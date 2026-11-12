દિવાળી બાદ દૂધના ભાવમાં ઉભરો, ગૃહિણીઓ પરેશાન, ચા રસિયા ચિંતામાં
ભાઈબીજના દિવસે જાહેર કરેલો અમૂલ દૂધમાં ભાવ વધારાનો અમલ 12, નવેમ્બરથી અમલી થયો છે. દૂધમાં વધેલા ભાવથી ગુજરાતભરમાં હાહાકાર મચી ગયો છે.
Published : November 12, 2026 at 6:19 PM IST
પરેશ દવે, અમદાવાદઃ દેશમાં ગુજરાત દૂધ ઉત્પાદન માટે જાણીતુ છે. દૂધ ઉત્પાદનમાં અમૂલ મોડલને દેશ અને વિશ્વમાં અનુસરાય છે. પણ છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં દૂધના ભાવમાં પ્રતિ લિટરમાં આઠ રુપિયાનો ભાવ વધારો કરાયો છે.
દૂધમાં ભાવ વધારાનો માર દૂધ વપરાશકર્તા ઉપર અસર કરશે. હાલનો ભાવ વધારો ઘાસચારાની કિંમતમાં વધારાના કારણે થયાનું કહેવાય છે. દૂધમાં વધેલા આ ભાવથી લોકોમાં નારાજગી વ્યાપી ગઈ છે.
વિશ્વ અને દેશમાં મિલ્ક પ્રોડકશન માટે જાણીતા ગુજરાતમાં દૂધના ભાવ વધારાના કારણે ચર્ચા છેડાઈ છે, કેમ કે, દૂધના ભાવમાં સતત વધારો થતો જાય છે. દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે વિશ્વમાં અમૂલ સહકારી દૂધ ઉત્પાદન મોડલે ડંકો વગાડ્યો છે. વર્ષ -2024થી તા, 12, નવેમ્બર - 2026 સુધી અમૂલ દૂધના વિવિધ ઉત્પાદકોમાં દર વર્ષે સરેરાશ બે રુપિયાનો વધારો નોંધાયો છે.
તા.12, નવેમ્બર - 2026થી અમલી દૂધ ઉત્પાદનોમાં ભાવ વધારાના કારણમાં દૂધ ઉત્પાદન અને દૂધ પ્રોસેસિંગ ખર્ચમાં વધારાનું કારણ ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન દર્શાવે છે. વર્ષ-2026માં નબળા ચોમાસાના કારણે ઘાસચારાના ઉત્પાદન ઉપર પ્રતિકૂળ અસર પડતા ઘાસચારો મોંઘો થયો છે. જેના કારણે GCMMFને દૂધમાં પ્રતિ લિટર ભાવ વધારો કરવો પડ્યો છે. અમૂલની સાથે ગુજરાતમાં મધર ડેરીએ આ અગાઉ દૂધમાં પ્રતિ લિટર ભાવ વધારો જાહેર કર્યો હતો.
Amul to hike fresh milk pouch prices by up to 5% across India from tomorrow Read @ANI Story | https://t.co/GqO1MnLl7D #Amul #MilkPouchPrices #India https://t.co/57HJ0bRyJq— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2026
ભાઈબીજના દિવસે જાહેર કરેલો અમૂલ દૂધમાં ભાવ વધારાનો અમલ 12, નવેમ્બરથી અમલી થયો છે. અમૂલે જાહેર કરેલી સત્તાવાર માહિતી પ્રમાણે દૂધના સરેરાશ ભાવમાં ચાર થી પાંચ ટકાનો વધારો કરાયો છે. અમૂલના જણાવ્યા પ્રમાણે અમૂલ ગોલ્ડના પ્રતિ લિટર ભાવમાં રુ. ચારનો વધારો નોંધાતા હવે રુ. 74 થયો છે. અમૂલ તાજામાં બે રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. આમ અમૂલ તાજા પ્રતિ લિટર રુ. 59માં મળશે.
