અમદાવાદના ASIએ દુષ્કર્મના આરોપીને સંબંધી છે કહીને હોસ્પિટલમાંથી ભગાડ્યો! જેલને બદલે રિક્ષામાં લઈ ગયો વસ્ત્રાલ
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થયા બાદ જેલ લઈ જવાની હતી જવાબદારી; સંબંધી હોવાનું કહી ASI એકલો જ રિક્ષામાં લઈ ગયો
Published : October 31, 2026 at 11:56 AM IST
અમદાવાદ: પોલીસ જાપ્તામાં રહેલા દુષ્કર્મના કાચા કામના આરોપીને જેલમાં લઈ જવાને બદલે વસ્ત્રાલ લઈ જઈ ભગાડી દેવાના ચોંકાવનારા કિસ્સામાં પોલીસકર્મી જ શંકાના ઘેરામાં આવ્યો છે. નરોડા પોલીસ સ્ટેશનના ગંભીર ગુનાના આરોપી રાધે ઉર્ફે ગોપાલ રાજુ ઠક્કરને અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ મળ્યા બાદ, સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં લઈ જવાનો હતો. જોકે, ફરજ પરના ASI રાજેશ દયારામ તેને જેલ લઈ જવાને બદલે વસ્ત્રાલ તરફ લઈ ગયા હતા. ત્યાં નિરાંત ચાર રસ્તા પાસે આરોપી પોલીસ પકડમાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ મામલે આર્મ્ડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની ફરિયાદના આધારે રામોલ પોલીસે ASI અને ફરાર આરોપી સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
કોર્ટ મુદત દરમિયાન તબિયત લથડતાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો
નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્કર્મ સહિતના ગંભીર ગુનાઓમાં કાચા કામના આરોપી તરીકે જેલમાં રહેલો રાધે ઉર્ફે ગોપાલ રાજુ ઠક્કર 27 ઓક્ટોબરના રોજ સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાંથી પોલીસ જાપ્તા હેઠળ કોર્ટ મુદતે આવ્યો હતો. આ દરમિયાન તેની તબિયત લથડતાં તેને સારવાર માટે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલના લોકઅપ ગાર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. 29 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે તબીબોએ તેને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપ્યો હતો. નિયમ મુજબ ડિસ્ચાર્જ બાદ આરોપીને પૂરતા પોલીસ જાપ્તા સાથે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં પરત લઈ જવાનો હતો.
સંબંધી હોવાનું કહી ASI એકલો જ રિક્ષામાં લઈ ગયો
આરોપીને જેલમાં લઈ જવાની જવાબદારી ફરજ પર તહેનાત ASI રાજેશ દયારામની હતી. જોકે, ASIએ આરોપી પોતાનો સંબંધી થતો હોવાનું જણાવી અન્ય પોલીસ સ્ટાફને સાથે રાખ્યા વગર એકલા જ તેને રિક્ષામાં બેસાડ્યો હતો. ત્યારબાદ બંને જેલ તરફ જવાને બદલે વસ્ત્રાલ તરફ ગયા હતા. આ દરમિયાન શરૂઆતમાં પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં એવો મેસેજ ફ્લેશ કરવામાં આવ્યો હતો કે, દૂધેશ્વર સર્કલ પાસે ટ્રાફિક જામનો લાભ લઈને આરોપી ફરાર થઈ ગયો છે. જોકે, માધવપુરા અને રામોલ પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સમગ્ર ઘટનાની હકીકત સામે આવી હતી.
વસ્ત્રાલના નિરાંત ચાર રસ્તા પાસેથી આરોપી ફરાર
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, ASI આરોપીને સાબરમતી જેલ લઈ જવાને બદલે વસ્ત્રાલ તરફ લઈ ગયા હતા. વસ્ત્રાલના નિરાંત ચાર રસ્તા પાસેથી આરોપી રાધે ઉર્ફે ગોપાલ પોલીસ પકડમાંથી નાસી છૂટ્યો હતો. ગંભીર ગુનાના આરોપીને પૂરતા જાપ્તા વગર લઈ જવો અને તેને ભગાડવામાં મદદ કરી હોવાના આક્ષેપ સાથે આર્મ્ડ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેના આધારે રામોલ પોલીસે ASI રાજેશ દયારામ અને ફરાર આરોપી રાધે ઉર્ફે ગોપાલ રાજુ ઠક્કર સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચોઃ
ગીર સોમનાથની 2 સગીરાઓના મહેસાણામાં ધર્માંતરણનો પ્રયાસ, 3ની ધરપકડ; દરગાહ ટ્રસ્ટનો ખુલાસો અને બચાવ
વડોદરામાં એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતનો મામલો, પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો