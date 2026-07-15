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આણંદ: ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો, 304 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત

આ સમારોહ દરમિયાન કુલ 304 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી.

ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો
ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 9:30 AM IST

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આણંદ : ભારતની પ્રથમ સહકારી શિક્ષણને સમર્પિત રાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટી (TSU)નો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ મંગળવારે આણંદ ખાતે ભવ્ય રીતે યોજાયો હતો. આ સમારોહ દરમિયાન કુલ 304 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ સાથે યુનિવર્સિટીના પ્રથમ બેચે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કર્યું છે.

દીક્ષાંત સમારોહમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ રૂરલ મેનેજમેન્ટ (IRMA)ના એમબીએ (રૂરલ મેનેજમેન્ટ) અભ્યાસક્રમના 302 વિદ્યાર્થીઓ તથા બે પીએચડી સંશોધકોને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ બેચ ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટી હેઠળ સ્નાતક બનનાર પ્રથમ બેચ તરીકે નોંધાયો છે.

ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ સમારોહમાં ભારત સરકારના સહકાર અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના કેન્દ્રીય મંત્રી મુરલીધર મોહોલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જ્યારે ગુજરાત સરકારના સહકાર, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન, મત્સ્યોદ્યોગ અને પ્રોટોકોલ વિભાગના મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા વિશેષ અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા.

ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ
ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષ 2025માં સંસદના અધિનિયમ હેઠળ સ્થાપિત થયેલી ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટી સહકારી શિક્ષણને સમર્પિત ભારતની પ્રથમ રાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી છે. સહકારી ચળવળના પ્રણેતા ત્રિભુવનદાસ કિશોરભાઈ પટેલના સન્માનમાં યુનિવર્સિટીનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે. હાલ યુનિવર્સિટીનું પ્રથમ શૈક્ષણિક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે અને IRMA તેની પાંચ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલોમાંની એક છે.

સમારોહ દરમિયાન શૈક્ષણિક અને ફીલ્ડ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારા વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. એમબીએ (રૂરલ મેનેજમેન્ટ)માં સર્વોચ્ચ ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીને નવલભાઈ સેનાપતિ ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત મેનેજમેન્ટ અને ફીલ્ડવર્કમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ અન્ય મેમોરિયલ એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા હતા.

કેન્દ્રીય મંત્રી મુરલીધર મોહોલ
કેન્દ્રીય મંત્રી મુરલીધર મોહોલ (ETV Bharat Gujarat)

ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીના પ્રથમ બેચ માટે વધુ એક ગૌરવની બાબત એ રહી કે 100 ટકા પ્લેસમેન્ટ નોંધાયું હતું. ભરતી પ્રક્રિયામાં દેશભરની 135 સંસ્થાઓ અને કંપનીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી 83 ભરતીકર્તાઓએ કુલ 383 નોકરીની ઓફરો આપી હતી. ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને 13 પ્રી-પ્લેસમેન્ટ ઓફરો પણ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જે તમામે સ્વીકારી હતી.

ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટીનો આ પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ સહકારી શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક નવા યુગની શરૂઆત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. દેશના સહકારી ક્ષેત્ર માટે કુશળ માનવબળ તૈયાર કરવાની દિશામાં યુનિવર્સિટી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

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