ભાવ વધારાની અસર દૂધમાં રહેલા મિલ્ક ફેટને ધ્યાને લઈનો કરાયો છે. જે મુજબ અમુલ ગોલ્ડમાં 6 ટકા મિલ્ક ફેટ છે એટલે એના ભાવમાં 5.5 ટકા વધતા હવે અમૂલ ગોલ્ડ પ્રતિ લિટર રુ. 74એ પહોંચ્યું છે. અમૂલ ગોલ્ડ અને અમૂલ તાજા સિવાય અમૂલના અન્ય કોઈ ઉત્પાદનમાં ભાવ વધારો જાહેર કરાયો નથી. 11, નવેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત અમૂલના પરિપત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે દૂધની આવકની 80 ટકા રકમ તેના 36 લાખ દૂધ ઉત્પાદકો વચ્ચે વહેંચાય છે.
અમૂલ દૂધના ભાવમાં વધારો થતા તેની સીધી અસર ગૃહિણીઓના બજેટ ઉપર પડી છે. એક તરફ આવક ઘટતી જાય છે, ત્યારે છ મહિનામાં બીજી વાર દૂધમાં વધારો થતા ઘરના બજેટ ઉપર અસર પડશે તે પણ નક્કી છે. બાળકોને પોષણ મળવામાં પણ મુશ્કેલી પડશે એવો મત વાલીઓએ વ્યક્ત કર્યો છે. મોટાભાગના લોકો દૂધ છોડી શકે છે. ગૃહિણીનું હંમેશા બજેટ ખોરવાતુ જાય છે. બીજી તરફ આ ભાવ વધારાના અમલના દિવસથી જ ચા કિટલી અને ટી-સ્ટોલ ઉપર મળતી કટીંગ ચાનો ભાવ રુ. 20 સુધી પહોંચ્યો છે. બહાર ચા પીતા ચા રસિકોના ખીસ્સા ઉપર ભારણ વધ્યું ચે. ચા કિટલીના માલિકો પણ દૂધના ભાવ વધારાના કારણે ઓછી ચા વેચાશે એવી ધારણા કરી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસે ભાવ વધારાને લઈને ભાજપ પર સાધ્યું નિશાન
દૂધના ભાવ વધારાને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડૉ.મનિષ દોશીએ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. ઈટીવી ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય ગ્રાહકો, ગરીબ, નિમ્ન મધ્યમ વર્ગ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારો પર મોંઘવારીનો મોટો આંચકો પડ્યો છે. અમૂલ અને મધર ડેરીએ દૂધના ભાવમાં રૂ. ૪ સુધીનો વધારો કર્યો છે, દૂધમાં વધુ એક વાર ભાવ વધારો ઝિંકાયો છે.જ્યારે અમૂલે ઘી અને બટરના ભાવમાં પણ ધરખમ વધારો કર્યો છે. આ માત્ર ભાવવધારો નથી, પણ પહેલેથી જ મોંઘવારીથી ત્રસ્ત પરિવારોના બજેટ પર સીધો પ્રહાર છે.
તહેવારોના સમયે બજારમાં શુદ્ધ અમૂલ ઘી મળતું નથી અને ભેળસેળવાળા ઘીનો વેપલો ચાલી રહ્યો છે. કાળાબજારીયા, સંગ્રહખોરો અને ભેળસેળીયા તત્વો બેકાબૂ છે, જ્યારે કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપ સરકાર મૌન છે.ભાજપ સરકાર આવશ્યક વસ્તુઓના ભાવ નિયંત્રિત કરવામાં અને લોકોને રાહત આપવામાં સંપૂર્ણ નાકામ સાબિત થઈ છે. દૂધ, ઘી અને બટર વૈભવી વસ્તુઓ નથી. આ બાળકો, વૃદ્ધો અને ગરીબ પરિવારોની રોજિંદી જરૂરિયાત છે. ડેરી ઉત્પાદનોમાં વારંવાર ભાવવધારો અને ભેળસેળ-કાળાબજાર પર કાબૂ મેળવવામાં નિષ્ફળતા સરકારની સંપૂર્ણ ઉદાસીનતા દર્શાવે છે.
દૂધના વધેલા ભાવ સામાન્ય પરિવારથી લઈને ગરીબ શ્રમિક પરિવારનો આર્થિક બોજ વધારનારો છે.સરકારે હવે દૂધના ભાવને લઈને વિચારવું પડશે, કારણ કે, ગુજરાત દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે નામના ધરાવે છે, પણ દૂઘના ભાવમાં થતા વધારાના કારણે રાજ્યના નાગરિકો પરેશાન છે.
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