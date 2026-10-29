EXPLAINER: વાહન ચોરીની FIR નોંધાવવામાં 10 દિવસનો વિલંબ થાય તો શું વીમો ન મળે? અમદાવાદની ગ્રાહક અદાલતનો મોટો ચુકાદો
વાહનની ચોરીની પોલીસ ફરિયાદમાં નોંધાવવામાં 10 દિવસનો વિલંબ થતા વીમા કંપનીએ ગ્રાહકનો 1.50 લાખ રૂપિયાનો ક્લેમ નકારી દીધો હતો.
Published : October 29, 2026 at 4:37 PM IST
અમદાવાદઃ વીમા કંપનીએ એક ગ્રાહકનો ક્લેમ એટલા માટે નકારી દીધો કેમ કે ગ્રાહકે વાહન ચોરીની ફરિયાદ 10 દિવસ બાદ કરી હતી. પરંતુ શું માત્ર FIR મોડી નોંધાઈ હોય, એટલા માટે વીમા કંપની ગ્રાહકને વીમાની રકમ ચૂકવવાનો ઇનકાર કરી શકે? શું પોલીસ ફરિયાદમાં વિલંબ થવો એટલે ગ્રાહકનો વીમા પરનો હક જ સમાપ્ત થઈ જાય? અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનના એક મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદાએ આ સવાલો પર ધ્યાન દોર્યું છે. શું હતો સમગ્ર મામલો, કમિશને શું આદેશ આપ્યો અને વાહનનો વીમો ધરાવતા ગ્રાહકોએ આ કેસમાંથી શું સમજવું જોઈએ? આવો જાણીએ.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
આ કેસ અમદાવાદના રહેવાસી સ્વર્ગસ્થ મહેશભાઈ ડબગરની ઓટો રિક્ષાની ચોરી સાથે સંકળાયેલો છે. વર્ષ 2022માં તેમણે પોતાની ઓટો રિક્ષાનો વીમો લીધો હતો. 23 ઓગસ્ટ, 2022ની રાત્રે તેમના ડ્રાઇવરના ઘર આગળથી ઓટો રિક્ષા ચોરાઈ ગઈ હતી. ચોરી થઈ ત્યારે વાહનનો વીમો ચાલુ હતો. વાહનની ચોરી થતાં મહેશભાઈએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે, તે સમયે પોલીસ સ્ટાફની અછત અને વડાપ્રધાન તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની અમદાવાદ મુલાકાતને લગતી કામગીરીના કારણે તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવી શકાય તેમ ન હોવાનું તેમને મૌખિક રીતે જણાવવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. તેમને આશરે એક અઠવાડિયા બાદ ફરી આવવા જણાવાયું હતું. મહેશભાઈ અશિક્ષિત હોવાથી અને કાનૂની પ્રક્રિયાથી પૂરતા પરિચિત ન હોવાથી તે સમયે લેખિત અરજી આપી શક્યા નહોતા. પરિણામે, 23 ઓગસ્ટે થયેલી ચોરીની FIR 3 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ નોંધાઈ હતી. એટલે કે ચોરીની ઘટના અને FIR નોંધાવવાની પ્રક્રિયા વચ્ચે આશરે 10 દિવસનો વિલંબ થયો હતો.ત્યારબાદ તેમણે વીમા પૉલિસી હેઠળ વાહનની વીમાકૃત જાહેર કિંમત એટલે કે ઇન્સ્યોર્ડ ડિક્લેર્ડ વેલ્યૂ (IDV) મુજબ રૂપિયા 1.50 લાખનો ક્લેમ રજૂ કર્યો હતો. જોકે, વીમા કંપનીએ FIR નોંધાવવામાં થયેલા વિલંબને આધાર બનાવી ક્લેમ નકારી દીધો હતો. આ નિર્ણય સામે મહેશભાઈએ ગ્રાહક કમિશન સમક્ષ ફરિયાદ કરી હતી. તેમના નિધન બાદ તેમનાં પત્ની લલીતાબેને કાનૂની કાર્યવાહી આગળ ચલાવી હતી.
સૌથી મોટો સવાલ: FIR મોડી હોય તો વીમો ન મળે?
આ કેસનો સૌથી મહત્ત્વનો કાનૂની સવાલ આ જ છે. વાહન ચોરાય અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં વિલંબ થાય તો, શું વીમા કંપનીને ક્લેમ નકારવાનો આપમેળે અધિકાર મળી જાય? તેનો જવાબ છે; દરેક કિસ્સામાં નહીં.
