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અમદાવાદમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કેસ બાદ સિક્યુરિટી એજન્સી સામે FIR, એજન્સીના સંચાલક રામપ્રકાશ તિવારી સામે ગુનો નોંધાયો

અમદાવાદમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ દ્વારા યુવતી પર દુષ્કર્મના મામલે સિક્યુરિટી એજન્સીના સંચાલક રામપ્રકાશ તિવારી સામે FIR નોંધાઈ છે.

સિક્યુરિટી એજન્સીના સંચાલક રામપ્રકાશ તિવારી સામે ગુનો નોંધાયો
સિક્યુરિટી એજન્સીના સંચાલક રામપ્રકાશ તિવારી સામે ગુનો નોંધાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 12:22 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના આનંદનગરમાં પીજીમાં રહેતી યુવતી સાથે સિક્યુરિટી ગાર્ડે આચરેલા દુષ્કર્મ બાદ પોલીસ તંત્રએ તપાસ અને કાર્યવાહીમાં વધુ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. આ મામલે આરોપી સિક્યુરિટી ગાર્ડ ધર્મસિંહ જે સિક્યુરિટી એજન્સી દ્વારા નોકરી પર લાગ્યો હતો તે એ-વન સિક્યુરિટી એજન્સી સામે FIR નોંધી છે, અને એજન્સીના સંચાલક રામપ્રકાશ તિવારી સામે ગુનો નોંધ્યો છે.

સિક્યુરિટી એજન્સીનું લાયસન્સ એક્સપાયર જણાયું

પોલીસ કાર્યવાહીમાં સિક્યુરિટી એજન્સીનું લાયસન્સ 5 એપ્રિલ 2026ના રોજ પૂર્ણ થયું હોવાનો FIRમાં જાણવા મળ્યું છે. લાયસન્સ રિન્યુ કરાવ્યા વગર એજન્સી ચલાવવાનો આરોપ સંચાલક રામપ્રકાશ તિવારી પર મુકવામાં આવ્યો છે. આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહ રાઠોડે સિક્યુરિટી ગાર્ડની તાલીમ પણ ન લીધી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ ઉપરાંત પોલીસ વેરિફિકેશન અને જરૂરી પ્રક્રિયા વિના નોકરીએ રાખ્યાનો આરોપ પણ મુકવામાં આવ્યો છે. આનંદનગર પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કેસ બાદ સિક્યુરિટી એજન્સી સામે FIR
અમદાવાદમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કેસ બાદ સિક્યુરિટી એજન્સી સામે FIR (Etv Bharat Gujarat)

શું હતી સમગ્ર ઘટના

ગત 8 ઓગસ્ટની રાત્રે આશરે 9 થી 10:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં આવેલા એક પીજીમાં રહેતી યુવતી જ્યારે બિલ્ડીંગના ટેરેસ પર હતી, ત્યારે તેની એકલતાનો લાભ લઈને સોસાયટીનો સિક્યુરિટી ગાર્ડ ધર્મસિંહ રામશંકર સિંહ રાઠોડ ત્યાં અચાનક આવી પહોંચ્યો હતો અને યુવતીનું વાયર વડે ગળું દબાવી તેની સાથે બળજબરીથી દુષ્કર્મ આચર્યુ હતું. ત્યાર બાદ આરોપી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. યુવતી જ્યારે ભાનમાં આવી ત્યારે તેણે મદદ માટે બૂમાબૂમ કરતાં આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી.

આરોપીને ઝડપવા માટે અમદાવાદ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપી ધર્મસિંહને ઘટનાના થોડા જ કલાકોમાં હેબતપુરમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ નિયમ મુજબ તેનું મેડિકલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ DNA સેમ્પલ પણ લેવામાં આવ્યું હતું.

આરોપી સિક્યુરિટી ગાર્ડે ભાગવાનો કર્યો પ્રયાસ

પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી ધર્મસિંહે પીડિત યુવતીનો મોબાઈલ ફોન પણ ચોરી કર્યો હતો. આ મોબાઈલ ફોનની રિકવરી માટે પોલીસની ટીમ આરોપી ધર્મસિંહને લઈને હેબતપુર વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. અહીં મોબાઈલ ફોનની રિકવરી માટે પોલીસ દ્વારા રિકવરી પંચનામાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હતી. આ દરમિયાન આરોપી ધર્મસિંહે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી છટકી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, તેણે PI આર.એસ. પરમારની સર્વિસ પિસ્તોલ ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપીના આ પ્રયાસને પગલે પોલીસ અને આરોપી વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી.

પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગવા જતાં આરોપીને પોલીસે પગમાં મારી ગોળી
પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગવા જતાં આરોપીને પોલીસે પગમાં મારી ગોળી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે આરોપીને પગમાં મારી ગોળી

ઝપાઝપી દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિરેન્દ્રસિંહને ઈજા પહોંચી હતી. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસ અધિકારીએ આરોપીને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન થયેલી અથડામણમાં પોલીસે બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેમાંથી એક ગોળી આરોપી ધર્મસિંહના પગમાં વાગી હતી. ફાયરિંગ બાદ આરોપી ધર્મસિંહને ઈજા થતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ ઝપાઝપીમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની હાલત સ્થિર હોવાનું DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું.

યુવતી સાથે દુષ્કર્મના ઝડપાયેલો સિક્યુરિટી ગાર્ડ ધર્મસિંહ રાઠોડ
યુવતી સાથે દુષ્કર્મના ઝડપાયેલો સિક્યુરિટી ગાર્ડ ધર્મસિંહ રાઠોડ (Etv Bharat Gujarat)

આરોપી સામે વધુ એક FIR નોંધાઈ

આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પણ આરોપી ધર્મસિંહ સામે બીજી FIR નોંધાઈ છે, DCP શિવમ વર્માના જણાવ્યા મુજબ, બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં IPCની કલમ 308 હેઠળ ગુનો નોંધવાની પ્રક્રિયા કરી.મહત્વપૂર્ણ છે કે, આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહ રાઠોડ ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લાનો રહેવાશી છે.

TAGGED:

AN FIR ON SECURITY AGENCY
AHMEDABAD POLICE
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અમદાવાદ દુષ્કર્મ કેસ
AHMEDABAD RAPE CASE

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