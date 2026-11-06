સુરત: નોળિયાએ દીપડીને મોઢેથી પકડીને 2 ગુલાટી મરાવી દીધી! બન્ને વચ્ચે જામ્યો રોમાંચક જંગ, જુઓ VIDEO
શિકારની શોધમાં બેઠેલી દીપડીએ નોળિયા પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નોળિયાના વળતા પ્રહારથી દીપડીએ પીછેહઠ કરવી પડી
Published : November 6, 2026 at 1:44 PM IST
સુરત: જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના વણેસા ગામનું ભિમાડા ફળિયું જાણે દીપડાઓનું અઘોષિત ઘર બની રહ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વણેસા ગામના ગૌચર વિસ્તાર અને ભિમાડા ફળિયામાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ નર દીપડા, એક માદા દીપડી તેમજ બે-ત્રણ મહિનાનાં બચ્ચાં સહિત અનેક દીપડાઓને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા હોવા છતાં વિસ્તારમાં દીપડાઓની અવરજવર યથાવત છે. અગાઉ રાત્રિના સમયે જોવા મળતા દીપડાઓ હવે દિવસે પણ મુક્તપણે ફરતા નજરે પડી રહ્યા છે. ત્યારે આ વિસ્તારમાં દીપડા અને નોળિયા વચ્ચે થયેલા રોમાંચક મુકાબલાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, વણેસા ગામના આયુષ હળપતિ સાંજના સમયે ભિમાડાથી અમલસાડી દૂધ મંડળીમાં દૂધ આપવા જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન ભિમાડા અને ગોટિયા ફળિયા વચ્ચે આવેલી એક પડતર જગ્યામાં એક દીપડી બેઠેલી જોવા મળી હતી. દીપડીને જોઈ આયુષે તાત્કાલિક ફ્રેન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જતીન રાઠોડને જાણ કરી હતી. જાણ મળતાં જ જતીન રાઠોડ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન આસપાસના લોકો પણ એકઠા થઈ ગયા હતા.
જતીન રાઠોડે કેમેરા ચાલુ કરી સમગ્ર ઘટનાનું રેકોર્ડિંગ શરૂ કર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, દીપડી અંદાજે અઢી વર્ષની ઉંમરની હતી અને શિકારની તલાશમાં ત્યાં બેઠી હતી. થોડીવાર બાદ દીપડી ઊભી થઈ ધીમા પગલે નજીકમાં રહેલા નોળિયા તરફ આગળ વધી હતી અને તેનો શિકાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જોકે, અહીં કુદરતનો અનોખો ખેલ જોવા મળ્યો હતો. સામાન્ય રીતે દીપડાને જોઈને અન્ય નાના પ્રાણીઓ જીવ બચાવવા ભાગી છૂટતાં હોય છે, પરંતુ માત્ર અઢી ફૂટ જેટલી લંબાઈ ધરાવતા નોળિયાએ દીપડી સામે હાર માનવાને બદલે સામો પડકાર ફેંક્યો હતો. દીપડીએ હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરતાં નોળિયાએ પણ વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. નોળિયાની ઝડપી હલનચલન અને આક્રમક વલણ જોઈ દીપડી અચંબામાં મુકાઈ ગઈ હતી. નોળિયાના પલટવાર બાદ દીપડીએ શિકારનો પ્રયાસ પડતો મૂકી ત્યાંથી પીછેહઠ કરી હતી. એટલું જ નહીં, નોળિયો પણ આગળ વધીને જાણે દીપડીને પડકારતો હોય તેવાં દૃશ્યો કેમેરામાં કેદ થયાં હતાં.
આ સમગ્ર મુકાબલો અંદાજે ચારથી પાંચ મિનિટ સુધી ચાલ્યો હતો. એક તરફ અઢી વર્ષની દીપડી અને બીજી તરફ માત્ર અઢી ફૂટનો નોળિયો, બંને વચ્ચેનો આ અનોખો જંગ હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
દીપડાનો ખોરાક બનતાં બચ્યો નોળિયો: DCF ધીરજ કુમાર
આ ઘટનાને લઈને સુરતના નાયબ વન સંરક્ષક (DCF) ધીરજ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, દીપડાનો ખોરાક લેવાનો વ્યાપ ઘણો મોટો અને બિનપસંદગીયુક્ત હોય છે. વિજ્ઞાનની ભાષામાં તેને 'જનરલિસ્ટ ડાયટ' અથવા 'કેથોલિક ડાયટ' કહેવામાં આવે છે. દીપડો એકથી બે કિલોથી લઈને 30થી 40 કિલો સુધીનાં વિવિધ કદનાં પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકે છે. જોકે, શિકાર કરતી વખતે તેને કેટલો ઊર્જા ખર્ચ કરવો પડશે તે પણ મહત્વનું હોય છે.
નોળિયા પાસે કોઈ ઝેર હોતું નથી, પરંતુ તેની ઝડપી હલનચલન કરવાની ક્ષમતા તેને આવા મુકાબલામાં બચવામાં મદદરૂપ બને છે. સામાન્ય રીતે નોળિયો દીપડાનો મનપસંદ ખોરાક નથી, પરંતુ તક મળે ત્યારે દીપડો તેનો શિકાર કરી શકે છે. આવી ઘટનાઓ ખાસ કરીને બે થી ચાર વર્ષના ઓછા અનુભવી સબ-એડલ્ટ દીપડાઓમાં જોવા મળતી હોય છે, જેઓ પોતાના નવા વિસ્તારની શોધમાં હોય છે. વીડિયોમાં દેખાતી દીપડી પણ અંદાજે બે થી અઢી વર્ષની સબ-એડલ્ટ ઉંમરની હોઈ શકે છે અને અનુભવના અભાવે તે નોળિયાનો શિકાર કરવામાં સફળ રહી ન હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
સુરત જિલ્લામાં 103 દીપડા નોંધાયા હતા
DCF ધીરજ કુમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2023ની દીપડાની વસ્તી ગણતરી મુજબ સુરત જિલ્લામાં કુલ 103 દીપડા નોંધાયા હતા. આગામી વર્ષે ફરીથી દીપડાઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. દીપડાઓ માનવ વસ્તી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારો તરફ ન ભટકે તેમજ તેમને જંગલ વિસ્તારમાં પૂરતો ખોરાક મળી રહે તે માટે વન વિભાગ દ્વારા વિશેષ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ અંતર્ગત માંડવી ખાતે સ્પોટેડ ડિયર (હરણ) અને રેડ જંગલ ફાઉલ (જંગલી મરઘાં)ના સંવર્ધન માટે બ્રીડિંગ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યાં છે. ગીરના જંગલમાંથી પણ હરણ લાવવામાં આવ્યાં છે, જ્યાં તેમનું સફળતાપૂર્વક સંવર્ધન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
એક તરફ પલસાણાના ભિમાડા ફળિયામાં દીપડાઓની સતત અવરજવર સ્થાનિક લોકો માટે ચિંતાનો વિષય બની રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ અઢી ફૂટના નોળિયાએ અઢી વર્ષની દીપડીને પીછેહઠ કરવા મજબૂર કરી હોવાની આ ઘટના વન્યજીવનની દુનિયાની અનોખી ઝલક રજૂ કરે છે.
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