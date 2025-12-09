Exclusive ઇન્ટરવ્યૂ: "ફ્રોમ મિથ્સ ટુ સાયન્સ" પુસ્તકના લેખક ગૌહર રઝાનો'ની ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીત
પુસ્તક, "ફ્રોમ મિથ્સ ટુ સાયન્સ: ધ ચેન્જિંગ સ્ટોરી ઓફ ધ ઇવોલ્યુશન ઓફ ધ યુનિવર્સ"ના ગુજરાતી અનુવાદ 'દંત કથાઓથી વિજ્ઞાન સુધી' નામથી કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ: પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક, કવિ અને ફિલ્મ નિર્માતા ગૌહર રઝાના લોકપ્રિય અને વિચારપ્રેરક પુસ્તક, "ફ્રોમ મિથ્સ ટુ સાયન્સ: ધ ચેન્જિંગ સ્ટોરી ઓફ ધ ઇવોલ્યુશન ઓફ ધ યુનિવર્સ"ના ગુજરાતી અનુવાદ 'દંત કથાઓથી વિજ્ઞાન સુધી' નામથી કરવામાં આવ્યું છે, જેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારે આ પુસ્તકની શું વિશેષતા છે અને કેમ આ પુસ્તક લખવામાં આવી? તેની સાથે ગૌહર રઝા સાહેબ કેવી રીતે વૈજ્ઞાનિક બન્યા તે અંગે ગૌહર રઝાએ ETV ભારતના સંવાદદાતા રોશન આરા સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી.
આ અંગે ગૌહર રઝાએ જણાવ્યું હતું કે, આ પુસ્તક લખવાનો વિચાર ઘણા સમય પહેલા શરૂ થયો હતો. જ્યારે હું પ્રશ્નો પૂછવાનું શીખ્યો, ત્યારે તેઓ મને સતત પરેશાન કરતા હતા. મારી નોકરી દરમિયાન, મેં વિજ્ઞાન સંચારમાં વ્યાપક સર્વે કર્યા. 30 વર્ષ સુધી, હું નિયમિતપણે કુંભ મેળાની મુલાકાત લેતો હતો, લોકો સાથે વાત કરતો હતો. મેં ટેલિવિઝન, વૈજ્ઞાનિકો સાથે પણ આ જ પ્રશ્નો વિશે વાત કરી. આ એવા પ્રશ્નો હતા જે બાળકો અને સામાન્ય યુવાનો પૂછે છે. અને પછી મને સમજાયું કે માનવતા તેની શરૂઆતથી જ આ પ્રશ્નો પૂછતી આવી છે. આમાં આવા પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે: બ્રહ્માંડ કેવી રીતે બન્યું? છોડ અને વૃક્ષો કેવી રીતે બન્યા? આપણે ક્યાંથી આવ્યા? ધર્મનો વિજ્ઞાન સાથે શું સંબંધ છે? ધર્મ શું છે? શું ધાર્મિક વ્યક્તિ વૈજ્ઞાનિક હોઈ શકે છે કે નહીં? શું ધર્મમાં વિજ્ઞાન છે? શું વિજ્ઞાનમાં ધર્મ છે? આ બધા પ્રશ્નો હતા જેને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર હતી. ધર્મ શું છે? શ્રદ્ધા શું છે? અને વિજ્ઞાન સાથે તેનો શું સંબંધ છે? મને યાદ છે કે સમાજમાં ઘણી પ્રચલિત માન્યતાઓ હતી કે આપણો ધર્મ વૈજ્ઞાનિક છે. આપણો ધર્મ વિજ્ઞાનથી ભરેલો છે. તો, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં શું તફાવત છે? આ પ્રશ્નો મને બાળપણથી જ પરેશાન કરતા હતા. મને લાગ્યું કે આ જ પ્રશ્નો માનવતાને પરેશાન કરે છે. અત્યાર સુધી, પ્રશ્નો એ જ રહ્યા છે, પરંતુ જવાબો બદલાતા રહ્યા છે. ધર્મમાં જવાબો બદલાતા રહ્યા છે, અને વિજ્ઞાન પણ સતત વિકસિત થઈ રહ્યું છે.