વાહન ચોરાય ત્યારે પોલીસને જાણ કરવી અને વીમા કંપનીને પૉલિસીની શરતો મુજબ તાત્કાલિક જાણ કરવી અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સમયસર જાણ થવાથી પોલીસ વાહનની શોધખોળ કરી શકે છે અને વીમા કંપની પણ ઘટનાની તપાસ તથા ક્લેમની ચકાસણી કરી શકે છે. પરંતુ ફરિયાદ નોંધાવવામાં વિલંબ થયો હોય તો તેની પાછળનાં કારણો અને સમગ્ર ઘટનાક્રમની તપાસ કર્યા વિના દરેક કેસમાં એકસરખો નિર્ણય લેવો યોગ્ય નથી.
ઉદાહરણ તરીકે, પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવવા ગયેલા વ્યક્તિને કઈ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો હતો? તેણે પોલીસનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે નહીં? વીમા કંપનીને સમયસર જાણ કરવામાં આવી હતી કે નહીં? વાહન ખરેખર ચોરાયું હોવાના પુરાવા છે કે નહીં? પોલીસ તપાસમાં શું બહાર આવ્યું? આ તમામ મુદ્દાઓ મહત્ત્વ ધરાવે છે.અલબત્ત, આનો અર્થ એવો પણ નથી કે FIR નોંધાવવામાં થયેલો વિલંબ હંમેશાં અવગણી શકાય. વીમા પૉલિસીની શરતો, વિલંબનાં કારણો અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક કેસનો નિર્ણય લેવાય છે.
વીમા કંપની શું કરી શકે અને ગ્રાહકના અધિકારો શું છે?
વીમા કંપનીને ક્લેમની સત્યતા ચકાસવાનો અને પૉલિસીની લાગુ પડતી શરતો અનુસાર નિર્ણય લેવાનો અધિકાર છે. પરંતુ ક્લેમ નકારવામાં આવે ત્યારે તે નિર્ણય લાગુ પડતા કાયદા અને પૉલિસીની શરતોને અનુરૂપ હોવો જોઈએ.
ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 હેઠળ વીમા સેવાઓને લગતી ફરિયાદો પણ યોગ્ય સંજોગોમાં ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન સમક્ષ લઈ જઈ શકાય છે. જો વીમા કંપનીએ સેવામાં ખામી રાખી હોય અથવા કાયદેસર રીતે મળવાપાત્ર ક્લેમ અયોગ્ય રીતે નકાર્યો હોય, તો ગ્રાહક કાનૂની રાહત માગી શકે છે.
આવી ફરિયાદમાં કમિશન વીમા પૉલિસી, ક્લેમના દસ્તાવેજો, વીમા કંપનીએ ક્લેમ નકારવા માટે આપેલાં કારણો, પોલીસ ફરિયાદ અને અન્ય સંબંધિત પુરાવાઓની તપાસ કરે છે. ફરિયાદ યોગ્ય જણાય, તો કમિશન કેસના તથ્યો અને લાગું પડતા કાયદાના આધારે વીમાની રકમ, વ્યાજ, વળતર તથા કાનૂની ખર્ચ ચૂકવવાનો આદેશ આપી શકે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓનું મહત્ત્વ શું છે?
વાહન ચોરીના વીમા ક્લેમમાં વિલંબથી જાણ કરવાના મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓ પણ મહત્ત્વ ધરાવે છે. ઓમ પ્રકાશ વિરુદ્ધ રિલાયન્સ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ Om (2017) જેવા ચુકાદામાં વાહન ચોરીના વીમા દાવા અને જાણ કરવામાં થયેલા વિલંબના મુદ્દા પર વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. આવા ચુકાદાઓ વીમા ક્લેમના વિવાદોમાં લાગુ પડતા કાનૂની સિદ્ધાંતો સમજવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જોકે, કોઈ એક ચુકાદાના આધારે તમામ કેસમાં એકસરખો નિર્ણય આવશે એવું માની શકાય નહીં. દરેક વિવાદમાં સંબંધિત પૉલિસીની શરતો, વિલંબનાં કારણો અને પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન જરૂરી છે.
આ કેસમાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓ અને ભારતીય વીમા નિયામક તથા વિકાસ સત્તામંડળ (IRDAI)ના પરિપત્રો સહિતના દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ઉપલબ્ધ વિગતોના આધારે કમિશને કયા ચોક્કસ ચુકાદા કે, પરિપત્રને કેટલું મહત્ત્વ આપ્યું હતું, તે અંગે નિશ્ચિત તારણ આપી શકાય તેમ નથી.
ગ્રાહક કમિશનનો ચુકાદો શું છે?
અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનના ચેરમેન એ.બી. પંચાલ અને સભ્ય ડી.એમ. સોનીની બેન્ચ લલીતાબેનની તરફેણમાં ચુકાદો આપતા જણાવ્યું હતું કે, કમિશને વીમા કંપનીને રૂપિયા 1.50 લાખની વીમાકૃત રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ રકમ પર 20 જાન્યુઆરી, 2023થી વાર્ષિક 9 ટકા વ્યાજ ચૂકવવાનું રહેશે.આ ઉપરાંત માનસિક ત્રાસ અને આઘાત તથા કાનૂની ખર્ચ પેટે પણ અલગથી રકમ ચૂકવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ બંને માટેની ચોક્કસ રકમ ઉપલબ્ધ વિગતોમાં દર્શાવવામાં આવી નથી. આમ, વીમા કંપનીએ માત્ર મૂળ વીમાકૃત રકમ જ નહીં, પરંતુ કમિશનના આદેશ મુજબ લાગુ પડતું વ્યાજ અને અન્ય નિર્ધારિત ચુકવણીઓ પણ કરવાની રહેશે.
વાહન ચોરાય તો ગ્રાહકોએ શું કરવું?
આ કેસ વાહનનો વીમો ધરાવતા દરેક ગ્રાહક માટે વ્યવહારુ સંદેશ આપે છે. વાહન ચોરાય ત્યારે નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
પહેલું: તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરો અને ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરો.
બીજું: વીમા કંપનીને પૉલિસીની શરતો મુજબ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ચોરીની જાણ કરો. જાણ કર્યાનો પુરાવો સાચવી રાખો.
ત્રીજું: પોલીસ ફરિયાદની નકલ, વીમા પૉલિસી, વાહનના દસ્તાવેજો અને ક્લેમને લગતા તમામ કાગળો સાચવી રાખો.
ચોથું: જો પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં વિલંબ થાય, તો તેનાં કારણો અને ફરિયાદ નોંધાવવા કરેલા પ્રયાસોનો પુરાવો સાચવવાનો પ્રયાસ કરો.
પાંચમું: વીમા કંપની ક્લેમ નકારે તો નકારના કારણો લેખિતમાં માગો. ત્યારબાદ પૉલિસીની શરતો અને લાગુ પડતા કાયદાના આધારે યોગ્ય કાનૂની માર્ગ અપનાવી શકાય છે.
યાદ રાખો, ફરિયાદ નોંધાવવામાં વિલંબ થયો હોય એટલા માત્રથી દરેક કિસ્સામાં ક્લેમ મંજૂર થશે એવું નથી, પરંતુ વિલંબ થયો છે, એટલા માટે દરેક ક્લેમ આપમેળે રદ થઈ જાય એવું પણ નથી.
કમિશને ઓટો રિક્ષાની ચોરીના કેસમાં ICICI લોમ્બાર્ડ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સને રૂ.1.50 લાખની વીમાકૃત રકમ વાર્ષિક 9 ટકા વ્યાજ સાથે ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત માનસિક ત્રાસ અને આઘાત તથા કાનૂની ખર્ચ પેટે પણ અલગથી ચુકવણી કરવાનો હુકમ કર્યો છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનનો આ ચુકાદો વીમા ક્લેમના વિવાદમાં સમગ્ર ઘટનાક્રમ અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓનું મહત્ત્વ સમજાવે છે. ઓટો રિક્ષાની ચોરી બાદ આશરે 10 દિવસના વિલંબથી FIR નોંધાઈ હતી. વીમા કંપનીએ આ વિલંબના આધારે રૂ.1.50 લાખનો ક્લેમ નકાર્યો હતો, પરંતુ ગ્રાહક કમિશને વીમા કંપનીને વીમાકૃત રકમ વાર્ષિક 9 ટકા વ્યાજ સાથે ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ માનસિક ત્રાસ અને કાનૂની ખર્ચ માટે પણ રાહત આપવામાં આવી છે. વીમા ક્લેમ નકારવામાં આવે, ત્યારે ગ્રાહકે વીમા કંપનીનો નિર્ણય અંતિમ માની લેવાની જરૂર નથી. યોગ્ય દસ્તાવેજો, પુરાવાઓ અને કાનૂની આધાર સાથે તે ગ્રાહક કમિશનનો સંપર્ક કરી શકે છે. જોકે, અંતિમ રાહતનો આધાર દરેક કેસના તથ્યો, વીમા પૉલિસીની શરતો અને લાગુ પડતા કાયદા પર રહેશે.
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