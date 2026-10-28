આંખોથી નહીં, સ્પર્શ અને અવાજથી ઓળખશે હીંચકો! NIDના વિદ્યાર્થીએ દૃષ્ટિબાધિત બાળકો માટે તૈયાર કર્યું ‘SAHAJ’
અમદાવાદના NIDના પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનના વિદ્યાર્થી મયંક ભાવસારનો છ મહિનાનો ગ્રેજ્યુએશન પ્રોજેક્ટ.
Published : October 28, 2026 at 7:18 PM IST
અમદાવાદ: બાળકો માટે રમતનું મેદાન માત્ર મનોરંજનનું સ્થળ નથી, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ, સ્વતંત્રતા અને અન્ય બાળકો સાથે જોડાવાની તક પણ છે. જોકે, દૃષ્ટિબાધિત બાળકો માટે હીંચકા જેવી સામાન્ય રમતનો આનંદ મેળવવાની પ્રક્રિયા હીંચકા સુધી પહોંચતાં પહેલાં જ પડકારજનક બની શકે છે. હીંચકો ક્યાં છે, કઈ દિશામાં છે, તેની પાસે કેવી રીતે પહોંચવું અને તે ચાલુ છે કે નહીં તે જાણવું મુશ્કેલ બની શકે છે. આ પડકારને ધ્યાનમાં રાખીને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ડિઝાઇન (NID), અમદાવાદના પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનના વિદ્યાર્થી મયંક ભાવસારે ‘SAHAJ’ નામની મલ્ટિસેન્સરી ઇન્ટરૅક્શન સિસ્ટમ તૈયાર કરી છે. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ દૃષ્ટિબાધિત બાળકો માટે હીંચકાનો અનુભવ વધુ સુલભ, સ્વાભાવિક અને આનંદદાયક બનાવવાનો છે.
‘સહજ’ એટલે સરળ અને સ્વાભાવિક અનુભવ
મયંક ભાવસારના જણાવ્યા મુજબ, ‘સહજ’ નામનો અર્થ મરાઠીમાં ‘એફર્ટલેસ’ એટલે કે સરળ અથવા પ્રયાસરહિત અને ‘નેચરલ’ એટલે કે સ્વાભાવિક થાય છે. આ જ વિચારને કેન્દ્રમાં રાખીને તેણે દૃષ્ટિબાધિત બાળકો માટે હીંચકાના અનુભવને વધુ સુલભ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
મયંકે જણાવ્યું હતું કે, “મારો પ્રોજેક્ટ એ વિષય પર હતો કે દૃષ્ટિબાધિત બાળકો માટે પ્લેગ્રાઉન્ડના હીંચકાનો અનુભવ કેટલો સુલભ બનાવી શકાય. આપણી આસપાસ મ્યુનિસિપાલિટીના હોય કે ખાનગી પ્લેગ્રાઉન્ડ, તેમાં ઘણી બાબતોનો અભાવ હોય છે. તેના કારણે દૃષ્ટિબાધિત બાળકો માટે હીંચકાનો અનુભવ એટલો આનંદદાયક અને સુલભ રહેતો નથી.”
સ્પર્શ અને અવાજથી હીંચકો શોધવામાં મદદ
દૃષ્ટિબાધિત બાળકો આસપાસની વસ્તુઓને ઓળખવા, દિશા સમજવા અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવા માટે સ્પર્શ અને અવાજ જેવા સંવેદનાત્મક સંકેતોનો ઉપયોગ કરે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ‘SAHAJ’માં મલ્ટિસેન્સરી ઇન્ટરૅક્શનનો અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે.
આ ડિઝાઇનમાં સ્પર્શ આધારિત સંકેતો, ભૌતિક રચના અને હીંચકાની હિલચાલનો સંકેત આપતી યાંત્રિક અવાજ આધારિત વ્યવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે. તેનો હેતુ બાળકને હીંચકો શોધવામાં, તેની દિશા સમજવામાં, તેની નજીક પહોંચવામાં અને હીંચકાની હિલચાલ વિશે જાણવામાં મદદ કરવાનો છે.
મયંકે સમજાવ્યું હતું કે, “દૃષ્ટિબાધિત બાળકો નેવિગેશન માટે, અલગ-અલગ વસ્તુઓ શોધવા માટે અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે સ્પર્શ તથા અવાજ પર વધુ આધાર રાખે છે. આ બાબતોને ડિઝાઇનમાં સામેલ કરીને હીંચકા પર ઝૂલવાનો અનુભવ તેમના માટે કેવી રીતે વધુ સુલભ બનાવી શકાય, એ મારા પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય વિષય હતો.”
છ મહિનાની મહેનત બાદ પુણેમાં 30 બાળકો સાથે ટેસ્ટિંગ
‘SAHAJ’ પ્રોજેક્ટ પર મયંકે જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ દરમિયાન આશરે છ મહિના કામ કર્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટ તેણે પુણે સ્થિત ‘સ્ટુડિયો મૂડ સ્વિંગ્સ’ ખાતે કર્યો હતો. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ ઓગસ્ટમાં પુણેની ‘પુના બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ એન્ડ હોમ ફોર વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ’માં આશરે 30 બાળકો સાથે પ્રોટોટાઇપનું યુઝર ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
મયંકે આ અનુભવ અંગે જણાવ્યું હતું કે, “મેં ઓગસ્ટમાં તેનું યુઝર ટેસ્ટિંગ કર્યું હતું. પુણેની આ સ્કૂલમાં 30 બાળકો સાથે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું અને તેનો પ્રતિસાદ ખૂબ જ સકારાત્મક રહ્યો. બાળકોને પણ આ અનુભવ ખૂબ ગમ્યો. આ પ્રક્રિયાથી આગળના વર્ઝનમાં કઈ બાબતો જાળવી રાખવી અને કઈ બાબતોમાં સુધારો કરી શકાય તે સમજવામાં મદદ મળશે.”
આ ટેસ્ટિંગનો હેતુ માત્ર ડિઝાઇન કેવી દેખાય છે તે તપાસવાનો નહોતો, પરંતુ બાળકો તેનો વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે તે સમજવાનો પણ હતો. બાળકોની પ્રતિક્રિયાઓના આધારે ડિઝાઇનમાં જરૂરી સુધારાઓની શક્યતાઓ ઓળખી શકાય છે.
NIDના ગ્રેજ્યુએશન પ્રોજેક્ટથી સમાવેશી ડિઝાઇનની શક્યતા
મયંકે જણાવ્યું હતું કે NIDમાં તેનું ચોથું વર્ષ પૂર્ણ થયું છે અને ગયા અઠવાડિયે તેના ગ્રેજ્યુએશન પ્રોજેક્ટની ફાઇનલ જ્યુરી પણ પૂર્ણ થઈ હતી. ‘SAHAJ’ને આ જ ગ્રેજ્યુએશન પ્રોજેક્ટ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યો છે. પ્રોજેક્ટમાં વિક્રમ મિત્રાએ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, જ્યારે સ્ટુડિયો મૂડ સ્વિંગ્સ, પુણેએ સહયોગ આપ્યો છે.
મયંકના મતે, આ વિચારની આગળ ઘણી શક્યતાઓ છે. તેણે કહ્યું હતું કે, “એકંદરે આ ખૂબ સારો અનુભવ રહ્યો. આ આઇડિયામાં ઘણું પોટેન્શિયલ છે. આગળ જતાં બની શકે કે દરેક શહેરમાં એવો કોઈ અનુભવ ઉપલબ્ધ હોય, જે દરેક પ્રકારનાં બાળકો માટે સમાન રીતે સુલભ અને આનંદદાયક હોય.”
માત્ર હીંચકો નહીં, સ્વતંત્ર રીતે રમવાની તક
‘SAHAJ’નો વ્યાપક વિચાર રમતના સાધનને વધુ સુલભ બનાવવા પૂરતો જ નથી, પરંતુ દૃષ્ટિબાધિત બાળકોને રમતના મેદાનમાં વધુ આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધવાની તક આપવાનો પણ છે. હીંચકો શોધવાથી લઈને તેની આસપાસ પોતાની સ્થિતિ સમજવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા સુધીની પ્રક્રિયામાં સ્પર્શ તથા અવાજ આધારિત સંકેતો મદદરૂપ બની શકે છે.આ પ્રોજેક્ટનું યુઝર ટેસ્ટિંગ સકારાત્મક રહ્યું હોવાનો મયંકનો અનુભવ દર્શાવે છે કે સમાવેશી ડિઝાઇન વિકસાવવા માટે બાળકોની વાસ્તવિક જરૂરિયાતો સમજવી અને તેમની સાથે પ્રોટોટાઇપનું પરીક્ષણ કરવું કેટલું મહત્ત્વનું છે. હવે ભવિષ્યમાં આ વિચારને વધુ વિકસાવીને વિવિધ પ્રકારનાં બાળકો માટે રમતના મેદાનોને વધુ સુલભ બનાવવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
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