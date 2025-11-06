વિશ્વ મંચ પર ગુજરાતનો ડંકો: અમૂલ બન્યું દુનિયાનું નંબર વન સહકારી સંગઠન
અમૂલને માથાદીઠ GDP પ્રદર્શનના આધારે વિશ્વની નંબર-1 સહકારી સંસ્થા તરીકેનું સર્વોચ્ચ સ્થાન મળ્યું છે.
Published : November 6, 2025 at 4:35 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતની ગૌરવશાળી સહકારી સંસ્થા, ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડ (GCMMF) - અમૂલે, વૈશ્વિક ફલક પર એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કોઓપરેટિવ એલાયન્સ (ICA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા 'વર્લ્ડ કોઓપરેટિવ મોનિટર 2025' રિપોર્ટ મુજબ, અમૂલને માથાદીઠ GDP પ્રદર્શનના આધારે વિશ્વની નંબર-1 સહકારી સંસ્થા તરીકેનું સર્વોચ્ચ સ્થાન મળ્યું છે.
કતારના દોહામાં આયોજિત પ્રતિષ્ઠિત ICA CM50 કોન્ફરન્સમાં આ રેન્કિંગની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી, જ્યાં અમૂલને સર્વશ્રેષ્ઠ કોઓપરેટિવનું સન્માન આપીને ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. અમૂલે ભારતીય સહકારી ક્ષેત્રની અન્ય દિગ્ગજ સંસ્થા ઇફ્કો (IFFCO) ને પાછળ છોડીને આ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.
ઐતિહાસિક સિદ્ધિ: પશુપાલકોનું સન્માન
અમૂલના ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ આ સિદ્ધિ અંગે નિવેદન આપતા તેને માત્ર અમૂલની જ નહીં, પરંતુ ગુજરાત અને દેશના લાખો પશુપાલકોની મહેનત અને સમર્પણનું સન્માન ગણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે આ વૈશ્વિક માન્યતા એ વાતનો પુરાવો છે કે ભારતીય સહકારી ક્ષેત્રમાં કેટલી તાકાત રહેલી છે.
ICAના રેન્કિંગમાં રોજગારી સર્જન, ગરીબી ઘટાડવા અને દેશના GDPમાં યોગદાન જેવા તમામ મહત્વના માપદંડો પર અમૂલ ખરી ઉતરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કોઓપરેટિવ એલાયન્સ દ્વારા વિશ્વભરની 300 ટોચની સહકારી સંસ્થાઓના GDP આધારિત મોનિટરિંગ પછી આ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
આ સિદ્ધિને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝન અને ગૃહમંત્રી તથા સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનને આભારી ગણાવવામાં આવી છે, જેના કારણે સહકારી ક્ષેત્રને નવી દિશા મળી છે.
36 લાખ ખેડૂતો અને 90 હજાર કરોડનો કારોબાર
અમૂલ સાથે આજે ગુજરાતના 36 લાખથી વધુ ખેડૂતો અને દૂધ ઉત્પાદકો જોડાયેલા છે. આ વિશાળ નેટવર્ક થકી અમૂલ હાલમાં લગભગ 90 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનો વાર્ષિક કારોબાર ધરાવે છે.
અમૂલની પ્રોડક્ટ્સના આશરે 38 ટકા ગ્રાહકો નાના શહેરો અને ગામડાઓમાંથી આવે છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે અમૂલ માત્ર મહાનગરોની જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશની બ્રાન્ડ બની ગઈ છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે વિશ્વની નંબર-1 કો-ઓપરેટિવ બન્યા બાદ અમૂલ સમાજ અને પશુપાલકોના હિત માટે વધુ સારું કામ કરીને નવા લક્ષ્યો હાંસલ કરશે.
અમૂલનો ગૌરવશાળી ઇતિહાસ
અમૂલના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો, વર્ષ 1946 થી 1974 દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ડેરી સહકારી આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી. દૂધ ઉત્પાદકોને વેપારીઓના શોષણમાંથી મુક્ત કરવા માટે ગુજરાતના છ જિલ્લા દૂધ સંઘોના અધ્યક્ષો અને ડૉ. વર્ગીસ કુરિયનના સંયુક્ત પ્રયાસોથી GCMMF (અમૂલ) ની સ્થાપના થઈ, જેનો મુખ્ય હેતુ દૂધના વિતરણ અને માર્કેટિંગ માટે પોતાનું મજબૂત નેટવર્ક ઊભું કરવાનો હતો.
યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા ઘોષિત 'આંતરરાષ્ટ્રીય કો-ઓપરેટિવ વર્ષ 2025' સમાપ્ત થાય તે પહેલા જ અમૂલને આ વૈશ્વિક રેન્કિંગ મળવું એ ભારતના સહકારી મોડેલની સ્થાયી શક્તિને પુન:પુષ્ટિ કરે છે. આ સિદ્ધિએ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની સહકારી ક્ષેત્રની તાકાતનો ડંકો વગાડ્યો છે.
આ પણ વાંચો: