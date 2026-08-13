ETV Bharat / state

શ્રાવણમાં અચૂક જાઓ ભાવનગરના સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરે, દર વર્ષે એક મંદિરમાં શિવલિંગ એક ચોખાવો જમીનમાં ઉતરે છે અને બીજા મંદિરમાં એક ચોખાવો બહાર આવે છે

ભાવનગરથી 45 કિમી દૂર વલભીપુરમાં આવેલા સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરો ભક્તોના આસ્થાનું પ્રતીક છે, બંને મંદિરની શિવલિંગનો રંગ, કદ અને આકાર એક સમાન છે.

શ્રાવણમાં અચૂક જાઓ ભાવનગરના સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરે
શ્રાવણમાં અચૂક જાઓ ભાવનગરના સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 5:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ભક્તો ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા તત્પર છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુરમાં આવેલા આશરે બે હજાર વર્ષ પૌરાણિક સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરની મુલાકાત અચૂક લેવી જોઈએ. આ મંદિરોમાં દર વર્ષે એક શિવલિંગ જમીનમાંથી એક ચોખાવો બહાર આવે છે અને બીજ મંદિરમાં શિવલિંગ એક ચોખાવો અંદર જમીનમાં જાય છે. Etv ભારતે આ મંદિરોની મુલાકાત લીધી તે દરમિયાન બન્ને મંદિરના પૂજારીઓએ શું કહ્યું આવો જાણીએ.

ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમનો પ્રિય શ્રાવણ માસ આવી રહ્યો છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુરમાં આવેલું હજારો વર્ષ પૌરાણિક સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ આજે પણ લોકોના આસ્થાનું પ્રતીક છે. બંને મંદિર અલગ-અલગ છે, પરંતુ તેમાં સ્થાપિત શિવલિંગનો રંગ, કદ અને આકાર એક સમાન છે. સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ પ્રાચીનકાળથી હોય ત્યાં બિરાજમાન પોઠીયો એટલે નંદી પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. ચાલો જાણીએ.

ભાવનગરથી 45 કિમી દૂર વલભીપુરમાં આવેલા સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરો ભક્તોના આસ્થાનું પ્રતીક છે (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર શહેરથી 45 કિલોમીટર દૂર અને ભાવનગર-ધંધુકા-અમદાવાદ હાઈવે ઉપર આવેલા વલભીપુર શહેરમાં હજારો વર્ષ જૂની શિવલિંગ ધરાવતા બે શિવાલયો આવેલા છે. વલભીપુર અને આસપાસના ગામના લોકો આજે પણ સિદ્ધેશ્વર અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવની પૂજા-અર્ચના કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. સ્થાનિક લોકો માને છે કે સાક્ષાત શિવ બિરાજમાન છે અને માંગો તે દરેક ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થાય છે.

સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ
સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

Etv ભારતની ટીમ 45 કિમી દૂર વલભીપુર આવેલા સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના પટાંગણમાં પ્રથમ પહોંચી હતી. ત્યારે ભગવાન શિવની પૂજા-અર્ચના કરતા જીતુભા ગોહિલ સાથે વાતચીત થઈ હતી. જીતુભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, “હું છેલ્લા બાર મહિનાથી અહીં આવું છું. જો કે તેની પહેલાં આવતો હતો, પછી બંધ થઈ ગયો હતો. મને ખૂબ અતિ શ્રદ્ધા છે. આ બહુ પૌરાણિક મંદિર છે, રજવાડા સમયનું. ખૂબ મોટી શિવલિંગ છે અને આ પૌરાણિક છે.”

બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ
બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

જ્યારે બુદ્ધેશ્વર મંદિરે આવતા શિલ્પાબેને જણાવ્યું હતું કે, “આ ખૂબ પ્રાચીન મંદિર છે, બહુ જૂનું છે. શિવલિંગમાં માનતા રાખો તો તમારી બધી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે. આસપાસના ગામડાના લોકો આવે છે. પાંડવો સમયનું પૌરાણિક મંદિર છે. તમે જે માંગો તે મળે છે, જે ધારો તે પ્રમાણે કામ થઈ જાય છે. મારા દાદા સાથે નાની હતી ત્યારથી આવું છું.”

સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ
સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવની શિવલિંગનો કલર, તેનો પથ્થર, તેનો આકાર અને તેનો રંગ બધું એક સમાન છે. ત્યારે બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પૂજારી મનોજગીરી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇતિહાસમાં કહેવાય છે કે બુદ્ધેશ્વર મહાદેવનું શિવલિંગ એક ચોખો અંદર જાય છે અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવનું શિવલિંગ એક ચોખો બહાર આવે છે. સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના પૂજા કરવા માટે ચાર પગથિયાં ચડવા પડે છે અને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવની પૂજા-અર્ચના માટે ચાર પગથિયાં જમીનમાં ઉતરવા પડે છે.

બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ
બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

સિદ્ધેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આજે પણ નળિયામાં રહેલું છે. તેનો કોઈ વિકાસ થયો નથી. ત્યારે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સામે બેઠેલો મહાકાય પોઠીયો પણ એક પૌરાણિક કથા સાથે સંકળાયેલો છે. બુદ્ધેશ્વર મહાદેવના પૂજારી મનોજગીરી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, મોગલો વખતે જે હુમલો થયો હતો ત્યારે શિવલિંગને ખંડિત કરવામાં આવી હતી. જો કે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવને બહાર જે પોઠીયો બેઠો છે તે નદીમાંથી મૃત હાલતમાં મળેલો હતો. ત્યારે તેનું મસ્તક નહોતું, એટલે રજવાડાના સમયમાં નવું મસ્તક બનાવવામાં આવ્યું અને નીચે તેને ટકાવવા માટે લાડવા મૂકવામાં આવ્યા છે. જો કે બંને મંદિરે દીપમાળા અને પૂજા-અર્ચના થાય છે.

સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ
સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

બુદ્ધેશ્વર મહાદેવના પૂજારી ભગીરથગીરી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, અહીં રજવાડાના સમયમાં પહેલાં પતરાના મંદિર હતા. ત્યારબાદ રાજાશાહીના સમયમાં અહીં બુદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરને બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે કહેવાય છે કે રજવાડાના સમયમાં રાજાઓ દ્વારા બંને શિવલિંગને સમાન કરવા માટે જમીનમાં ખૂબ ઊંડું ખોદવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ઝેરી જીવડાઓ નીકળતા અને શિવલિંગનો કોઈ છેડો નહીં મળતા, અંતે બંને શિવલિંગને હતા તેમ રાખવામાં આવ્યા હતા. મંદિરમાં કોઈ આવક ખાસ નથી, આથી અન્ય રોજગારી માટે કામ પણ કરવા જવું પડી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સોમનાથમાં શ્રાવણ માસના 30 દિવસીય શિવમય મહોત્સવનો 13 ઓગસ્ટથી પ્રારંભ
  2. કાવડિયાઓની કઠોર શિવ સાધના... શું છે શ્રાવણ મહિનામાં કાવડ યાત્રાનું મહત્વ અને કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા ?

TAGGED:

SIDDHESHWAR AND BUDDHESHWAR MAHADEV
SHIVA TEMPLE
VALLABHIPUR
SHRAVAN MONTH
ANCIENT SHIVA TEMPLES IN BHAVNAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.