ETV Bharat / state

'અમે બંનેને ખાનબાબાને વેચી દીધા', અમેરિકા જતા આણંદના યુવક-યુવતી વિદેશમાં ફસાયા, એજન્ટે પડાવ્યા 65 લાખ

વાસદની યુવતી અને ઝાંખરીયાના યુવાનને અજરબૈજાનમાં બંધક બનાવ્યાનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે.

આણંદ LCB ઓફિસની તસવીર
આણંદ LCB ઓફિસની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
આણંદ: વિદેશ જવાની ઘેલછામાં વધુ એક ગુજરાતી યુવક અને યુવતી મુશ્કેલીમાં ફસાયા છે. આણંદના યુવક અને યુવતીને અમેરિકા લઈ જવાનું કહીને એજન્ટ દ્વારા અન્ય દેશમાં બંધક બનાવીને પરિવાર પાસેથી ખંડણી ઉઘરાવવામાં આવી. ત્યારે યુવક અને યુવતી હજુ પણ વિદેશમાં બંધક હોવાથી હવે ખુસ સાંસદે તેમને છોડાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલયમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ રજુઆત કરી છે અને મામલો હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો હોવાની પણ શંકા વ્યક્ત કરી છે.

એજન્ટે પરિવાર પાસેથી પૈસા પડાવ્યા
વિગતો મુજબ, વાસદની યુવતી અને ઝાંખરીયાના યુવાનને અજરબૈજાનમાં બંધક બનાવ્યાનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. મુંબઈના એજન્ટોએ બંનેને અરજબૈજાન-કેનેડા થઈને અમેરિકા લઈ જવાની લાલચ આપી હતી. પરંતુ ત્યાં મોકલવાના બહાને બંનેને અજરબૈજાન લઈ જઈને બંધક બનાવ્યા છે. આ બાદ વોટ્સએપ વીડિયો કોલ પર યુવકને માર મારતો વીડિયો બતાવી ખંડણી વસૂલાઈ છે. જેમાં યુવકના પરિવાર પાસેથી 35 લાખ રોકડા ઉપરાંત 15 લાખ ક્રિપ્ટો કરન્સી પડાવાઈ છે. તો યુવતીના પરિવાર પાસેથી 15 લાખ ક્રિપ્ટો કરન્સી પડાવાઈ છે. આમ અપહરણકારોએ કુલ 65 લાખ રૂપિયાની ખંડણી વસૂલી છે.

આણંદ પોલીસે 5 શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો
એજન્ટ પવન નામના શખ્સ દ્વારા યુવક અને યુવતીને બંધક બનાવીને તેમના પરિવારજનોને ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી. પરિજનોને આરોપ છે કે, આરોપી એજન્ટે પૈસા નહીં આપે તો કિડની કાઢીને વેચી મારવાની ધમકી આપી હતી. બંને ગત 3 તારીખથી અજરબૈજાનમાં છે અને હજુ પણ બંધક હોવાની માહિતી છે. ત્યારે બંનેને છોડાવવા માટે પરિવારે આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. હાલ આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે 5 શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરીને કેસની તપાસ એલસીબી (LCB)ને સોંપવામાં આવી છે. તેમજ મુંબઈ સ્થિત એજન્ટોને ઝડપી પાડવા એલસીબીએ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સાંસદે ગૃહ અને વિદેશ મંત્રાલયમાં રજૂઆત કરી
તો બીજી તરફ આણંદના સાંસદ મિતેષભાઈ પટેલે પણ બંધક યુવક અને યુવતીને હેમખેમ વતન પાછા લાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલયમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ રજુઆત કરી છે.

સાંસદે સરકારને લખેલા મેલમાં જણાવ્યું છે કે, યુવક અને યુવતી 30 જાન્યુઆરીએ વડોદરાથી દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને 1લી જાન્યુયઆરીએ અજરબૈજાન જવા નીકળ્યા હતા. 24 કલાક બાદ યુવક અને યુવતી બંનેએ પરિવારને વીડિયો કોલ કરીને કેનેડા પહોંચ્યા હોવાનું જણાવ્યું અને એજન્ટે પેમેન્ટ માંગ્યું જે પરિવારે આપ્યું. પરિવારનો આરોપ છે કે, બંનેએ વાચતીતમાં તેમને ટોર્ચર કરાયા હોવાના સંકેત આપ્યા. બાદમાં એજન્ટે વધુ પૈસાની માંગણી કરી. 8 ફેબ્રુઆરીએ એજન્ટે ફોન કરીને યુવકના પરિવારે કહ્યું કે તે બંનેને ત્યાં છોડી દેશે. થોડા સમય બાદ તરત અન્ય નંબરથી મેસેજ આવ્યો કે, અમે મોડા પડ્યા, અમે બંનેને ખાનબાબાને વેચી દીધા છે.

સંપાદકની પસંદ

