બનાસકાંઠાના રીક્ષા ચાલકોમાં નારાજગી, ક્લેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી જણાવી મુશ્કેલીઓ
પાલનપુરમાં રીક્ષા ચાલકોએ રેલી યોજી પડતર પ્રશ્નો મુદ્દે કલેકટરને આવેદનપત્ર આપ્યું અને નવી રીક્ષાની ખરીદીમાં લાઈસન્સ ફરજિયાત કરવા તેમજ રિક્ષા સ્ટેન્ડના દબાણો હટાવવા માંગ કરી.
Published : July 1, 2026 at 9:33 AM IST
બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં રીક્ષા ચાલકોએ મોટી સંખ્યામાં ધનિયાણા ચોકડી ખાતે એકત્ર થઈ કલેકટર કચેરી સુધી કાળી પટ્ટી બાંધીને રેલી કાઢી હતી. મોટી સંખ્યામાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચેલા રિક્ષા ચાલકોએ 'હમારી માંગે પુરી કરો' ના નારા લગાવ્યા હતા. રીક્ષા ચાલકોએ શહેરમાં રીક્ષા ચાલકોને પડતી મુશ્કેલીઓ અને પોતાના પડતર પ્રશ્નો તેમજ રીક્ષાના વધતા ફુગાવા પર અંકુશ લાવવા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પત્ર આપ્યું છે.
કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચેલા રીક્ષા ચાલકોએ કહ્યું કે શહેરમાં આવેલા રીક્ષા સ્ટેન્ડો ઉપર વર્ષોથી દબાણો છે જે દૂર કરવામાં તંત્ર નિષ્ફળ જવાના કારણે રીક્ષા ચાલકોને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. બીજીતરફ રોડ ઉપર કે અડચણરૂપ રિક્ષા ઉભી રાખવા મજબૂર થતા રીક્ષા ચાલકોને પોલીસ દંડી રહી છે. જેથી રિક્ષા સ્ટેન્ડો પરના દબાણો દૂર કરવાની માંગ કરી હતી.
રીક્ષા ચાલકોએ કહ્યું પાલનપુર શહેરમાં નગરપાલિકા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સિટી બસોના હદ વિસ્તાર નક્કી નથી સ્ટેન્ડો નક્કી નથી ગમે ત્યારે કોઈપણ જગ્યાએ સિટી બસો ઉભી રાખે છે જેથી ટ્રાફિકના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે સાથે જ વધતી મોંઘવારી વચ્ચે મધ્યમ વર્ગના રીક્ષા ચાલકોના પરિવારના ગુજરાન માટે આર્થિક તંગી પડતા રિક્ષા ચાલકો બેઠક કરી દરેક રૂટના ભાડામાં 5 રૂપિયાનો વધારો કરવા માટેની તૈયારીઓ દર્શાવી હતી.વધુમાં રીક્ષા ચાલકોએ શહેરમાં વધતી રીક્ષાઓના ફુગાવા પર અંકુશ લાવવા માટે નવી રીક્ષાની ખરીદી પર આરટીઓ દ્વારા લાઈસન્સ ફરજિયાત કરવાની પણ રજૂઆત કરી છે.
ઓટો રીક્ષા સંઘર્ષ સમિતિના પ્રમુખ સાજીદ મકરાણીએ કહ્યું કે વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈને કલેકટર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જેમાં ખાસ કરીને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવા માટે શહેરમાં રિક્ષાઓ માટે આપવામાં આવેલા સ્ટેન્ડ ઉપર થયેલા દબાણ નગરપાલિકા અને પોલીસ દ્વારા દૂર કરવામાં આવે, પોલીસ દ્વારા કલમ 185 હેઠળ અડચણરૂપ રીક્ષા ડિટેન કરી ચાલકોને જે ખોટી રીતે ડરાવી ધમકાવીને હેરાન કરવામાં આવે છે તે હેરાનગતિ બંધ થાય, સીટી બસોનો હદ એરીયા નક્કી થાય અને ગમે ત્યાં ગમે ત્યારે ઊભી થઈ જાય છે તે પ્રશ્નનો ઉકેલ આવે, આરટીઓ દ્વારા લાયસન્સ વિના નવી રિક્ષાઓને મંજૂરી કે પરમિટ ન આપવા જોઈએ અને વધતી મોંઘવારી વચ્ચે રીક્ષા ચાલકો દ્વારા હાલમાં લેવામાં આવતા ભાડામાં 5 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવે તેવા વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને કલેકટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.