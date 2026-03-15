બારડોલીમાં અસલી પોલીસને પણ ચકરાવે ચડાવે તેવી નકલી પોલીસની આંતરરાજ્ય ગેંગ ઝડપાઈ
માલ ભરીને જતા વાહનોને અટકાવી તેમની પાસેથી તોડ કરતી હતી ગેંગ
Published : March 15, 2026 at 7:22 PM IST
સુરત: ફિલ્મોમાં તો તમે નકલી પોલીસ જોઈ હશે, પરંતુ સુરતના બારડોલીમાં અસલી પોલીસને પણ ચકરાવે ચડાવે તેવી નકલી પોલીસની આંતરરાજ્ય ગેંગ ઝડપાઈ છે. આ શખ્સોએ ગેસના બાટલા ભરેલો ટેમ્પો રોકી, પોતાને LCB અને SOG ના અધિકારી ગણાવી, ગેસ એજન્સીના માલિકને મીડિયામાં બદનામ કરવાની ધમકી આપી 50 હજાર રૂપિયાનો તોડ કર્યો હતો. જોકે, સુરત ગ્રામ્ય LCBની ટીમે આ ભેજાબાજોને 30 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે દબોચી લીધા છે.
સુરત ગ્રામ્યના બારડોલી તાલુકાના વાંકાનેર ગામની હદમાં થોડા દિવસ પહેલા એક ફિલ્મી ઘટના બની. ભારત ગેસ એજન્સીનો છોટા હાથી ટેમ્પો ગ્રાહકોને ગેસ સિલિન્ડર આપવા જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે કાળા કલરની સ્કોર્પિયો કારમાં આવેલા કેટલાક શખ્સોએ ટેમ્પોને આંતર્યો. આ શખ્સોએ ગેસ એજન્સીના માલિકને ફોન કર્યો અને રુઆબભેર કહ્યું કે, હું LCB અને SOG ની ટીમમાંથી કિરણભાઈ બોલું છું... તમે કાળા બજારમાં ગેસના બાટલા વેચો છો અને તમારો ટેમ્પો અમે પકડ્યો છે. આટલું જ નહીં, આ નકલી પોલીસે વિડીયો ઉતારી, પોલીસ કેસ કરવાની અને મીડિયામાં આપી એજન્સી બંધ કરાવી દેવાની ધમકી આપી, બળજબરીથી 50 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા હતા.
બારડોલી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાતા જ, સુરત રેન્જ IG પ્રેમ વીર સિંહ અને SP રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડ એક્શનમાં આવી. LCBના પીઆઈ આર બી ભટોળે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, 'પોલીસને બાતમી મળી કે તોડપાણી કરનાર આ ગેંગ મોતા ગામની હદમાં એકલવ્ય સ્કૂલ નજીક નહેર પાસે કાળી અને સફેદ સ્કોર્પિયો સાથે ઉભી છે. પોલીસે તરત જ રેડ કરી આંતરરાજ્ય ગેંગના 3 આરોપીઓ સલીમ મેહર, ઉમરસખીર કલર અને યાસીન કલરને દબોચી લીધા. આ ત્રણેય મૂળ રાજસ્થાનના જોધપુરના વતની છે અને હાલ સુરત-તાપીમાં રહે છે. પોલીસે તેમની પાસેથી 2 સ્કોર્પિયો કાર, મોબાઈલ અને રોકડા મળી કુલ 30 લાખ 51 હજાર 670 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.'
પકડાયેલા આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે કે હાલમાં ગેસના બાટલાની અછત હોવાનો ફાયદો ઉઠાવી તેમણે આ શોર્ટકટ અપનાવ્યો હતો અને પૈસાના ભાગલા પાડવા તેઓ ભેગા થયા હતા ત્યારે જ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયા. આ ગેંગનો વધુ એક સાગરીત સિકંદર કલર હજુ વોન્ટેડ છે. હવે પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ નકલી પોલીસે અગાઉ અન્ય કોઈ સરકારી વિભાગની ઓળખ આપીને કોઈ અન્ય વેપારીઓ કે નિર્દોષ નાગરિકો પાસેથી નાણાં પડાવ્યા છે કે કેમ?
