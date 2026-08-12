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આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસ: આરોપી ધર્મવીરસિંહને કોર્ટમાં રજૂ કરાયો, 5 દિવસના રિમાન્ડની માંગ છતાં જેલ હવાલે

સરકારી વકીલ સંદીપ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, ગુનાની ગંભીરતા અને ગુનાના પ્રકારને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીની હાજરીમાં તપાસ કરવી જરૂરી છે.

આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસ: આરોપી ધર્મવીરસિંહને કોર્ટમાં રજૂ કરાયો, 5 દિવસના રિમાન્ડની માંગ છતાં જેલ હવાલે
આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસ: આરોપી ધર્મવીરસિંહને કોર્ટમાં રજૂ કરાયો, 5 દિવસના રિમાન્ડની માંગ છતાં જેલ હવાલે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 6:56 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપી ધર્મવીરસિંહને આજે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ તેણે પોલીસથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના પગલે રવિવારે પોલીસે તેના પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. ત્યારબાદ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી આરોપી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતો.

આજે સારવાર બાદ આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી પોલીસે પાંચ દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરી હતી. સરકારી વકીલ સંદીપ ગૌતમે કોર્ટ સમક્ષ પોલીસ રિમાન્ડની જરૂરિયાત અંગે વિવિધ મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા હતા.

સરકારી વકીલ સંદીપ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, ગુનાની ગંભીરતા અને ગુનાના પ્રકારને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીની હાજરીમાં તપાસ કરવી જરૂરી છે. દુષ્કર્મ જેવા ગંભીર ગુનાને અંજામ આપવા માટે આરોપીએ અગાઉથી કોઈ કાવતરું રચ્યું હતું કે કેમ, તેની તપાસ જરૂરી છે.

આ ઉપરાંત ગંભીર ગુનો આચરવા માટે આરોપીને કોઈ વ્યક્તિએ આર્થિક મદદ કરી હતી કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવાની હોવાનું પોલીસે કોર્ટને જણાવ્યું હતું. આરોપીના મોબાઈલ ફોનના CDR અને SDRનું એનાલિસિસ કરવાનું હોવાથી પોલીસ કસ્ટડી જરૂરી હોવાની દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી.

આરોપીએ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે મળીને ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો કે કેમ અને ગુનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં, તે અંગે પણ તપાસ કરવાની હોવાથી પાંચ દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી.

દરમિયાન પોલીસે આરોપી સામે BNSની કલમ 308(5) ઉમેરવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. આરોપીએ ભોગ બનનાર પીડિતાનો મોબાઈલ ફોન ઝૂંટવીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોર્ટ દ્વારા પોલીસની કલમ ઉમેરવાની અરજી મંજૂર કરવામાં આવી છે.

જોકે, કોર્ટ દ્વારા આરોપીના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા નથી અને આરોપીને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. હવે કેસની આગળની તપાસ પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.

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ANANDNAGAR RAPE
ANANDNAGAR RAPE CASE

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