સુરેન્દ્રનગર: પગાર વધારા અને કામના ભારણની ફરિયાદ સાથે આંગણવાડીની બહેનો હડતાળ પર, ચૂંટણી બહિષ્કારની આપી ચીમકી

આંગણવાડી વર્કર્સની રાજ્યવ્યાપી હડતાળ, સુરેન્દ્રનગરની 1355 આંગણવાડીને લાગ્યા તાળાં
Published : February 12, 2026 at 5:38 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાતમાં આંગણવાડી વર્કર બહેનો દ્વારા પગાર વધારા અને કામગિરીનો બોજ ઘટાડવાની માંગણી સાથે આજે હડતાળ પાડવામાં આવી છે. આ રાજ્યવ્યાપી વિરોધના પગલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પણ 1355 જેટલી આંગણવાડીઓને તાળા લાગ્યા છે. જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે આવેલા આઇસીડીએસ વિભાગની કચેરી ખાતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ફરજ બજાવતી 2710 જેટલી આંગણવાડી વર્કર બહેનો એકત્રિત થઈ હતી અને આ અંગે જિલ્લા પંચાયતમાં આવેલ આઇસીડીએસ વિભાગના પ્રોજેક્ટ ઓફિસ અને આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

તાજેતરમાં હાઇકોર્ટ આંગણવાડી કાર્યકર્તા તરીકે ફરજ બજાવતી મહિલાઓને 24,800 પ્રતિ માસનો પગાર આપવો તેમજ આંગણવાડી હેલ્પર્સને 20,300 પ્રતિ માસનો પગાર ચુકવણી કરવા માટેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હજુ સુધી આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો નથી જેનો રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને આ બાબતે આવેદનપત્ર આપી અને હાઇકોર્ટના નિયમનું પાલન કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે અગામી દિવસોમાં આ નિયમનું પાલન નહીં કરાવવામાં આવે તો ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.

પગાર વધારો મળે અને કામનું ભારણ ઘટે તેવી માંગ (ETV Bharat Gujarat)

આંગણવાડીની બહેનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, તેમને હાલ માત્ર 10,000 જેટલો પગાર ચૂકવવામાં આવે છે, હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ પણ તેમનો પગારવધારો હજી સુધી અમલમાં આવ્યો નથી અને તેની સામે કામ વધુ પડતું લેવામાં આવી રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં કોઈ નિર્ણય કરવામાં નહીં આવે તો ભૂખ હડતાળ અને ચૂંટણી આવી રહી છે તેનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી સાથે જિલ્લા પંચાયતમાં સૂત્રોચાર કરી અને રજૂઆત કરાઈ છે.

ઓનલાઇન કામગીરી કરાવામાં આવે છે પણ મોબાઈલ આપવામાં નથી આવતા, ઘરના મોબાઇલ લઈ કામગીરી કરવા માટે મજબૂર

ઉલ્લેખનીય છે કે, આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતી અલગ અલગ સાત થી આઠ પ્રકારની ઓનલાઈન કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં આંગણવાડીમાં આવતા બાળકોની હાજરી ઓનલાઇન ભરાવવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ પ્રકારની કામગીરી કરાવવામાં આવી રહી છે પરંતુ વર્ષો પહેલા મોબાઈલ ફોન આપવામાં તે બંધ થઈ ગયા છે હવે નવા મોબાઈલ આપવામાં આવતા નથી જેને લઈને ઘરના મોબાઇલ લઇ અને આ કામગીરી કરવી પડે છે. આઠ જેટલી એપ્લિકેશન મારફતે કામગીરી કરાવવામાં આવતી હોવાના કારણે મોબાઈલ ફોન પણ હેંગ થતા હોવાનું મહિલા આંગણવાડી કર્મચારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ માંગણીઓ સાથે આંગણવાડી વર્કર્સ હડતાળ પર...

  • 2 વર્ષ થી ઇનસેટિવની ચૂકવણી બાકી
  • નવા મોબાઈલ નથી આપવામાં આવી રહ્યા
  • કામગીરીમાં શોષણ કરવામાં આવે છે.નેતાઓ આવે ત્યારે કામગીરી અને ભીડ ભેગી કરવા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
  • 9 થી 3 નો સમય હોય છે પણ 24 કલાક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
  • મરી મસાલા અને અન્ય વસ્તુઓનું 5 માસનું બિલ બાકી
  • ઘરના ખર્ચ કરી અને આંગણ વાળી ચલાવા મજબૂર
  • પગાર વધારાનો પ્રશ્ન
  • મોબાઇલ એપ્લિકેશન ચાલતી નથી.

