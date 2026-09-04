મોઢેરા સૂર્ય મંદિર પાસે આવેલી પૌરાણિક વાવ અને હવા મહેલ ખંડેર હાલતમાં, તંત્રની ભારે ઉપેક્ષા
મહેસાણા જિલ્લાના મોઢેરામાં પુષ્પાવતી નદીના કિનારે આવેલું વિશ્વવિખ્યાત સૂર્ય મંદિર પોતાની અદભુત કોતરણી અને બેનમૂન સ્થાપત્ય કલા માટે સમગ્ર દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે.
Published : September 4, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 12:22 PM IST
મનીષ મિસ્ત્રી, મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના મોઢેરામાં પુષ્પાવતી નદીના કિનારે આવેલું વિશ્વવિખ્યાત સૂર્ય મંદિર પોતાની અદભુત કોતરણી અને બેનમૂન સ્થાપત્ય કલા માટે સમગ્ર દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે. સોલંકી વંશના રાજા ભીમદેવ પ્રથમ દ્વારા નિર્મિત આ મંદિરની મુલાકાતે દરરોજ હજારોની સંખ્યામાં દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ આવે છે પરંતુ, બહુ ઓછા લોકો એ વાતથી વાકેફ છે કે સૂર્ય મંદિરની તદ્દન નજીક જ તેના જેટલી જ પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતી એક ભવ્ય વાવ અને એક પ્રાચીન હવા મહેલ પણ આવેલા છે.
ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ (ASI) અને સ્થાનિક તંત્રની ઘોર બેદરકારી તેમજ યોગ્ય જાળવણીના અભાવે આ બંને અમૂલ્ય ઐતિહાસિક સ્થાપત્યો આજે પોતાની ઓળખ ગુમાવી રહ્યા છે અને સંપૂર્ણપણે ખંડેર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયા છે. આ વાવ અને હવા મહેલની દુર્દશા જોઈને કોઈપણ ઈતિહાસ પ્રેમી અને વારસાના જતન માટે જાગૃત નાગરિકનું હૃદય દ્રવી ઉઠે તેવી ગંભીર સ્થિતિ અહીં નિર્માણ પામી છે.
1000 વર્ષ જૂની વાવની અવદશા
સૂર્ય મંદિરના પરિસરમાંથી બહાર નીકળતા જ થોડા અંતરે એક પ્રાચીન વાવ આવેલી છે. ઇતિહાસકારો અને પુરાતત્વવિદોના મતે આ વાવ પણ સૂર્ય મંદિરની જેમ જ લગભગ ૧૧મી સદીમાં એટલે કે 1000 વર્ષ જૂની હોવાનું માનવામાં આવે છે. સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ આ વાવ ખૂબ જ મહત્વની છે. આ વાવ ત્રણ માળ અને 33 જેટલા પગથિયાં ધરાવે છે. વાવનું વર્ગીકરણ પ્રવેશદ્વારની સંખ્યાના આધારે થાય છે, જેમાં ગુજરાતમાં 'નંદા' પ્રકારની વાવ વધુ પ્રચલિત છે. મોઢેરાની આ વાવ પણ નંદા પ્રકારની છે, જેમાં માત્ર એક જ પ્રવેશદ્વાર હોય છે. પ્રાચીન સમયમાં જળ સંચય અને ફિલ્ટરેશનની ઉત્તમ વ્યવસ્થા અહીં હતી. બાજુના તળાવનું પાણી કુદરતી રીતે નિતારાઈને ચોખ્ખું બની આ વાવમાં આવતું હતું, જેનો ઉપયોગ સ્થાનિક લોકો અને વટેમાર્ગુઓ પીવા માટે કરતા હતા.
જોકે, આજે આ વાવ અત્યંત જર્જરિત થઈ ગઈ છે. પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા તેને રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર કરાઈ હોવા છતાં, તેની કોઈ જાળવણી થતી જોવા મળતી નથી. વાવની અંદરની કોતરણી અદભુત છે અને સમારકામ માટે કેટલાક પથ્થરો પણ લાવીને રખાયા છે, પરંતુ વાસ્તવિક કામગીરી હજુ સુધી શરૂ થઈ શકી નથી.
