ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મુસાફરો ભરેલી AMTS બસમાં આગ લાગી, ડ્રાઇવરની સમયસુચકતાને કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી

અમદાવાદના એસ.જી.હાઇવે પર અડાલજથી સરખેજ આવતી 501 નંબરની AMTS બસ સોલા ભાગવત ચાર રસ્તા પર પહોંચી ત્યારે આગ લાગી

અમદાવાદમાં મુસાફરો ભરેલી AMTS બસમાં આગ લાગી
અમદાવાદમાં મુસાફરો ભરેલી AMTS બસમાં આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં AMTS બસમાં આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. શહેરના ટ્રાફિકથી વ્યસ્ત એસ.જી.હાઇવે પર સોલા ભાગવત ચાર રસ્તા પાસેથી પ્રસાર થતી AMTS બસમાં આગ લાગી હતી. બસમાં આગ લાગતા જ ડ્રાઇવરે મુસાફરોને તરત જ પાછળના દરવાજેથી બસમાંથી ઉતારી મુક્યા હતા. ડ્રાઇવરની સમય સુચકતાને કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી ગઇ હતી.

અડાલજથી સરખેજ આવતી AMTS બસમાં લાગી આગ

અમદાવાદના એસ.જી.હાઇવે પર અડાલજથી સરખેજ આવતી 501 નંબરની AMTS બસ સોલા ભાગવત ચાર રસ્તા પર પહોંચી ત્યારે આગ લાગી હતી. બસના ડ્રાઇવરને બોનેટમાંથી અચાનક ધુમાડા નીકળતા જોવા મળ્યા હતા. તે બાદ તરત જ ડ્રાઇવરે તમામ મુસાફરોને બસમાંથી નીચે ઉતારી દીધા હતા. તે બાદ કંડક્ટરે પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડને ઘટનાની જાણ કરી હતી. આ દરમિયાન બસના આગળના ભાગમાં એન્જિનમાં આગ ભડકી હતી.

અમદાવાદમાં મુસાફરો ભરેલી AMTS બસમાં આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની જાણ થતા જ ફાયરબ્રિગેડની બે ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ફાયરના જવાનોએ પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના દરમિયાન AMTS બસને નુકસાન થયું હતું. બસ આગમાં બળીને ખાક થઇ ગઇ હતી. AMTS બસમાં આગ લાગવાની જાણ થતા જ AMTSની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આગ એટલી ભયાનક હતી કે બસ ડ્રાઇવરની કેબિન તેમજ બસના આગળના ભાગની છ સીટો તેમજ ફ્લોર સીલીંગ બળીને ખાક થઇ ગયું હતું. પોલીસે ઘટનાની માહિતી મેળવી બસ ઓપરેટરને નોટિસ આપવામાં આવી છે અને દંડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMTS BUS AAG SOLA BHAGWAT AHMEDABAD
AMTS BUS FIRE
AHMEDABAD BUS FIRE
SG HIGHWAY AMTS BUS FIRE
AMTS BUS FIRE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.