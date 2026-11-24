બારડોલીના ઉવા-સેજવાળ નહેરમાં આખા શ્રમજીવી પરિવારને જીવતો ફેંકી દેવાયો: 3 મૃતદેહ મળ્યા, બે બાળકો હજુ લાપતા
મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ નજીકના વતની અને એરંડોલ ખાતે ફેક્ટરીમાં મજૂરીકામ કરતા પરિવારના સભ્યો ગત 21મી તારીખે કારમાં સુરત તરફ કામ અર્થે નીકળ્યા હતા.
Published : November 24, 2026 at 7:12 PM IST
સુરત: માનવતાને શરમાવે અને ક્રાઈમ સિરિયલને પણ ઝાંખી પાડે તેવી હચમચાવી નાખનારી ઘટના સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના ઉવા અને સેજવાળ ગામ નજીક પસાર થતી ઉકાઈ-કાકરાપાર ડાબા કાંઠા નહેરમાં બની છે. મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાના એરંડોલ વિસ્તારમાંથી સુરત મજૂરીકામ માટે નીકળેલા શ્રમજીવી પરિવારને રસ્તામાં આંતરી નહેરના ઊંડા પાણીમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યા હોવાનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે. આ ઘટનામાં મહુવા વિસ્તારની નહેરમાંથી ત્રણ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે 13 વર્ષીય કિશોરનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે અને હજુ બે બાળકો લાપતા હોવાથી ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
કેવી રીતે બની ઘટના?
મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ નજીકના વતની અને એરંડોલ ખાતે ફેક્ટરીમાં મજૂરીકામ કરતા પરિવારના સભ્યો ગત 21મી તારીખે કારમાં સુરત તરફ કામ અર્થે નીકળ્યા હતા. રાત્રિના સમયે પરિવાર બારડોલીના ઉવા-સેજવાળ નહેર નજીક પહોંચ્યો ત્યારે અન્ય એક કારમાં આવેલા શખ્સોએ તેમને આંતર્યા હતા.
આરોપીઓએ પરિવારના સભ્યોને અલગ-અલગ કારમાં બેસાડી સેજવાળ નજીક ઉકાઈ ડાબા કાંઠા કેનાલ પાસે લઈ જઈ નહેરના ઊંડા પાણીમાં ફેંકી દીધા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. ફેંકાયેલા સભ્યોમાંથી 13 વર્ષીય કિશોર નહેરમાં રહેલી પાઇપના સહારે અને તરીને બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યો હતો. જીવ બચાવી બહાર આવેલા આ કિશોરે નજીકની હોટેલ પાસે પહોંચી સમગ્ર આપવીતી જણાવતા રવિવારે સવારે 112 પર જાણ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ દોડતી થઈ હતી.
મહુવાની નહેરમાંથી ત્રણ મૃતદેહ મળ્યા, બે બાળકોની શોધખોળ
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને ફાયર ટીમે નહેરમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી. દરમિયાન મહુવા તાલુકાના ડુંગરી નજીક ઉકાઈ-કાકરાપાર ડાબા કાંઠા નહેરમાંથી માતા કવિતા પાટીલ, પિતા નીતિન ઉર્ફે ભુરિયા પાટીલ તેમજ એક યુવતી/નાની બહેન સહિત ત્રણ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ મૃતક કવિતા પાટીલ પ્રથમ પતિના અવસાન બાદ નીતિન ઉર્ફે ભુરિયા પાટીલ સાથે રહેતી હતી.
આ કરુણ ઘટનામાં હજુ પણ બે બાળકોનો પત્તો લાગ્યો નથી, જેમને શોધવા માટે પોલીસ અને ફાયરની ટીમો નહેરમાં સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. તેમજ કેનાલ આગળ નવસારી રૂરલ અને જલાલપોર વિસ્તારમાંથી પસાર થતી હોવાથી ત્યાંના પોલીસ સ્ટેશનોને પણ એલર્ટ કરી સંકલન સાધવામાં આવ્યું છે.
આરોપીઓની ઓળખ, ફરિયાદ અને પોલીસની કડક કાર્યવાહી
આ સમગ્ર મામલે ખંડીયો, આભો, બંટી અને એક અજાણ્યા શખ્સ સહિત કુલ 4 આરોપીઓ વિરુદ્ધ બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે મહારાષ્ટ્ર જઈ મૃતક પરિવારની પુખ્ત વયની પુત્રીનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
આરોપીઓ અને પરિવાર વચ્ચે જૂની ઓળખાણ કે દુશ્મની હતી કે કેમ અને આખા પરિવારને નહેરમાં ફેંકી દેવા પાછળનો ચોક્કસ હેતુ શું હતો, તે દિશામાં તપાસ તેજ કરાઈ છે. કસૂરવારોને દબોચી લેવા અને લાપતા બાળકોને શોધવા માટે એલસીબી (LCB), એસઓજી (SOG), પેરોલ ફર્લો, લોકલ સ્ટાફ, ટેકનિકલ ટીમ અને ડિવિઝન ડીવાયએસપીની ટીમો સહિત અલગ-અલગ ટીમો કામે લાગી છે.
સુરત જિલ્લા એસ.પી રાજેશ ગઢિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "બારડોલી રૂરલ વિસ્તારની આ અત્યંત ગંભીર ઘટનામાં રવિવારે સવારે 112 પર કોલ મળ્યો હતો અને 13 વર્ષના કિશોરને પોલીસ સ્ટેશન લાવી પૂછપરછ કરતાં સમગ્ર હકીકત સામે આવી છે. જલગાંવ જિલ્લાના એરંડોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પરિવાર સુરત કામ અર્થે નીકળ્યો હતો અને ફરિયાદ મુજબ અન્ય ગાડીમાં આવેલા જાણીતા વ્યક્તિઓએ પરિવારના સભ્યોને અલગ-અલગ ગાડીમાં બેસાડી સેજવાળ પાસે ઉકાઈ ડાબા કાંઠા કેનાલમાં ફેંકી દીધા હતા. 13 વર્ષીય બાળક તરીને બહાર નીકળી આવતા માહિતી મળી હતી. જ્યારે મહારાષ્ટ્ર જઈ પરિવારની પુખ્ત વયની પુત્રીને લાવી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. મહુવા વિસ્તારની કેનાલમાંથી માતા અને નાની બહેન સહિતના મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, જ્યારે આગળ નવસારી રૂરલ અને જલાલપોર તરફ જતી કેનાલના થાણા અધિકારીઓને પણ જાણ કરી રાખી છે. આરોપીઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે અને તેમને સત્વરે ઝડપી લેવા એલસીબી, એસઓજી, પેરોલ ફર્લો, લોકલ સ્ટાફ, ટેકનિકલ ટીમ અને ડીવાયએસપીની ટીમો સક્રિય છે. બારડોલી રૂરલ પીઆઈ તપાસ કરી રહ્યા છે અને ડીવાયએસપી શ્રી રાઠોડના સુપરવિઝન હેઠળ એલસીબી-એસઓજી પીઆઈ મદદમાં રહી કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે."
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