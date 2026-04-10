ETV Bharat / state

અનંત અંબાણીના જન્મદિવસે રિલાયન્સે અંબાજી મંદિરને 32.50 કરોડનું દાન; દર વર્ષે 30 લાખ યાત્રિકોને મળશે નિઃશુલ્ક ભોજન

આ દાન થકી અત્યાધુનિક યાત્રીનિવાસ બનશે અને દર વર્ષે 30 લાખથી વધુ યાત્રિકોને નિઃશુલ્ક ભોજન મળશે.

અનંત અંબાણીના જન્મદિવસે રિલાયન્સે અંબાજી મંદિરને આપ્યું 32.50 કરોડનું દાન
અનંત અંબાણીના જન્મદિવસે રિલાયન્સે અંબાજી મંદિરને આપ્યું 32.50 કરોડનું દાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: રિલાયન્સ દ્વારા અનંત અંબાણીના 31મા જન્મદિન નિમિત્તે અંબાજી મંદિરને 32.50 કરોડનું દાન આપવામાં આવ્યું છે. આ દાન થકી અત્યાધુનિક યાત્રીનિવાસ બનશે અને દર વર્ષે 30 લાખથી વધુ યાત્રિકોને નિઃશુલ્ક ભોજન મળશે.

વિશ્વપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં રહેતા લાખો માઈભક્તો અનેરી આસ્થા ધરાવે છે અને મા અંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી પોતાની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થવા પ્રાર્થના કરતા હોય છે. માતાજીના આશીર્વાદથી જ્યારે મનોકામનાઓ બાધાઓ પૂરી થાય ત્યારે માતાજીના ચરણોમાં ખુલ્લા મને લાખો કરોડનુ દાન અર્પણ કરતા હોય છે.

જગ પ્રખ્યાત અંબાજી માતાજીના ચરણોમાં દેશભરના જાણીતા ઉધોગપતિઓ ફિલ્મ કલાકારો, નેતા અને અધિકારીઓ પણ શીશ ઝુકાવવા આવતા હોય છે અને માતાજીની તેમના પર થતી અસીમ કૃપાથી માતાજીના દર્શને આવી સોના ચાંદી અને રોકડ રકમનુ દાન ધરે છે જેથી ભક્તોની સેવા માટેની સુવિધાઓ વિકસાવવા સાથે સુવર્ણજડિત મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ પરિવાર એટલે કે અંબાણી પરિવાર દ્વારા માં અંબાના ચરણોમાં કરોડોનું દાન ભેટ ધરાયુ છે. રિલાયન્સ કંપનીના અનંત અંબાણીના 31માં જન્મદિને અંબાજી મંદિરને 32.50 કરોડનુ મોટું દાન આપવામાં અપાવાની જાહેરત કરવામાં આવી છે. રિલાયન્સ તરફથી મળતા મોટા દાનથી વિશ્વના ખૂણે ખૂણેથી આવતા માઈભક્તો માટે અત્યાધુનિક યાત્રીનિવાસ વિકસાવવામાં આવશે સાથે જ નિઃશુલ્ક જમવાની વ્યવસ્થાને વધુ વેગ મળશે.

શ્રી અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા અંબાજી દર્શન આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે સુવિધાઓ અને વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે મંદિર ટ્રસ્ટના જણાવ્યા અનુસાર દર વર્ષે બે કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીના દર્શન આવે છે જેના માટે રહેવા જમવાની વ્યવસ્થાઓ મળતા દાનમાંથી ટ્રસ્ટ દ્વારા ઊભી કરાય છે. અંબાજીમાં આવતા માઈ ભક્તો માટે બનાવવામાં આવેલા અંબિકા વિશ્રામ ગૃહ અને જગદજનની પથિકાશ્રમની સેવા રાહત દરે ઉપલબ્ધ હતી પરંતુ બંને વિશ્રામ ગૃહ જુના અને જર્જરીત થઈ ગયા હતા. તેમજ ગબ્બર કોરિડોર વિકાસ યોજનામાં સમાવેશ થતાં તોડી પાડવામાં આવ્યા છે, જેથી માઈ ભક્તો માટે અત્યાધુનિક યાત્રી નિવાસ બનાવવાની જરૂરિયાત હતી તેવામાં રિલાયન્સ દ્વારા કરોડોના દાનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેનાથી અધ્યાધુનિક યાત્રી નિવાસની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે.

અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટના વહીવટદાર કૌશિક મોદીએ જણાવ્યું કે, રિલાયન્સના અનંત અંબાણીના 31માં જન્મદિનને 32.50 કરોડના દાનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ દાન થકી શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા એક લાખથી વધુ યાત્રાળુઓને રાહત દરે સુવિધા મળી રહે તે માટે આશરે 13 કરોડના ખર્ચે અંબાજી ખાતે નવા મલ્ટીપર્પઝ યાત્રીભવન નિર્માણની યોજના હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં પાર્કિંગ, ડોર્મીટરી સહિત 65 જેટલા રૂમો બનાવવામાં આવનાર છે. જેમા રિલાયન્સ દ્વારા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં 17 રૂમ બનાવવા માટે 5 કરોડનું દાન આપવામાં આવ્યું છે. અંબાજી મંદિર દ્વારા અંબિકા અન્નક્ષેત્ર મારફતે નિઃશુલ્ક ભોજનની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેમાં દરરોજ 7000 થી 8000 જેટલા માઈભક્તો ભોજન પ્રસાદનો લાભ લે છે. અન્નદાન માટે પણ રિલાયન્સે આગામી પાંચ વર્ષ માટે જય અંબે તિથિ ભોજન યોજના હેઠળ 27.50 કરોડ દાન આપવાની જાહેરાત કરી છે. જેનાથી દર વર્ષે 30 લાખથી વધુ યાત્રિકોને નિશુલ્ક ભોજન અપાશે.

TAGGED:

RELIANCE DONATED 32 NOT 50 CRORE
RELIANCE DONATED TO AMBAJI TEMPLE
ANANT AMBANI BIRTHDAY RELIANCE
AMBAJI TEMPLE ANANT AMBANI
ANANT AMBANI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.