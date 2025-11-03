ETV Bharat / state

વલસાડના નાનાપોંઢાથી ગાંજાના 18.5 કિલો છોડ સાથે એક આરોપી ઝડપાયો, પોલીસની કડક કાર્યવાહી

SOGની ટીમે ગુપ્ત માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરતાં નાનાપોંઢા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે ગાંજાના છોડની ખેતી કરતા એક આરોપીને રંગેહાથ પકડી પાડ્યો હતો.

નાનાપોંઢાથી ગાંજાના 18.5 કિલો છોડ સાથે એક આરોપી ઝડપાયો
નાનાપોંઢાથી ગાંજાના 18.5 કિલો છોડ સાથે એક આરોપી ઝડપાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 3:09 PM IST

વલસાડ : જિલ્લાની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)એ નાનાપોંઢા પોલિસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. SOGની ટીમે ગુપ્ત માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરતાં નાનાપોંઢા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે ગાંજાના છોડની ખેતી કરતા એક આરોપીને રંગેહાથ પકડી પાડ્યો હતો.

પોલિસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.આર.રોઝ અને એસઓજી પોલિસ સ્ટાફના માણસો એસઓજી કચેરીમાં હાજર હતા, ત્યારે ASI સૈયદભાઈ બાબનભાઈ અને હેડ કોન્સ્ટેબલ પ્રમોદ શાલીગ્રામને સંયુક્ત રીતે આ માહિતી મળી આવી હતી.

આરોપીની ઓળખ અને ગુનાની વિગતો

પોલિસે જે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે, તેનું નામ વિજયભાઈ બિસ્તુભાઈ ગાંવિત છે. 40 વર્ષીય આ આરોપી નોકરી અને ખેતીનો ધંધો કરે છે, અને તે ગામ વડખંભા, ગાંવિત ફળિયું, તાલુકો કપરાડા, જિલ્લો વલસાડમાં રહેતો હતો. પોલિસને મળેલી માહિતી અનુસાર આરોપીએ પોતાના ઘરની બાજુમાં આવેલા વાડામાં ગેરકાયદે રીતે ગાંજાના છોડની ખેતી કરી હતી.

જ્યારે પોલિસ ટીમે આ માહિતીના આધારે સ્થળ પર રેઇડ કરી, ત્યારે આરોપી હાજર મળી આવ્યો હતો. તેના ઘરની બાજુમાં આવેલા વાડામાં ગેરકાયદે રીતે ઉછેરવામાં આવેલા લીલા ગાંજાના કુલ 24 છોડ મળી આવ્યા હતા. આ તમામ છોડોનું કુલ વજન 18.550 કિલોગ્રામ નોંધાયું હતું અને તેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 9,27,500 આંકવામાં આવી છે.

NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો

આરોપી વિજયભાઈ ગાંવિત સામે વલસાડ પોલિસે NDPS એક્ટ 1985ની કલમ 8(બી), (સી), 20(એ), 20(બી)(II)(B) મુજબ ગુનો નોંધ્યો છે. આ કાયદો માદક દ્રવ્યોના ગેરકાયદે ઉત્પાદન, વેચાણ, સેવન અને વહેંચણી સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ ધરાવે છે. વલસાડ જિલ્લામાં ગેરકાયદે રીતે માદક પદાર્થોનું વેચાણ, સેવન તથા ઉત્પાદન કરતા લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાના નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા હતા.

એસઓજી પોલિસ આવા ગુનેગારો સામે સતત નજર રાખી રહી છે, અને સમય સમય પર માહિતી મેળવીને કાર્યવાહી હાથ ધરી રહી છે. આ કેસમાં પણ ગુપ્ત માહિતીના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીને કાબૂમાં લેવામાં આવ્યો હતો. પોલિસે આરોપી પાસેથી ગાંજાના છોડ ઉપરાંત એક એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કર્યો છે.

પોલીસે જપ્ત કરાયેલો મુદ્દામાલ

SOG પોલિસે આ કાર્યવાહી દરમિયાન મોટો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. લીલા ગાંજાના કુલ 24 છોડ જેનું વજન 18.550 કિલોગ્રામ હતું, તે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને તેની કિંમત રૂપિયા 9,27,500 આંકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આરોપી પાસેથી એક એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. જેની કિંમત રૂપિયા 5,000 છે. આમ, કુલ મળીને રૂપિયા 9,32,500 કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આ મોબાઇલ ફોનમાંથી આરોપીના સંપર્કો અને અન્ય માહિતી મેળવવામાં આવશે, જે આગળની તપાસમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. પોલિસે આરોપી અને જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલની કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલિસ આરોપી પાસેથી વધુ પૂછપરછ કરી રહી છે કે તેણે આ ગાંજાના છોડ ક્યાંથી મેળવ્યા હતા અને તેનું વેચાણ કોને કરવાનો હતો.

પોલિસ ટીમની વિગતો

આ મહત્વની કામગીરી પોલિસ ઇન્સ્પેક્એટર આર.રોઝ અને પોલિસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર વાય.પી.હડિયાના નેતૃત્વ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. એએસઆઈ સૈયદભાઈ બાબનભાઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ પ્રમોદ શાલીગ્રામ, હેડ કોન્સ્ટેબલ અરૂણ સીતારામ, હેડ કોન્સ્ટેબલ દિગ્ગજ વિજયસિંહ વિક્રમસિંહ, હેડ કોન્સ્ટેબલ નિતીનભાઈ મનજીભાઈ, ડ્રાઇવર એએસઆઈ રમેશભાઈ મંગાભાઈ અને ડ્રાઇવર હેડ કોન્સ્ટેબલ અરવિંદસિંહ નાનુસિંહ વગેરે પોલિસ સ્ટાફે ટીમવર્ક દ્વારા આ કાર્યવાહી સફળતાપૂર્વક હાથ ધરી હતી.

એસઓજી વલસાડ સતત જિલ્લામાં માદક પદાર્થોના ગેરકાયદે વેપાર સામે સક્રિય રહે છે અને સમાજમાંથી આવા ગુનાઓને જડમૂળથી નાબૂદ કરવા પ્રયત્નશીલ છે. આ કામગીરીને લઈને પોલિસ અધિકારીઓએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ આવા ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપી છે.

