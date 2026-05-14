દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાથી જુનાગઢની ગૃહિણીઓ ભડકી, સરકાર તુરંત ભાવો નિયંત્રણમાં લાવે તેવી માંગ

દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાથી જુનાગઢની ગૃહિણીઓ લાલઘૂમ થઈ છે, ગૃહિણીઓનું કહેવું છે કે, સરકાર વહેલીતકે ભાવો નિયંત્રણમાં લાવે તેવી માંગ કરી છે.

Published : May 14, 2026 at 7:43 AM IST

જુનાગઢ: દૂધના પ્રતિ લીટરમાં ઓછામાં ઓછો બે રૂપિયાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભાવ વધારાને લઈને જૂનાગઢની ગૃહિણીઓએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે દૂધ ઉત્પાદિત કંપનીઓ દ્વારા પ્રતિ લીટરે દૂધમાં ઓછામાં ઓછો બે રૂપિયાનો ભાવ વધારો કર્યો છે, તેને સરકાર મધ્યસ્થી કરીને તુરંત પરત ખેંચે તેવી માંગ કરી છે. સામાન્ય રીતે એક કે બે રૂપિયા જેવી એકદમ મામુલી રકમ શરૂઆતમાં લાગે છે, પરંતુ આ એક એક પૈસા ભેગા થઈને પ્રતિ મહિને દૂધ સિવાયની અન્ય ચીજ વસ્તુઓમાં પણ ભાવ વધારાને કારણે ઘર ખર્ચમાં ત્રણથી ચાર હજાર રૂપિયાનો સીધો વધારો થાય છે. જે પરિવારમાં કમાતી વ્યક્તિ માટે પણ આટલો જ મુશ્કેલ હોય છે. જેથી તુરંત રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર દૂધના ભાવ વધારામાં દાખલગીરી કરીને વધેલો ભાવ પરત ખેંચાઈ અને દૂધના ભાવો સ્થિર અને નિયંત્રિત રહે તે દિશામાં કામ કરવાની માંગ કરી છે.

દૂધમાં પ્રતિલીટર રૂ.2 નો ભાવ વધારો ગૃહિણીઓ માટે મુશ્કેલી

આજે દૂધ ઉત્પાદિત ડેરીઓ દ્વારા દૂધના પ્રતિ એક લીટરમાં સામાન્ય બે રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો ભાવ વધારો જાહેર કર્યો છે, દૂધમાં વધેલા બજાર ભાવ આજથી (ગુરૂવાર) અમલમાં આવી રહ્યા છે. દૂધ પ્રત્યેક ઘર અને વ્યક્તિની દૈનિક અને જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓમાં સામેલ છે, ત્યારે જૂનાગઢની મહિલાઓએ દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાને લઈને તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. મોટા ભાગની મહિલાઓ એવું માને છે કે, દૂધમાં થયેલો ભાવ વધારો કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી, સતત મોંઘવારી વધી રહી છે, તેની વચ્ચે સામાન્ય રીતે એક ઘરમાં બે રૂપિયાની વધારે જાવક અને ઘરની કમાનાર વ્યક્તિ માટે બે રૂપિયા વધારે કમાવા પડશે. આ બેવડું ચિંતાનું વાતાવરણ દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાએ પ્રત્યેક પરિવારની મુશ્કેલીમાં વધારો કર્યો છે. રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર દૂધના વધેલા ભાવો પરત ખેંચાવે અને દૂધના ભાવો વર્ષ દરમિયાન સ્થિર અને નિયંત્રણમાં રહે તે દિશામાં કામ કરવાની માંગ કરી છે.

