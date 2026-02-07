ETV Bharat / state

1980ની મતદાર યાદી કેસમાં સોનિયા ગાંધીએ કોર્ટમાં જવાબ કર્યો દાખલ, 21 ફેબ્રુઆરીએ સુનાવણી

નોંધનીય છે કે 9 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને દિલ્હી પોલીસને નોટિસ ફટકારી હતી.

સોનિયા ગાંધી
સોનિયા ગાંધી (ફાઈલ ફોટો)
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીએ 1980માં મતદાર યાદીમાં કથિત રીતે પોતાનું નામ ઉમેરવા બદલ એફઆઈઆર નોંધવાની માંગણી કરતી તેમની અરજીને મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવાને પડકારતી અરજી પર રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટની સેશન્સ કોર્ટમાં પોતાનો જવાબ દાખલ કર્યો. સ્પેશિયલ ન્યાયાધીશ વિશાલ ગોગનેએ આ મામલે આગામી સુનાવણી 21 ફેબ્રુઆરીએ નક્કી કરી છે.

9 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, કોર્ટે સોનિયા ગાંધી અને દિલ્હી પોલીસને નોટિસ પાઠવી હતી. આ અરજી વકીલ વિકાસ ત્રિપાઠી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ, એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ વૈભવ ચૌરસિયાએ અરજી ફગાવી દીધી હતી. અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધીનું નામ 1980માં મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, ભલે તેઓ 1983માં ભારતીય નાગરિક બન્યા હતા. અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધીનું નામ 1980માં દિલ્હીના નવી દિલ્હી વિધાનસભા મતવિસ્તારની મતદાર યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું, ભલે તે સમયે તેઓ ભારતીય નાગરિક ન હતા. 1982માં મતદાર યાદીમાંથી સોનિયા ગાંધીનું નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં 1983માં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું. 1983માં સોનિયા ગાંધી ભારતીય નાગરિક બન્યા હતા.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે સોનિયા ગાંધીએ એપ્રિલ 1983માં ભારતીય નાગરિકતા માટે અરજી કરી હતી. અરજીમાં જણાવાયું છે કે 1983માં સોનિયા ગાંધી ભારતીય નાગરિક બન્યા ત્યારથી, 1980માં મતદાર યાદીમાં ઉમેરવા માટે કેટલાક ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા હોવા જોઈએ, જે એક ગુનો છે. આવા કિસ્સામાં, કોર્ટે સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ FIR નોંધવાનો આદેશ આપવો જોઈએ. મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે આ મામલે ન તો સોનિયા ગાંધી નોટિસ પાઠવી ન તો દિલ્હી પોલીસને.

