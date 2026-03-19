અમદાવાદમાં આંગણવાડી બહેનોનો હલ્લાબોલ, પડતર માંગણીઓને લઈને 15 દિવસથી ઓનલાઈન કામગીરી બંધ કરી

ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ચૂકાદો હોવા છતાં આંગણવાડી બહેનોના પગારમાં વધારો ન થવાના કારણે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 3:48 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના સરદાર બાગ ખાતે આંગણવાડી બહેનો દ્વારા પોતાના હક અધિકાર માટે ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ચૂકાદો હોવા છતાં આંગણવાડી બહેનોના પગારમાં વધારો ન થવાના કારણે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. સરદાર બાગ ખાતે 2500થી વધારે બહેનો એકઠા થઈને પગાર વધારો કરવાની માંગણી કરી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા 7 મહિના પહેલા આંગણવાડી વર્કરોના પગારમાં વધારો કરવા માટે આદેશ કર્યો હતો, જોકે હજુ સુધી તેનો અમલ ન થતા આજે આંગણવાડી બહેનો અમદાવાદમાં રસ્તાઓ પર ઉતરી હતી અને હલ્લાબોલ કર્યો હતો. સાથે જ 3 દિવસ તમામ કામગીરીથી અળગા રહેવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. આંગણવાડી બહેનોએ તેમની માંગણી નહીં સંતોષાય તો આગામી દિવસોમાં વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના અમદાવાદના જિલ્લા પ્રમુખ રૂપા જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, નામદાર હાઇકોર્ટે આજથી સાત મહિના પહેલા આંગણવાડી વર્કરોને 24,800 અને હેલ્પર અને 20,300 પગાર ચૂકવવા માટે સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો હતો. પરંતુ હજી સુધી આટલો પગાર આપવામાં આવતો નથી અને આંગણવાડી બહેનોને અત્યારે પણ 10000 અને હેલ્પરને 5500 જેવું નજીવું વેતન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને હમણાં બજેટમાં પણ અમારા વિશે કંઈક કર્યું નથી એટલે આંગણવાડી બહેનો રોષમાં છે. છેલ્લા 15 દિવસથી અમે ઓનલાઇન કામગીરી બધી જ બંધ કરી દીધી છે. એટલે અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે સરકાર અમારી માંગણીઓ પૂરી કરે અને જે પગાર નક્કી થયો છે એ આપે.

આંગણવાડી વર્કર ચાવડા જાગૃતી બેને જણાવ્યું હતું કે, અમે અમારી માંગણી માટે અહીંયા ભેગા થયા છીએ અને અમને ન્યાય આપવામાં આવે અમને પગાર આપવામાં આવે અમારી સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં આવે તે માટે આજે અમે પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. આંગણવાડી બહેનોને બાળકોના સિવાય બીજા ઘણા બધા કામો સોંપવામાં આવ્યા છે. જેના લીધે આ મારો બહુ જ કામ પેન્ડિંગ રહી જાય છે. FRSનું કામ પણ કરવું પડે છે. ઓનલાઇન બાળકોના ફોટો અપલોડ કરવામાં આવે છે. જેના લીધે ઘણી સમસ્યાઓ પણ થાય છે. અને ઓનલાઇન ફોટો અપલોડ કરવામાં પણ સમસ્યાઓ થાય છે. ઘણી વખત લોગ ઇન કરવું પડે છે. અને અમને પગાર પણ મળતો નથી. તમે શું કરીએ આ બધી સમસ્યાઓના કારણે આજે અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે.

આંગણવાડી બેન કીર્તિ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર અમારી પડતર માંગણીઓ ધ્યાનમાં લેતી નથી. જેના લીધે પાંચ માર્ચથી અમે ઓનલાઈન કામગીરી બંધ કરી દીધી છે અને છેલ્લા ત્રણ દિવસથી અમે કામથી આળગા રહેવાનો પણ નિર્ણય લીધો હતો. જો સરકાર અમારી માગણી ના પૂરી કરે તો અમે વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરીશું અને મોટું વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું.

