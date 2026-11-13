ભાવનગરથી રણુજા પગપાળા સંઘ રવાના; 800 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરીને બાબારીના કરશે દર્શન
ભાવનગરથી રણુજા પગપાળા જતા સંઘને રવાના કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : November 13, 2026 at 10:18 PM IST
ભાવનગરઃ નવું વર્ષ સારું નીવડે માટે ધાર્મિક લોકો પોતાના ઇષ્ટદેવ કે દેવી કે પછી કુળદેવીના શરણમાં ચાલીને જાય છે. ભાવનગરમાં એક મોટો સમૂહ દર વર્ષે રવાના થાય છે. ભાવનગરમાં પણ રણુજા જતા લોકોને સમૂહમાં પરિવારો ડીજે સાથે શહેરના છેડે સુધી મુકવા આવે છે.
શ્રદ્ધાનો કોઈ સીમાડો નથી હોતો, ભાવનગરના અનેક લોકો શ્રદ્ધામાં નવા વર્ષમાં ચાલીને પોતાના ભગવાનના રામદેવપીરના શરણમાં પહોંચે છે. ભાવનગરમાં નવા વર્ષમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ચાલીને સંઘમમાં લોકો રણુજા, ચોટીલા જેવા સ્થળો ઉપર જવા નીકળે છે. શહેરના કરચલિયા પરા વિસ્તારમાંથી અનેક સંઘોએ રણુજા જવા માટે પગપાળા શરૂઆત કરી હતી. ડીજેના નાદ સાથે આ સંઘને વિદાય આપવામાં આવી હતી. પરિવારજનો, સંબંધીઓ પોતાના સ્વજનને મુકવા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ડીજેની ગૂંજ સાથે પદયાત્રીઓને વિદાય
ભાવનગર શહેરમાં નવા વર્ષમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ, ઇષ્ટદેવી કે કુળદેવીના શરણમાં ચાલીને જતા શ્રદ્ધાઓની સંખ્યા જોવા મળે છે. ભાવનગરના કરચલીયા પરા વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં સંઘમાં શ્રદ્ધાળુઓ ચાલીને પોતાના ઈષ્ટદેવ સુધી પહોંચવા નીકળ્યા છે. કરચલીયા પરાથી લાકડીયા પુલ સુધી ડીજેના સથવારે જતા પગપાળા શ્રદ્ધાળુ અને તેના સ્નેહીજનો સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. નવા વર્ષમાં હાલમાં કોઈ ચોટીલા કોઈ રણુજા તો કોઈ ભાડલા ગેલમાંના શરણમાં ચાલીને જાય છે. લાંબા અંતરના યાત્રામાં શ્રદ્ધાઓની સંખ્યા વધી રહી છે.
દર 50 કિલોમીટરના અંતરે વિસામો
ભાવનગર શહેરના કરચલીયા પરાથી અનેક શ્રદ્ધાળુઓ નીકળ્યા છે, ત્યારે Etv ભારતે લાકડીયા પુલ પાસે ચાલીને જતા શ્રદ્ધાળુઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. શ્રદ્ધાળુ રવિ નામના યુવાને જણાવ્યું હતું કે, અમે અહીંથી 800 કિલોમીટર રણુજા જઈ રહ્યા છીએ અને અહીંથી બાવળીયારી અમે વિસામો લેવાના છીએ, પછી રોજ 50 કિલોમીટર ચાલીશું અને 16 દિવસે અમે પહોંચી જઈશું. જ્યારે અન્ય એક શ્રદ્ધાળુએ જણાવ્યું હતું કે અમે 16 દિવસની રણુજાની યાત્રા નીકળ્યા છીએ અને અમારે આ પહેલી વખત અમારી આ યાત્રા પગપાળાની છે.
800 કિલોમીટરની યાત્રા અને સામાજિક સેવા
ચાલીને જતા વધુ એક શખ્સ ગૌતમભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે રણુજા ચાલીને 800 કિલોમીટર જઈ રહ્યા છીએ પછી નાઈટ અમે બાવળીયાળી કરવાના છીએ, અમે રોજ 55 કિલોમીટર ચાલશું અને ત્યારબાદ ભાલમાં રોકાશું અમને બાબારી ઉપર શ્રદ્ધા છે. કાળભૈરવ દાદાના મંદિરે સેવા આપતા બિંદુબેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર કરચલીયા પરાથી દર વર્ષે 500 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ ચાલીને જાય છે. આ તમામના આશરે ત્રણથી ચાર હજાર સગા વાહલા લાકડીયા પુલ સુધી મૂકવા આવે છે. અહીં સામાજિક એકતા ગ્રુપ દ્વારા આ તમામ લોકો માટે ભજીયા અને ચા નાસ્તાની અમે વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. જો કે અહીંથી ચાલીને સંઘમાં જતા કેટલાક લોકો 15થી 20 પરત પણ ચાલીને આવે છે.
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