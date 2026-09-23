તાપી: બહારથી તબેલો, અંદરથી આંગણવાડી; આમ તો કેવી રીતે ભણશે ગુજરાત?
તાપી જિલ્લામાં વાલોડના ગોપાલનગરમાં છેલ્લા છ વર્ષથી તબેલામાં આંગણવાડી ચાલી રહી છે.
Published : September 23, 2026 at 6:27 PM IST
તાપીઃ છેવાડાના માનવીનો પણ વિકાસ થાય તે માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવે છે. કરોડો રૂપિયાના બજેટ પણ પાસ થઈ જાય છે પરંતુ વાસ્તવિકતા સામે આવે ત્યારે કંઈક અલગ જ સ્થિતિના દર્શન થાય છે. તાપી જિલ્લામાં વાલોડના ગોપાલનગરમાં આંગણવાડીની પણ આવી જ હાલત છે.
કોઈ રસ્તે જતા વ્યક્તિની નજર જ્યારે અહીં નજર પડે તો લાગે કે જાણે ઢોરા માટેનો તબેલો છે, જ્યારે અંદર જઈને જોઈએ ત્યારે જ ખબર પડે કે અહીં કોઈ આંગણવાડી કેન્દ્ર પણ ચાલે છે. ગોપાલનગરમાં છેલ્લા છ વર્ષથી ગાય-ભેંસોના તબેલામાં આ આંગણવાડી ચાલી રહી છે.
માસૂમ ભૂલકાઓને આંગણવાડી કેન્દ્ર સુધી પહોંચવા માટે ગાય-ભેંસના ગોબર અને મૂત્રમાંથી પસાર થવું પડે છે. માસૂમ બાળકોના સારાં સ્વાસ્થ્ય માટે જ્યાં આરોગ્યપ્રદ નાસ્તો આપવામાં આવે છે તેની આસપાસ ગાય-ભેંસના ગોબર અને મૂત્ર ગંધાય છે. મચ્છરોનો ઉપદ્રવ થાય છે. આવી બદતર હાલતમાં આંગણવાડીમાં બાળકો ભણી રહ્યા છે. છાણ અને મૂત્રની ગંદકી વચ્ચે આ બાળકો શિક્ષણની સાથે-સાથે મધ્યાહન ભોજન પણ આરોગે છે. જેની અસર માસૂમ બાળકોના આરોગ્ય પર પણ પડી રહી છે.
17 વર્ષથી રઝળે છે માસૂમ ભૂલકાઓ
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા 17 વર્ષથી બાળકોની હાલત આવી જ છે. સ્થાનિકોના દાવા પ્રમાણે પહેલા આ આંગણવાડી ઝાડ નીચે ચાલતી હતી, ત્યારબાદ આંગણવાડીના બાળકોને ઓટલા પર બેસીને ભણાવવામાં આવતા હતા અને હવે છેલ્લા 6 વર્ષથી તબેલામાં આંગણવાડી કેન્દ્ર ચાલી રહ્યું છે.
ગોપાલનગરમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી રહેતા રાણા ભરવાડ કહે છે કે, પહેલા આ આંગણવાડી હોસ્ટેલના ઓટલા પર ચાલતી હતી પરંતુ આ ઓટલો પણ લઈ લીધો એટલે બાળકો હવે તબેલામાં બેસીને ભણે છે. પહેલા ઝાડ નીચે બેસતા હતા. સ્થાનિક તંત્રએ જગ્યા માપી અને ઓટલો પણ બનાવ્યો પછી એ ઓટલો પણ લઈ લીધો. રાણા ભરવાડ તંત્રને સવાલ કરી રહ્યા છે કે, અમારા બાળકોનો શું વાંક છે?
ગોપાલનગરની આંગણવાડી અંગે સરપંચ કહે છેકે, આંગણવાડી બેને મને એક લેટર આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે અમને કલેક્ટરે જમીન ફાળવી આપી છે. મે વર્ષ 2022માં ઠરાવ આપ્યો હતો પરંતુ કોઈ કારણોસર એ લોકોએ બાંધકામ નથી કર્યું. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ગ્રામ પંચાયતમાં અમે ત્રણથી ચાર ઠરાવ આપ્યા છે પરંતુ એ લોકો વહીવટી કારણોસર બનાવતા નથી.
2013થી તંત્રને નથી મળતી જમીન!
તાપી જિલ્લા ઈન્ચાર્જ ICDS અધિકારી તન્વી પટેલને જ્યારે ETV BHARATની ટીમે પૂછ્યું, તો જાણવા મળ્યું કે, વર્ષ 2013-14માં આ આંગણવાડી કેન્દ્ર મંજૂર થયું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, સ્થાનિક આગેવાનોનો વિરોધ હતો કે ગંદકીવાળી જગ્યામાં આંગણવાડી કેન્દ્ર નથી બનાવવું. તેથી એ રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને બીજી જગ્યા શોધવાની કામગીરી ચાલુ કરાઈ હતી. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, એક જમીન મળી હતી પરંતુ માર્ગમકાન વિભાગની તપાસ દરમિયાન એ જમીન અયોગ્ય જણાઈ આવી હતી તેથી એ જમીન પણ રદ કરીને અમે અન્ય જમીન શોધી હતી. જો કે નવી જમીન પણ હાઈવેમાં આવી જતા એ પણ રદ કરીને હાલ અન્ય જમીન શોધવાની કામગીરી ચાલુ છે.
ઈન્ચાર્જ ICDS અધિકારી તન્વી પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગોપાલનગર વિસ્તારમાં મોટાભાગના પશુપાલકો રહે છે. અમે જમીન શોધી રહ્યા છીએ ત્યાં સુધી એક દાતાએ અમને જમીન આપી હતી ત્યાં આંગણવાડી કેન્દ્ર હાલ ચલાવી રહ્યા છીએ. જ્યારે બીજી જમીન શોધવાની કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે.
વાલોડના ગોપાલનગર વિસ્તારમાં છેલ્લા સત્તર વર્ષથી આંગણવાડી કેન્દ્રની કથળેલી સ્થિતિ છે. ક્યારેક ઝાડ નીચે તો હાલ ભેંસોના તબેલામાં ચાલતું આંગણવાડી કેન્દ્ર તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા કરે છે. તંત્ર જમીન શોધવાના નામે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બહાના બતાવી રહ્યું હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો છે. સ્થાનિકોની એવી માંગ છે કે તેમના બાળકોને યોગ્ય અને સુવિધાયુક્ત આંગણવાડી કેન્દ્ર મળે. જેથી તેમના બાળકોના ભવિષ્ય અને સ્વાસ્થ્ય પર કોઈ અસર ન થાય.
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