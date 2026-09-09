સાત વર્ષથી વેતન વધારાની રાહ: ‘₹10 હજાર આવે છે, પણ ઘરે પહોંચે છે કેટલા?’... આંગણવાડી બહેનોના સવાલે સરકાર સામે ખોલી દીધું મોંઘવારીનું ગણિત
અમદાવાદમાં આંગણવાડી-આશા બહેનોનો રોષ હવે રસ્તા પર, હાઈકોર્ટના હુકમ છતાં સુપ્રીમની લડાઈ વચ્ચે વચગાળાની 50% રાહતની માગ
Published : September 9, 2026 at 9:27 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં આંગણવાડી અને આશા વર્કર બહેનોના વેતન સહિતના પડતર પ્રશ્નોનો મુદ્દો ફરી ઉગ્ર બન્યો છે. વર્ષોથી વેતન વધારાની માગ કરી રહેલી બહેનોએ હવે સરકારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે કે માત્ર બેઠક અને આશ્વાસનથી કામ નહીં ચાલે. 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં બે દિવસના ઉપવાસ અને ધરણા યોજીને સંગઠનોએ સરકાર પાસે નક્કર નિર્ણયની માગ કરી છે.
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન, ગુજરાત આશા એન્ડ હેલ્થ વર્કર યુનિયન અને CITU દ્વારા પગાર વધારો, લઘુતમ વેતન, પેન્શન યોજના, કાયમી કર્મચારીનો દરજ્જો તથા નિવૃત્તિ વયમર્યાદા સહિતના પ્રશ્નો ઉકેલવાની માગ કરવામાં આવી રહી છે.
હાલ ગુજરાતમાં આંગણવાડી વર્કરને ₹10,000, હેલ્પરને ₹5,500 અને આશા વર્કરને ₹4,500 પ્રતિ માસ ચૂકવવામાં આવે છે. સંગઠનોનો આક્ષેપ છે કે મોંઘવારી અને કામગીરીનો બોજ સતત વધ્યો છે, પરંતુ તેની સામે વેતનમાં યોગ્ય વધારો થયો નથી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટની ફુલ બેન્ચ દ્વારા આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરના વેતન અંગે અનુક્રમે ₹24,800 અને ₹20,300 ચૂકવવાના આદેશ બાદ રાજ્ય સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલમાં ગઈ છે. સંગઠનો હવે માગ કરી રહ્યાં છે કે કેસનો અંતિમ નિર્ણય આવે ત્યાં સુધી ઓછામાં ઓછું વચગાળાનું સન્માનજનક વેતન જાહેર કરવામાં આવે.
‘સાત વર્ષથી એ જ વાત, હવે આવેદન નહીં આપીએ’
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન, અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રમુખ જોશી રૂપાબેને સરકાર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા લગભગ સાત વર્ષથી વેતન વધારાની માગ સાથે આંદોલન કરી રહ્યાં છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, 2018 પછી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વેતનમાં કોઈ વધારો થયો નથી. છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી સંગઠન દ્વારા સતત સરકાર સાથે વાતચીત, રજૂઆતો અને આવેદનપત્રો આપવામાં આવ્યા હોવા છતાં નક્કર નિર્ણય લેવાયો નથી.
જોશી રૂપાબેને કહ્યું કે હવે વારંવાર આવેદન આપીને તેઓ થાકી ગયા છે. તેથી બે દિવસની ભૂખ હડતાળ શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમની મુખ્ય માગ એ છે કે હાઈકોર્ટના હુકમનો અમલ કરવામાં આવે અથવા સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગઈ હોવાથી ત્યાં સુધી વચગાળાની રાહત તરીકે 50 ટકા વધારો આપવામાં આવે. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે સરકાર સાથેની બેઠકોમાં વારંવાર ‘કરીશું’ તેવા વાયદા કરવામાં આવ્યા, પરંતુ તેનો અમલ થયો નથી.
‘₹10 હજારમાં ઘર કેવી રીતે ચાલે?’
જોશી રૂપાબેને આંગણવાડી બહેનોની આર્થિક સ્થિતિ અંગે વાત કરતાં કહ્યું કે ₹10,000ના વેતનમાં ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે ઘણી બહેનોને મકાનનું ₹6,000થી ₹7,000 સુધીનું ભાડું ચૂકવવું પડે છે. તેમણે કહ્યું કે પગાર મળ્યા બાદ મોટો હિસ્સો ભાડામાં જતો રહે છે અને બાકી રહેલી રકમમાંથી પોતાના પરિવાર સાથે સાથે આંગણવાડીના બાળકો માટે પણ જરૂરી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે.
તેમણે પૂરક પોષણના ખર્ચને લઈને પણ સવાલ ઉઠાવ્યો. તેમના જણાવ્યા મુજબ પૂરક પોષણ માટે મળતી રકમ અને બજારમાં વધતા ભાવ વચ્ચે મોટો તફાવત છે. ગોળ જેવી વસ્તુઓના ભાવ વધ્યા હોવા છતાં મળતી રકમમાં પૂરતી રાહત મળતી નથી. વધુમાં, આ રકમ પણ નિયમિત રીતે મળતી ન હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો.
