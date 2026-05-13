અમુલ દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટરે 2 રૂપિયાનો વધારો, આવતીકાલથી નવો ભાવ વધારો લાગુ
નવા ભાવ 15 મેથી અમલમાં આવશે.
Published : May 13, 2026 at 7:41 PM IST
અમદાવાદ: આણંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ (AMUL) ની માલિકી ધરાવતા ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન દ્વારા વિવિધ દૂધ ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે; જેમાં અમૂલ તાઝાના 1 લિટર પેકના ભાવમાં ₹2 અને અમૂલ ગોલ્ડના 500 મિલી પેકના ભાવમાં ₹1 નો વધારો શામેલ છે. નવા ભાવ 15 મેથી અમલમાં આવશે.
ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ કે જે અમૂલ બ્રાન્ડ હેઠળ દૂધ અને દૂધની બનાવટોનું વેચાણ કરે છે તેમના દ્વારા દૂધના ભાવમાં પ્રતિલિટર રૂપીયા 2/- નો વધારો મુખ્ય વેરિએન્ટ/પેકમાં તારીખ 14 મે 2026 થી સમગ્ર ભારતમાં અમલમાં મૂક્યું છે.
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, which owns Anand Milk Union Limited (AMUL), has hiked the prices of various milk products, including 1 litre Amul Taaza by Rs 2 and 500 ml Amul Gold by Rs 1.— ANI (@ANI) May 13, 2026
આ ભાવ વધારો મહતમ વેચાણ કિમતમાં ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ 2.5-3.5% નો વધારો સૂચિત કરે છે જે સરેરાશ ખાદ્ય ફુગાવા કરતા ઓછો છે. નોંધનીય છે કે અમૂલ દૂધના ભાવમાં મે-2025 બાદ કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
આ ભાવ વધારો અમારા 36 લાખ દૂધ ઉત્પાદકોના દૂધના ઈનપુટ ખર્ચમાં વધારાને કારણે કરવામાં આવી રહ્યો છે. દૂધ ઉત્પાદનનાં ખર્ચમાં વર્ષ દરમિયાન પશુ આહાર, દૂધ પેકેજિંગ ફિલ્મ અને બળતણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. અમારા બધા સભ્ય સંઘોએ પણ છેલ્લા એક વર્ષમાં ખેડૂતોના ભાવમાં રૂ. 30 પ્રતિ કિલો ફેટનો એટલે કે 3.7% નો વધારો કર્યો છે.