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે આ પુસ્તક 40 વર્ષથી વધુ સમયથી લખાયું છે, જ્યારે હું આ પુસ્તક લખવા બેઠો ત્યારે મને હિન્દી આવડતું ન હતું. મેં આઠમા ધોરણ સુધી થોડું હિન્દી શીખ્યું હતું. મારે થોડું ઉર્દૂ લખવું પડ્યું, અને પછીથી, મારે બાકીનું બધું અંગ્રેજીમાં કરવું પડ્યું. તેથી, હું તે સમય સુધીમાં હિન્દી સંપૂર્ણપણે ભૂલી ગયો હતો. પરંતુ મેં ફરીથી હિન્દી શીખી લીધી. મારું કારણ એ હતું કે હિન્દી કે ઉર્દૂમાં કોઈ પુસ્તક નહોતું જે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપે. પુસ્તક અંગ્રેજીમાં છે, પરંતુ હજુ પણ એક અંતર છે. તેથી જ મારે આ પુસ્તક લખવું પડ્યું. તે એક વર્ષથી હિન્દીમાં બેસ્ટસેલર રહ્યું છે. તે બે મહિના પહેલા અંગ્રેજીમાં પ્રકાશિત થયું હતું. હવે, પુસ્તક મરાઠી અને ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત થયું છે. અને આ યુગમાં પણ, લોકો તેને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
કોણ છે ગૌહર રઝા?
દેશદુનિયામાં પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક અને કવિ ગૌહર રઝાનો જન્મ અલ્હાબાદમાં 1956માં થયો. બે વર્ષની વયે તેઓ માતાપિતા કનીજ હૈદર અને વિઝારત હુસૈન સાથે અલીગઢ આવ્યાં. અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીનાં સંકુલમાં તેમનું બાળપણ પસાર થયું. અલીગઢમાં B.Sc, એન્જિનીયરિંગ અને IIT દિલ્હીથી M.Techનો અભ્યાસ કર્યા પછી દિલ્હીમાં આવીને વસવાટ કર્યો. ત્રણ વર્ષ બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીમાં કામ કર્યા પછી વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક સંશોધન પરિષદ (CSIR)માં વૈજ્ઞાનિકની જવાબદારી સંભાળી. ત્યાં તેઓ મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક તરીકે નિવૃત્ત થયા. પ્રતિરોધ કે વિરોધની કવિતાઓના લેખક ગૌહર રઝાના ત્રણ કાવ્યસંગ્રહો પ્રકાશિત થઈ ગયાં છે. તેમની અનેક કવિતાઓનો જર્મન, સ્પેનિશ, ફ્રેંચ, અરબી, આફ્રિકી અને અંગ્રેજી ઉપરાંત અનેક ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદ થયો છે.
આ પુસ્તક માનવતાની સામૂહિક બૌદ્ધિક યાત્રા, પૌરાણિક કથાઓ અને શ્રદ્ધાના ક્ષેત્રથી આગળ વધીને વૈજ્ઞાનિક જિજ્ઞાસા અને કારણના પ્રકાશમાં દસ્તાવેજીકરણ કરે છે. લેખક "વૈજ્ઞાનિક વલણ" ના મૂળભૂત ખ્યાલને પ્રકાશિત કરે છે, તેને એક જીવંત, સતત પ્રશ્નાર્થ પ્રક્રિયા તરીકે રજૂ કરે છે. પુસ્તકની સરળ, કાવ્યાત્મક શૈલી જટિલ વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક વિષયોને સામાન્ય વાચક માટે સુલભ બનાવે છે. આ પુસ્તકના અનુવાદ કરનાર કેયૂર કોટકે પણ આ પુસ્તક વિશે પોતાના અનુભવ અને લખવાનું કારણ જણાવ્યું હતું.