' જે રીતે દૂધમાં બે રૂપિયાનો ભાવ વધારો થયો છે, તે સામાન્ય દેખીતા ઓછો લાગે, પરંતુ આ ભાવ વધારાને કારણે મહિનાના બજેટમાં ત્રણથી પાંચ હજાર રૂપિયાનો વધારો થાય છે. જ્યારે મહિનો પૂરો થાય છે, ત્યારે ખબર પડે કે દૂધમાં વધેલા બે રૂપિયાના ભાવને કારણે ઘરનું બજેટ પાંચેક હજાર રૂપિયા સુધી વધી ગયું. સામાન્ય અને ગરીબ પરિવાર માટે બે રૂપિયા એ ખૂબ વધારે કહેવાય ઘર ખર્ચ માટે પણ ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે આ ભાવ વધારો ખૂબ જ વિપરીત અને માઠી અસરો ઊભી કરશે દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાને કારણે અન્ય ચીજ વસ્તુઓમાં પણ હવે પાછલે દરવાજેથી વધારો થઈ શકે છે' -જયશ્રીબેન રંગોલીયા, ગૃહિણી

'ગઈ કાલ સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે તેવી લોકોને ચિંતા હતી, તેની સરખામણીએ આજે અચાનક થયેલા દૂધના ભાવ વધારાને કારણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ એકદમ હતપ્રત બની ગયો છે. સામાન્ય લોકો માટે આજે દિવસના બે રૂપિયા વધારે કમાવવા ખુબ મુશ્કેલ છે. આવી સ્થિતિમાં ઘર ખર્ચમાં વધારાના બે રૂપિયા આપવા તે પ્રત્યેક પરિવાર માટે ખૂબ મુશ્કેલ છે, હજુ તો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા નથી, તેની પહેલા દૂધના ભાવમાં વધારો આવી ગયો. આવતી કાલે કદાચ પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ભાવ વધારો થાય તો દૂધના પરિવહન ખર્ચમાં પણ વધારો થશે. જેથી પાછા દૂધમાં ભાવ વધારો થશે જેને કારણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે દૂધ ખરીદવું કપરૂ બનશે' - હેમાબેન શુક્લા,ગૃહિણી અને એડવોકેટ

'દૂધમાં થયેલા બે રૂપિયાના ભાવ વધારાને કારણે દૂધમાંથી બનતી અન્ય ચીજ વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો થશે. દૂધમાંથી બનતું દહીં, છાશ, માખણ, ઘી, આઈસ્ક્રીમ, ચીઝ, પનીર સહિત અનેક આઈટમ દૂધમાંથી બને છે. હવે જ્યારે દૂધમાં જ પ્રતિ લીટરે બે રૂપિયાનો વધારો થયો છે, ત્યારે દૂધમાંથી બનતી મોટાભાગની ચીજ વસ્તુઓ અને ખાસ કરીને ઉનાળા દરમિયાન આઈસ્ક્રીમ અને શ્રીખંડનો વપરાશ પણ આટલું જ થાય છે, ત્યારે દૂધના ભાવ વધારાને કારણે અન્ય ચીજ વસ્તુઓમાં પણ વધારો થશે જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે ખૂબ મુશ્કેલ રહેવાનો છે'. - શ્રુતિ સાંગાણી, ગૃહિણી

'જે રીતે દૂધમાં બે રૂપિયાનો ભાવ વધારો થયો છે, જે ખૂબ જ અસહ્ય છે. ખાસ કરીને એવા પરિવારો માટે કે જેમનું જીવન નિર્વાહન દરરોજની કમાણી ઉપર નિર્ધારિત હોય છે. પગારદાર વર્ગને અસર કરતા આ નિર્ણય જોવા ન પણ મળે, પરંતુ પગારદાર સિવાયનો જે વર્ગ છે, તેને દૂધનો ભાવ વધારો મહિનાના બજેટમાં અને અન્ય ખર્ચમાં ચારથી પાંચ હજાર રૂપિયાનો વધારો કરી આપે તેટલો અસહ્ય બનનારો છે. જેથી આ ભાવ વધારો પરત ખેંચાવવો જોઈએ'. - સુશીલાબેન શાહ, ગૃહિણી

