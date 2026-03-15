Gujarat bypolls: આણંદની ઉમરેઠ બેઠક પર યોજાશે પેટાચૂંટણી, ચૂંટણી પંચે જાહેર કરી તારીખ
Published : March 15, 2026 at 8:38 PM IST
અમદાવાદ: ચૂંટણી પંચે આજે 4 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પોંડિચેરી માટે વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત કરી. આ સાથે જ ગુજરાતમાં ખાલી પડેલી ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક પર પણ પેટા ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારના નિધન બાદથી આ બેઠક ખાલી પડી હતી. હવે તેના પર 23મી એપ્રિલે પેટા ચૂંટણી યોજાશે.
ચૂંટણી પંચે કરેલી જાહેરાત મુજબ, ઉમરેઠની વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે 30 માર્ચ 2026ના રોજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવશે. 6 એપ્રિલ સુધીમાં ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી શકશે. 7 એપ્રિલે ઉમેદવારી ફોર્મની તપાસ કરવામાં આવશે. 9 એપ્રિલ સુધીમાં ઉમેદવારો પોતાના ફોર્મ પાછા ખેંચી શકશે. જ્યારે પેટા ચૂંટણી માટે 23 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે અને 4 મે 2026ના રોજ મતગણતરી કરવામાં આવશે. પેટા ચૂંટણીની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા 6 મે 2026 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
Schedule for Bye-election to 8 (Eight) Assembly Constituencies of Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura.
Bye-elections in the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held on the 9th of April and for the assembly…
5 રાજ્યોમાં યોજાશે પેટા ચૂંટણી
ચૂંટણી પંચની જાહેરાત મુજબ, ગોવામાં 1, ગુજરાજમાં 1, કર્ણાટકમાં 2, મહારાષ્ટ્રમાં 2, નાગાલેન્ડમાં 1 અને ત્રિપુરામાં 1 વિધાનસભા બેઠક પર પેટા ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે.
ગુજરાતમાં કેમ યોજાઈ રહી છે પેટા ચૂંટણી?
આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું તાજેતરમાં 83 વર્ષની વયે નિધન થયું હતું, જે બાદ ઉમરેઠની વિધાનસભા સીટ ખાલી પડી હતી. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા અને આણંદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી, જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
વર્ષ 1943માં જન્મેલા ગોવિંદ પરમાર જમીન સાથે જોડાયેલા નેતા હતા. શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારમાં ગોવિંદ પરમાર કૃષિ મંત્રી હતા. તેઓ 1 ટર્મ અપક્ષ તરીકે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા. જ્યારે 2 ટર્મ ભાજપમાંથી ધારાસભ્ય રહ્યા હતા. 2017માં તેઓ ભાજપમાં વિધિવત રીતે જોડાયા હતા અને ભાજપે ટિકિટ આપતા તેઓ ચૂંટણીમાં જીત્યા હતા. આ બાદ 2022માં પણ ભાજપે તેમને રિપીટ કરીને ફરીથી ટિકિટ આપી હતી.
