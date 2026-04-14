સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: મતદાન પહેલા જ રમાઈ 'રાજ રમત'
Published : April 14, 2026 at 1:21 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણી 26 એપ્રિલના રોજ યોજાવાની છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને AAP સહિત રાજકીય પક્ષોએ પોત પોતાના ઉમેદવારોને મેદાને ઉતાર્યા છે. ત્યારે રાજ્યમાં સેમી ફાઈનલ તરીકે ઓળખાતી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણી અંગે ઉમેદવારોની વિશેષતા, પસંદગી અંગે જાણો આ અહેવાલમાં...
રાજકીય પક્ષોએ ઈન્ફ્લુએન્સર સહિત ઓફિસ સેવકને ટિકિટ આપી
2026ની સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં વિવિધ રાજકીય પક્ષોએ ટિકિટ આપવામાં નવીનતા અપનાવી છે. ભાજપે 90 જેટલા મુસ્લિમ ઉમેદવારોને મેદાને ઉતર્યા છે. ભાજપે જિલ્લા,તાલુકા, અને નગર પાલિકાની ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ ઉમેદવારોને ટિકિટ ફાળવી છે. મોટાભાગના ઉમેદવારો માટે નવા ચહેરાને પ્રાધાન્ય આપવાનું રાજકીય પક્ષોએ એ મુનાસીબ માન્યું છે. મહિલા અને યુવા મતદારોને આકર્ષવા, હયાત ઉમેદવારો પ્રત્યે એન્ટી એન્કબન્સી ટાળવા નવા અને વિવિધ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવતા ઉમેદવારોને ટિકિટ ફાળવાઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર 16 લાખ ફોલોઅર્સ ધરાવતી નેહા સુથારને ભાજપે ફુદેડા બેઠકથી ટિકિટ ફાળવી છે. વડોદરા જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપે મોડેલ અંકિતા પરમારને ટિકિટ આપી છે. કોંગ્રેસે RJ આભાને રાજકોટના વોર્ડ નંબર 10થી મેદાને ઉતર્યા છે. બહુચરાજી નગર પાલિકામાં ભાજપે બંગડી વેચનાર સન્સી બેનને ટિકિટ આપી છે. ભાજપે મહેસાણા જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં ભાજપ કાર્યાલયમાં સેવક તરીકે ફરજ બજાવતા રમેશ ભીલને ટિકિટ ફાળવી છે.
9 હજારથી વધુ ફોર્મ રદ
9 હજારથી વધુ ફોર્મ કોઇ કારણોસર રદ અથવા અમાન્ય થયા છે જ્યારે કેટલીક બેઠક પર ફોર્મ પાછા ખેચાયા છે.મહાનગરપાલિકામાં 1738, નગર પાલિકામાં 1378, જિલ્લા પંચાયતોમાં 1508 અને તાલુકા પંચાયતમાં 5384 ફોર્મ રદ થયા છે. 15 એપ્રિલે ઉમેદવારી ફોર્મ પાછા ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ છે.
મતદાન પહેલા જ કેટલીક બેઠકો બિન હરીફ થઇ
26 એપ્રિલના રોજ મતદાન પહેલા જ રાજ્યની કેટલીક બેઠકો બિન હરીફ જાહેર થઈ છે. 2021ની ગત ચૂંટણીમાં કૂલ 237 બેઠકો બિન હરીફ જાહેર થઈ હતી. બિન હરીફ જાહેર થયેલ મોટા ભાગની બેઠકો ભાજપ ગઈ છે. વિશેષ તો તાલુકા પંચાયતમાં બેઠકો બિન હરીફ જાહેર થઈ છે. મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાની 26 પૈકી 23 બેઠકો પર ભાજપ બિન હરીફ હોવાથી જીતી છે. કચ્છના ભુજ નગર પાલિકામાં ત્રણ, નખત્રાણા તાલુકા પંચાયતની બે, માંડવી તાલુકા પંચાયતની બે બેઠકો બિન હરીફ જાહેર થઈ છે. નવસારી જિલ્લામાં કુલ ૧૫ બેઠકો, તાપીમાં ચાર, વલસાડમાં પાંચ બેઠકો બિન હરીફ જાહેર થઈ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ચાર, પોરબંદર જિલ્લામાં સાત સાથે બનાસકાંઠામાં ચાર બેઠકો બિન હરીફ જાહેર થઈ છે.
ઉમેદવારી ભરતા વિવિધ ડ્રામા સર્જાયો
મોટાભાગના ઉમેદવારોને પોતાનો મેન્ડેટ ફોન થકી મળ્યો હતો. જેથી અસંતોષ ટાળી શકાય. સુરતમાં વોર્ડ નંબર ૧૪ના આપ પાર્ટીના ઉમેદવારનું ફોર્મ ટેકનિકલ કારણોસર રિજેક્ટ થતા ક્લેક્ટર કચેરીમાં જ ફિનાઇલ પીવાની ઘટના બની હતી. વડોદરા શહેરના મહિલા મોરચાના નેતાને ટિકિટ ન મળતા સોશિયલ મીડિયા થકી પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. મોરબી ના કાન્તિ અમૃતિયા સાથે પણ ટિકિટ ન મળતા સ્થાનિક નેતાની જાહેરમાં ટીકા કરી હતી. અમદાવાદના નરોડા વોર્ડમાં પણ સ્થાનિક ભાજપ કાર્યકર ને ટિકિટ ન મળતા સામૂહિક રાજીનામાં પડ્યા હતા. ગાંધીનગરના કલોલના 400 કાર્યકરો એ પણ પોતાના નેતાને ટિકિટ ન મળતા કોંગ્રેસમાં જોડાઈને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