'દૂધમાં થયેલો ભાવ વધારો દરેક ઘરના ખર્ચમાં વધારો કરશે, સરકાર કંઈક કરે અને વિચારે. ગરીબ વર્ગને ધ્યાને રાખીને પણ સરકાર દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાને પરત ખેંચે અથવા તો દૂધના ભાવ નિયંત્રિત રહે અને ખાસ કરીને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગની પહોંચની બહાર દૂધ આજે પ્રતિ વર્ષ થઈ રહ્યું છે. દૂધ અને ગરીબ વર્ગ વચ્ચે જે અંતર વધી રહ્યું છે, તેને ઘટાડવાનું કામ સરકારે કરવું જોઈએ. આજે થયેલો ભાવ વધારો ખાસ કરીને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ અને દૂધની વચ્ચેનું જે અંતર હતું તેમાં વધુ કેટલોક વધારો કરશે. જે કોઈ કાળે યોગ્ય નથી જેથી સરકાર કોઈ પણ ભોગે મધ્યસ્થી કરીને દૂધના ભાવ વધારાને સ્થગિત કરે' -ભાવનાબેન દોશી, ગૃહિણી

'એ પણ દૂધમાં થયેલા ભાવ વધારાને અયોગ્ય ગણાવ્યો છે, દૂધના ભાવ વધારાને તેઓ ખૂબ જ ખોટું પગલું ગણાવી રહ્યા છે, બાળકો અને વૃદ્ધો તેમજ દરેક ઘરની દૈનિક અને પ્રથમ જરૂરિયાત દૂધ હોય છે, સવા ની શરૂઆત દૂધ અને ચા થતી હોય છે, આવી સ્થિતિમાં દૂધનો ભાવ વધારો બજેટને વેર વિખેર કરી નાખશે, દૂધના ભાવ વધારાથી અન્ય ચીજોનો પણ વધારો સંભવ છે. જેથી સરકાર તુરંત દૈનિક જરૂરિયાતોની ચીજોના ભાવો કાબુમાં રહે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો ન થાય તે જોવાની જવાબદારી સરકારની છે, અને સરકારે આ પ્રકારની સામાન્ય અને મધ્યમ પરિવારના બજેટ પર વિપરીત અસરો ઊભી થાય તે પ્રકારના પગલા થી દૂર રહેવું જોઈએ અને ભાવ વધારા જેવી સૌથી મોટી સમસ્યાને સમય રહેતા તેનું નિરાકરણ લાવીને લોકોને આર્થિક રીતે મજબૂત કરવા જોઈએ.' - નીલાબેન દત્તા,ગૃહિણી

'પરિવારમાં કમાનાર વ્યક્તિ માટે સૌથી મોટી આફત રૂપ ગણાવ્યો છે, ઘરમાં કમાનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા એક બે હોય છે. અને તે સમગ્ર પરિવારનું ભરણ પોષણ કરતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં દૂધમાં થયેલો ભાવ વધારો કમાનાર વ્યક્તિની કમર તોડી નાખશે. બે રૂપિયાનો ભાવ વધારો માત્ર દૂધમાં થયો છે, પરંતુ આખા મહિનાના ખર્ચની વાત કરીએ તો કમાનાર વ્યક્તિએ વધારાના ચારથી પાંચ હજાર રૂપિયા ઘર ખર્ચ માટે આપવા પડશે. તેના માટે તેણે મહિનામાં 5,000 કરતાં વધારે રૂપિયા વધુ કમાવવા જવું પડશે, આવી સ્થિતિમાં આજે નોકરી ટકાવી રાખવી પણ મુશ્કેલ છે, તેવા સમયમાં જે આવક થાય છે, તેમાં પાંચ હજાર રૂપિયાનો વધારો કેમ કરીને થઈ શકે તે સૌથી મોટી ચિંતા ઘરના કમાનાર વ્યક્તિ પર છે. સતત વધી રહેલી મોંઘવારી કમાનાર વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ પર પણ ખૂબ જ વિપરીત અસર કરી રહી છે, જેને કારણે આજે પરિવારોમાં અસંતોષનું વાતાવરણ પણ ઉભું થયું છે, જેથી સરકારે તુરંત દૂધના ભાવ વધારામાં હસ્તક્ષેપ કરીને પણ વધેલા દૂધના ભાવ ન વધે અને સ્થિર રહે તે દિશામાં કામ કરવું જોઈએ.' - જંખના બેન, ગૃહિણી