‘હવે માતા યશોદાઓ રોડ પર આવી છે’
જોશી રૂપાબેને સરકારને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે અત્યાર સુધી બહેનોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ હવે તેઓ પોતાની માંગણીઓ માટે રસ્તા પર ઉતર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે બે દિવસનો ઉપવાસ ચાલુ રહેશે અને ત્યારબાદ પણ આંદોલન ચાલુ રાખવામાં આવશે. જો સરકાર તેમની માગણીઓ નહીં સાંભળે તો અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર જવા માટે પણ બહેનો તૈયાર છે.
‘વાયદા નહીં, હવે નિર્ણય જોઈએ’
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના મહામંત્રી કૈલાસબેન રોહિતના જણાવ્યા મુજબ, 2018થી વેતન વધારાની માગ કરવામાં આવી રહી છે. મોંઘવારીની સાથે કામગીરીનું ભારણ પણ સતત વધી રહ્યું છે. તેમણે હાઈકોર્ટના આદેશ મુજબ ₹24,800 અને ₹20,300નું વેતન ચૂકવવાની માગ કરી છે. જો સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ ચાલવાનો હોય તો ત્યાં સુધી વચગાળાની રાહત આપવાની પણ માગ કરી છે. તેમણે પેન્શન યોજના, કાયમી કર્મચારીનો દરજ્જો અને અન્ય પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણની માગ પણ કરી છે.
‘1000થી 1500 બહેનો જોડાશે’
આંદોલન અંગે આગેવાન સંગીતા બહેન ગોહેલે જણાવ્યું કે બે દિવસના કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી બહેનો જોડાઈ રહી છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે આશરે 1,000થી 1,500 બહેનો કાર્યક્રમમાં જોડાવાની છે. તેમણે જણાવ્યું કે બીજા દિવસે આશા વર્કર બહેનો પણ આંદોલનમાં જોડાશે. તેમના જણાવ્યા મુજબ સરકાર મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરે છે, પરંતુ આંગણવાડી અને આશા વર્કર બહેનોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે
‘હવે વાયદા નહીં, આખરી લડાઈ’
CITU ગુજરાતના મહામંત્રી અને ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના પ્રમુખ અરુણ મહેતાએ આંદોલનને લઈને સરકાર સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આંગણવાડી અને આશા વર્કર બહેનો માત્ર સન્માનજનક લઘુતમ વેતનની માગ કરી રહી છે.
અરુણ મહેતાના જણાવ્યા પ્રમાણે, કોરોના મહામારી દરમિયાન રસીકરણ સહિતની કામગીરીમાં આ બહેનોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. પોલિયો નાબૂદીથી લઈને વિવિધ સરકારી યોજનાઓના અમલીકરણ સુધી આંગણવાડી અને આશા વર્કરો કામગીરી કરે છે, છતાં તેમને સરકારી કર્મચારીઓને મળતા લઘુતમ વેતનથી વંચિત રાખવામાં આવે છે. તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે આંગણવાડી અને આશા વર્કરો પર સરકારી કાર્યક્રમો, ચૂંટણી સંબંધિત કામગીરી, BLOની જવાબદારી, વસ્તી ગણતરી અને વિવિધ મોબાઈલ એપ્લિકેશન આધારિત કામગીરીનો વધારાનો બોજ નાખવામાં આવી રહ્યો છે.
અરુણ મહેતાએ જણાવ્યું કે સમગ્ર દેશમાં અનેક રાજ્યોમાં આંગણવાડી કર્મચારીઓને ગુજરાત કરતાં વધુ વેતન મળી રહ્યું છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં આશરે ₹15,000 તથા તમિલનાડુમાં આશરે ₹20,000 સુધીનું વેતન ચૂકવાય છે. સંગઠનનો દાવો છે કે દેશના આશરે 14 રાજ્યોમાં ગુજરાત કરતાં વધુ વેતન આપવામાં આવે છે.
‘23 માર્ચની બેઠક બાદ પણ નિર્ણય નહીં’
23 માર્ચે ગુજરાત સરકારના ચાર કેબિનેટ મંત્રીઓની હાજરીમાં બેઠક યોજાઈ હતી. ત્યારબાદ પણ નક્કર નિર્ણય આવ્યો નથી. અરુણ મહેતાના જણાવ્યા પ્રમાણે 27 ઓગસ્ટે બેઠક યોજવાની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બેઠક યોજાઈ નહોતી. ત્યારબાદ 31 ઓગસ્ટે બેઠક યોજવાની વાત છતાં કોઈ નક્કર પરિણામ આવ્યું નથી. સંગઠનનું કહેવું છે કે લાંબા સમયથી માત્ર આશ્વાસન મળતું હોવાથી હવે આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. આગામી દિવસોમાં ગાંધીનગર રેલી અને જરૂર પડે તો અચોક્કસ મુદતની હડતાળ અંગે પણ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે.
આંદોલનકારીઓનો મુખ્ય સવાલ હવે એક જ છે—વર્ષોથી કરવામાં આવતી વેતન વધારાની માગનો અંતિમ નિર્ણય ક્યારે આવશે? 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરના કાર્યક્રમ બાદ 10 સપ્ટેમ્બરે આગામી આંદોલન અંગે નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવશે.
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