હવા મહેલ પણ ખરાબ હાલતમાં
વાવની બિલકુલ બાજુમાં જ એક ઐતિહાસિક હવા મહેલ આવેલો છે. આ હવા મહેલની ભૌગોલિક રચના ખૂબ જ રસપ્રદ છે. હવા મહેલનો પાછળનો ગેટ અને સૂર્ય મંદિરના ગર્ભગૃહનો મેઈન ગેટ એકદમ સચોટ રીતે એક જ સીધી લાઈનમાં આવે છે, જે તે સમયના આર્કિટેક્ટ્સની કુશળતા દર્શાવે છે પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિ ખૂબ જ નિરાશાજનક છે.
આ હવા મહેલ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો અત્યંત દયનીય અને ખરાબ સ્થિતિમાં છે. હવા મહેલ તરફ જતા રસ્તા પર ચારેબાજુ ગંદકી, પ્લાસ્ટિકનો કચરો અને જંગલી બાવળિયાઓ મોટા પ્રમાણમાં ઉગી નીકળ્યા છે. રસ્તા પર એટલી હદે દુર્ગંધ આવે છે કે સામાન્ય પ્રવાસી માટે ત્યાંથી પસાર થવું પણ અશક્ય બની જાય છે. હવા મહેલનું બાંધકામ હવે સાવ ખંડેર બની ગયું છે અને અસામાજિક તત્વો તેનો પોતાના અડ્ડા તરીકે દુરુપયોગ કરી રહ્યા હોવાનું પણ સ્થાનિક લોકો જણાવી રહ્યા છે.
આ સમગ્ર સ્થિતિ અંગે વાત કરતા એક જાગૃત પ્રવાસી પ્રવીણસિંહે જણાવ્યું હતું કે, "સૂર્ય મંદિરની બહાર નીકળતા જ એક 1000 વર્ષ જૂની વાવ આવેલી છે અને તેની બાજુમાં જ એક હવા મહેલ છે. હવા મહેલનો ગેટ અને સૂર્ય મંદિરનું ગર્ભગૃહ એક જ લાઈનમાં જોવા મળે છે. આ જગ્યા પુરાતત્વ વિભાગના હસ્તક હોવા છતાં અહીં કોઈ પ્રકારની દેખરેખ નથી. આજુબાજુ પુષ્કળ ગંદકી અને બાવળ ઉગેલા છે. જો તંત્ર દ્વારા યોગ્ય જાળવણી કરવામાં આવે તો આ સ્થળ એક સારો ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ બની શકે છે અને પ્રવાસીઓને નવું જોવા મળી શકે છે."
સ્થાનિક ઇતિહાસના જાણકાર અને ગાઈડ વિપુલ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, "મોઢેરા ગામમાં મૂળ બે પ્રાચીન વાવ આવેલી છે, જેમાંની એક મોઢેશ્વરી મંદિર પાસે અને બીજી સૂર્ય મંદિરની નજીક છે. આ વાવ આજે પણ જીવંત છે અને તેમાં પાણી પણ ઉપલબ્ધ છે પરંતુ પુરાતત્વ વિભાગની ઉપેક્ષાના કારણે તે જર્જરિત હાલતમાં પહોંચી ગઈ છે. પહેલા અહીં સુરક્ષા માટે ચોકીદાર હતા, પરંતુ હાલ કોઈ નથી. ગરમીની સીઝનમાં પાણીના સંગ્રહ માટે રાજાઓ દ્વારા આવી વાવ બનાવવામાં આવતી. ગુજરાતમાં 1000થી વધુ વાવ સોલંકી રાજાઓએ બનાવી હતી. જો આ અમૂલ્ય વારસો જાળવવામાં આવે અને પુરાતત્વ વિભાગ કે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા યોગ્ય દેખરેખ થાય તેવી અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે."
સૂર્ય મંદિર જેવી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની આટલી સુંદર દેખરેખ રખાતી હોય તો તેની નજીક આવેલા આ બંને પ્રાચીન સ્મારકોની કેમ નહીં? તેવો સળગતો પ્રશ્ન દરેક પ્રવાસીના મનમાં ઉઠી રહ્યો છે. ઐતિહાસિક વારસાને જાળવી રાખવો એ આપણી સહિયારી નૈતિક ફરજ છે, ત્યારે સંબંધિત તંત્ર વહેલી તકે જાગે અને આ સ્મારકોનું સત્વરે નવીનીકરણ કરે તેવી પ્રબળ લોકમાંગ ઉઠવા પામી છે.
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