈએ. આશા વર્કર, આંગણવાડી બહેનો વર્ષોથી માંગ કરી રહી છે. પરંતુ સરકારને વેતનમાં વધારો કરવો નથી અને ઉદ્યોગપતિનું ૮ લાખ કરોડનું દેવું માફ કરવું છે. એટલે આખા દેશમાં આજે જેલ ભરો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.
આગામી દિવસોમાં અપાશે કાર્યક્રમ
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના પ્રમુખ અરૂણભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે હવે શ્રમજીવી આંગણવાડી ખેડૂતની માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં જબરદસ્ત આંદોલન થશે. 6 ઓક્ટોબરે દિલ્હીમાં આંગણવાડી-આશા વર્કર બહેનોનો ઘેરાવ કાર્યક્રમ છે. આમ છતાં ઉકેલ નહીં આવે તો હડતાલો થશે. ગુજરાતમાં પણ ગાંધીનગરમાં ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન 50000 બહેનો એકત્રિત થશે તે કાર્યક્રમ પણ જાહેર કરી દીધો છે.
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