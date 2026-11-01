વડોદરા BAPS મંદિરમાં નૂતન વર્ષે 1200 વાનગીઓનો અન્નકૂટ: 15થી 70 વર્ષની 300 મહિલા-700 યુવાનો સેવામાં જોડાયા
આ સેવા યજ્ઞમાં 700થી વધુ યુવાનો જોડાયા હતા. ખાસ વાત એ રહી કે આ યુવાનોમાં તબીબો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોનો પણ સમાવેશ થયો હતો.
Published : November 1, 2026 at 7:21 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના અટલાદરા BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં દિવાળી અને નૂતન વર્ષના અન્નકૂટ મહોત્સવની ભવ્ય તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ભગવાનના અન્નકૂટ માટે આશરે 1200 જેટલા વ્યંજનો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં 300થી વધુ મહિલા ભક્તો છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સેવા આપી રહી છે. બીજી તરફ, 700થી વધુ યુવાનોએ મંદિર પરિસરમાં ‘દેવાલયથી શૌચાલય સુધી’ સફાઈ સેવા યજ્ઞમાં જોડાઈને નિઃસ્વાર્થ સેવાનો સંદેશ આપ્યો છે.
દિવાળીના પર્વે દરેક ઘરમાં સાફસફાઈ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ જ ભાવનાને અનુસરીને મંદિર પરિસરમાં ‘દેવાલયથી શૌચાલય સુધી’ સફાઈ સેવા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સેવા યજ્ઞમાં 700થી વધુ યુવાનો જોડાયા હતા. ખાસ વાત એ રહી કે આ યુવાનોમાં તબીબો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોનો પણ સમાવેશ થયો હતો. આજના સમયમાં યુવાનોની પેઢી વિવિધ મુદ્દે પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કરતી જોવા મળે છે, ત્યારે અહીં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોએ સ્વૈચ્છિક રીતે સફાઈ સેવામાં જોડાઈને સેવા અને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો હતો.
બીજી તરફ, નૂતન વર્ષના અન્નકૂટ મહોત્સવ માટે આશરે 1200 જેટલા વ્યંજનો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ કામગીરીમાં સંસ્થાની 300થી વધુ મહિલા ભક્તો છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી દરરોજ મંદિર ખાતે આવીને સેવા આપી રહી છે. આ સેવાકાર્યમાં 15થી 70 વર્ષની વયની મહિલાઓ જોડાઈ છે. અન્નકૂટની તૈયારીઓ અંગે મેઘા શેખાવતે જણાવ્યું હતું કે, 28 તારીખથી 10 તારીખ સુધી ચાલતી આ સેવામાં દરરોજ 300થી વધુ મહિલાઓ જોડાય છે. અત્યાર સુધીમાં ચાર વાનગીઓ તૈયાર થઈ ચૂકી છે. જ્યારે પારેખ ઈશાએ જણાવ્યું હતું કે, તૈયાર કરવામાં આવેલી વાનગીઓમાં મગસ, પેંડા-ગોળી, કેસરમણી અને મોહનથાળનો સમાવેશ થાય છે.
જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી અને અન્નકૂટ સનાતન હિન્દુ ધર્મના મહત્ત્વના પર્વ છે. અટલાદરા મંદિરમાં 8 નવેમ્બરે સવારે 9:30થી 10:30 દરમિયાન ચોપડા પૂજન અને રાત્રે આતશબાજીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે નૂતન વર્ષના અન્નકૂટ મહોત્સવમાં આશરે 1200 વાનગીઓ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવશે. આ દિવસે સવારે મહાપૂજા અને આરતી બાદ દિવસભર દર્શનનું આયોજન રહેશે. તમામ દર્શનાર્થીઓને અન્નકૂટનો પ્રસાદ આપવામાં આવશે, જેથી અન્નનો બગાડ ન થાય. તેમણે સૌને દિવાળી અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી.
અન્નકૂટની સેવામાં જોડાયેલી યાત્રા પટેલે યુવા પેઢીને મોબાઇલની દુનિયામાંથી બહાર આવી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મ સાથે જોડાવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, યુવાનો અને યુવતીઓએ પણ મંદિરમાં ચાલી રહેલી અન્નકૂટની સેવામાં ઉત્સાહપૂર્વક જોડાઈને સેવાનો આનંદ લેવો જોઈએ અને પોતાની સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવી જોઈએ.
આ પણ વાંચો: