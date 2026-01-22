દાહોદમાં 14 કરોડની વીજચોરીનો મામલો: MGVCLના કર્માચારી સહિત ખાનગી એજન્સીના કર્મચારી સામે પોલીસ ફરિયાદ
દાહોદ જિલ્લામાં મીટરમા ચેડા કરી 14 કરોડ થી વધુની વીજચોરી ઝડપાતા MGVCL દ્રારા જવાબદાર કર્મચારીઓ અને મીટર સાથે ચેડા કરનાર ઈસમો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.
દાહોદ: જિલ્લામાં વીજચોરી થતી હોવાનો મામલો સામે આવતા MGVCLની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા દાહોદ શહેર સહિત જિલ્લામાં સપ્ટેમ્બરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન વીજચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 888 મીટરમા ચેડા કરેલા મળી આવ્યા હતા.
મીટરમાં એક રેઝીસ્ટર સોલ્ડર કરી વીજ મીટરની ગતિ ધીમી કરવામાં આવી હતી. જેના કારણે વીજ વપરાશ કરતા બિલ ઓછું આવે. આ પ્રકારની 14 કરોડ ઉપરાંતની વીજચોરી ઝડપાઈ હતી, તેમજ સ્માર્ટ મીટર લગાવવા માટે નિયત એજન્સીને નવા સ્માર્ટ નહીં લગાવવાની સૂચના આપી હોવા છતાં 81 મીટર બદલીને સ્માર્ટ મીટર લગાવ્યા હતા. તે તમામની ચકાસણી કરતા 38 મીટરમાં ચેડા કરેલા મળી આવ્યા હતા.
આમ 4 કરોડની વીજચોરી થઈ હોવાનું ખુલ્યું જેને પગલે MGVCLના ઇજનેર દ્રારા દાહોદ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે મીટરમા છેડછાડ કરવાનું આખું રેકેટ ચલાવનાર ઇસમો જેમાં MGVCLના કર્મચારીઓ, ખાનગી ઇસમો અથવા એજન્સીના કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ તપાસ કરી કાર્યવાહી માટે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. હાલ પોલીસે ફરિયાદ દાખલ કરી સમગ્ર પ્રકરણમાં કોની કોની સંડોવણી છે તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે.
DySP જગદીશ ભંડારીના જણાવ્યા અનુસાર MGVCLએ આપેલી ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં મીટરમા ચેડા કરનાર તેમજ MGVCLના કર્મચારીઓની સંડોવણી છે કે, કેમ તે તમામ દિશામાં તપાસ કરી કસૂરવારો સામે પગલા લેવામાં આવશે.