ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં આંગણવાડીની બહેનોનો હલ્લાબોલ: પગાર વધારા સહિતની 12 માગણીઓ મુદ્દે 18 થી 20 માર્ચ સુધી ‘સજ્જડ’ કામબંધી

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: ગુજરાતની આશરે 1.06 લાખ જેટલી આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે. લાંબા સમયથી પડતર 12 જેટલી ન્યાયી માગણીઓનો ઉકેલ ન આવતા, અંતે સી.આઈ.ટી.યુ (CITU) સંકલિત ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન દ્વારા પ્રથમ તબક્કાના આંદોલનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત તારીખ 18, 19 અને 20 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યભરની બહેનો કામથી અળગી રહી વિરોધ પ્રદર્શિત કરશે.

મુખ્ય માગણીઓ જે ઉકેલાઈ નથી

  • પગાર વધારો: વર્ષ 2022 બાદ અન્ય કર્મચારીઓના પગાર વધ્યા છે, પરંતુ આંગણવાડી બહેનોના વેતનમાં કોઈ સુધારો કરાયો નથી.
  • નવા મોબાઈલની સુવિધા: 2022માં આપેલ વચન મુજબ ડિજિટલ કામગીરી માટે હજુ સુધી નવા સ્માર્ટફોન ફાળવવામાં આવ્યા નથી.
  • નિવૃત્તિ વયમર્યાદા: બહેનોની માગણી છે કે નિવૃત્તિ વયમર્યાદા વધારીને 60 વર્ષ કરવામાં આવે.
  • પોષણ આહારના દરો: 2019 બાદ બાળકોના આહારના દરમાં વધારો ન થતા કુપોષણ સામેની લડાઈ નબળી પડી રહી હોવાની રજૂઆત.
  • ટેકનિકલ સમસ્યા: ખોરવાયેલી AVT અને FRS જેવી એપ્લિકેશનો બંધ કરી કામનું ભારણ ઘટાડવા માગ.
  • એડવાન્સ બિલો: આંગણવાડીના ખર્ચ માટે બહેનોએ પોતાના પગારમાંથી નાણાં ખર્ચવા ન પડે તે માટે એડવાન્સ પેમેન્ટની વ્યવસ્થા.

27 વખતની રજૂઆત છતાં સરકાર મૌન?

સંગઠનના આગેવાનોનું કહેવું છે કે, અત્યાર સુધીમાં સરકાર સાથે 27 વખત બેઠકો યોજાઈ છે. 10 માર્ચ 2025ના રોજ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હૈયાધારણા આપી હતી, પરંતુ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર એક પણ માગણી સ્વીકારવામાં આવી નથી. વર્તમાન મોંઘવારીમાં આંગણવાડી બહેનો માટે જીવન નિર્વાહ કરવો અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયો છે.

બાળકોના પોષણ પર અસરની ચિંતા

જો સરકાર કુપોષણ મુક્ત ગુજરાતની વાતો કરતી હોય, તો 2018-19થી આહારના દરો કેમ નથી વધાર્યા? તેવો સવાલ બહેનો ઉઠાવી રહી છે. આ હડતાલને કારણે રાજ્યના લાખો બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓની પોષણ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ શકે તેવી પૂરી સંભાવના છે.

"અમે રજા રિપોર્ટ ભરીને અને સ્થાનિક અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપીને શાંતિપૂર્ણ પણ મક્કમ રીતે કામનો બહિષ્કાર કરીશું. જો સરકાર હજુ પણ નહીં જાગે, તો આગામી સમયમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે." - રાજ્ય કારોબારી, આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન

TAGGED:

WORK BOYCOTT
BOYCOTT FROM MARCH 18 TO 20
ANGANWADI WORKERS
ANGANWADI WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.