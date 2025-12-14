'આજ જેલ,કલ બેલ, ફીર વહી પુરાના ખેલ',સુરતમાં આરોપીએ જેલમાંથી બહાર આવી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી; પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું
ગુનેગારો આજકાલ પોતાનો ખૌફ જમાવવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અન રીલ અને પોસ્ટ કરી લોકોમાં ડર ઉભો કરી રહ્યા છે
સુરત: ગુનેગારો આજકાલ પોતાનો ખૌફ જમાવવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અન રીલ અને પોસ્ટ કરી લોકોમાં ડર ઉભો કરી રહ્યા છે. સુરતમાં હત્યાના કેસમાં બે આરોપી પેરોલ પર જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ઇંસ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી હતી. જોકે, સુરત SOGએ તરત જ આ આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરી તેમની હેકડી ઉતારી દીધી હતી.
પેરોલ પર છૂટ્યા બાદ ફરી જેલ ભેગા
સુરતના લાલ ગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલી હત્યાના આરોપીઓ પેરોલ પર જેલમાંથી બહાર આવ્યા હતા. આ આરોપીઓએ સુધરવાને બદલે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની ભાઇગીરી બતાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને ઇંસ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં ડાયલૉગ વાગતો હતો, 'આજ જે,કલ બેલ, ફીર વહી પુરાના ખેલ'.આટલું જ નહીં, આરોપીઓએ હાથમાં તલવાર લઇને અને સિગારેટના ધુમાડા કાઢતા ફોટો પણ અપલોડ કર્યા હતા જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ફરિયાદી પક્ષ અને સાક્ષીઓને ડરાવવાનો હતો.
પેરોલ પર જેલમાથી છૂટ્યા બાદ આરોપીઓએ પોતાના વિસ્તારમાં ફટાકડા ફોડીને આતશબાજી કરી હતી. આરોપીઓની દાદાગીરીથી ફરિયાદી મહિલા અને તેમનો પરિવાર ભયભીત થઇ ગયો હતો. આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા પર તેમને સીધી ધમકી આપી રહ્યા હોવાની જાણ થતા તેમણે લાલ ગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપી હતી.આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લેતા સુરત પોલીસ કમિશનરની સૂચનાથી SOGએ 'ઓપરેશન ગુનેગાર' હાથ ધર્યું હતું. SOGના ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમ અને PI અતુલ સોનારાની ટીમે બંને આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા. મહત્ત્વની વાત આ છે કે જે વિસ્તારમાં આ શખ્સો ફટાકડા ફોડી તલવારો બતાવીને દાદાગીરી કરતા હતા તે જ વિસ્તારમાં પોલીસ તેમને લઇને ગઇ હતી અને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું.
આવા લોકોની સર્વિસ કરી છોતરા કાઢી નાખીશું-DCP રાજદીપસિંહ નકુમ
આ સાથે જ DCP રાજદીપસિંહ નકુમે આવા તત્ત્વોને ખુલ્લી ચેતવણી આપી હતી.
"જો લોકોને ભયભીત કરવાનું કૃત્ય કરશો તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી, સર્વિસ કરી તેમના છોતરા કાઢી નાખવામાં આવશે."
સુરત પોલીસ હવે સોશિયલ મીડિયા પર ખૌફ જમાવતા ગુનેગારો પર નજર રાખી રહી છે અન તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે સજ્જ છે.
