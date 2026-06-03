આણંદ જિલ્લામાં પોલીસનું મેગા સર્ચ ઓપરેશન: 60થી વધુ શંકાસ્પદોની ચકાસણી, ઘુસણખોરી સામે કડક કાર્યવાહી
મોડી રાત્રે હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ રહેતા અને કામ કરતા લોકોની ઓળખ અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
Published : June 3, 2026 at 8:04 PM IST
આણંદ : જિલ્લા પોલીસ વડા જી. જી. જસાણીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ આણંદ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા તેમજ સંભવિત ઘુસણખોરી અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાવવા માટે મોડી રાત્રે વિશેષ પોલીસ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી દરમિયાન જિલ્લા પોલીસની વિવિધ ટીમોએ એકસાથે અનેક વિસ્તારોમાં દરોડા અને ચકાસણી અભિયાન ચલાવ્યું હતું.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ઓપરેશન "ડેલ્ટા હંટ" અંતર્ગત હાથ ધરાયેલા આ મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં આણંદ એલસીબી (લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ), એસઓજી (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ) તેમજ સ્થાનિક પોલીસ મથકોની ટીમોએ સંયુક્ત રીતે ભાગ લીધો હતો. મોડી રાત્રે હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ રહેતા અને કામ કરતા લોકોની ઓળખ અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ દ્વારા હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં અંદાજે 60 જેટલા શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને રાઉન્ડ અપ કરીને તેમની પૂછપરછ અને દસ્તાવેજી ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. પોલીસ ટીમોએ રહેણાંક વિસ્તારો, મજૂર વસાહતો, ભાડે રહેતા લોકોના મકાનો તેમજ અન્ય સંવેદનશીલ સ્થળોએ પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. ઘણા લોકોને તેમના નિવાસસ્થાન પરથી જ ઊંઘતી હાલતમાં પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ માટે લાવવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.
આ સમગ્ર અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ જિલ્લામાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર ઘુસણખોરી, શંકાસ્પદ વસવાટ, નકલી ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ અથવા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને અસર પહોંચાડી શકે તેવી પ્રવૃત્તિઓ સામે અસરકારક કાર્યવાહી કરવાનો હતો. ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરો અથવા અન્ય રાજ્યોમાંથી ખોટી ઓળખના આધારે રહેતા લોકો અંગે માહિતી મેળવવા પોલીસ દ્વારા વિશેષ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
પોલીસે રાઉન્ડ અપ કરાયેલા તમામ લોકોના આધાર કાર્ડ, મતદાર ઓળખપત્ર, રહેઠાણના પુરાવા સહિતના દસ્તાવેજોની ચકાસણી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન કેટલાક લોકોના દસ્તાવેજો અને ઓળખ અંગે શંકા ઉભી થતાં તેમની વધુ ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ત્રણ જેટલા શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ અંગે વિશેષ તપાસ ચાલી રહી છે, અને તેમની પાસેથી મળતી માહિતીના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જિલ્લા પોલીસ વડા જી. જી. જસાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. પોલીસ વિભાગનું કહેવું છે કે રાજ્ય સરકારની સૂચનાઓ અનુસાર આવનારા દિવસોમાં પણ આવા સર્ચ ઓપરેશનો ચાલુ રહેશે અને કાયદો-વ્યવસ્થા તથા આંતરિક સુરક્ષાને પડકારરૂપ બને તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
પોલીસે નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ પોતાના વિસ્તારમાં કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અંગે માહિતી હોય તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ મથકનો સંપર્ક કરે, જેથી સુરક્ષિત અને કાયદેસર વ્યવસ્થા જાળવી શકાય.
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