AMTSનું 1011 કરોડનું બજેટ મંજૂર, અમદાવાદમાં 1600થી વધારે બસ દોડશે; AI સોફ્ટવેર ડેવલપ કરાશે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ (AMTS)નું વર્ષ 2026-27નું 1011 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.

AMTSનું 1011 કરોડનું બજેટ મંજૂર
AMTSનું 1011 કરોડનું બજેટ મંજૂર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ (AMTS)નું વર્ષ 2026-27નું 1011 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. 20 કરોડના સુધારા સાથે કુલ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં AMTSની 1600 જેટલી બસ દોડશે. બજેટમાં શહેરમાં ચાર નવી ડબલ ડેકર બસનો વધારો પણ કરવામાં આવ્યો છે.

AMTSનું 1011 કરોડનું બજેટ મંજૂર

ટ્રાન્સપોર્ટ કમિટીના ચેરમેન ધરમશી દેસાઇએ AMTSનું બજેટ રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે, બજેટ વર્ષ 2026-27 દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ (AMTS) દ્વારા સંચાલિત બસોની સંખ્યામાં વધારો કરીને 1600 જેટલી બસ કરવામાં આવશે, જે હાલની સંચાલિત બસ કરતા લગભગ બમણી હશે. તમામ રૂટોનું વિગતવાર એનાલિસીસ કરીને જરૂરીયાત મુજબ બસની ફ્રિકવન્સી વધારવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 2026-27ના ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા બજેટમાં 20 કરોડના સુધારા સાથેનું કુલ બજેટ 1011 કરોડનું મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.

AMTSનું 1011 કરોડનું બજેટ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)

ચાર નવી ડબલ ડેકર બસ ખરીદવાનો ઠરાવ

  1. 15માં નાણાંપંચની ગ્રાન્ટમાંથી અંદાજે 9 કરોડ મેળવીને વધુ 4 ઇલેકટ્રીક એ.સી. ડબલડેકર બસો + તેના ચાર્જર કોમ્પ્રીહેન્સીવ મેઇન્ટેનન્સ મેન્યુફેકચરર પાસે કરાવવા સાથે ખરીદવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
  2. દરેક ઝોનમાં પાંચ ટ્રી બસ શેલ્ટર અંદાજે 2 કરોડના ખર્ચે 15માં નાણાંપંચની ગ્રાન્ટમાંથી લગાવવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
  3. સ્ટાફ બીહેવીયર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ 20 લાખના ખર્ચે AMTSની રેવન્યુ બચતમાંથી કરાવવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
  4. જમાલપુર ડેપો ખાતે સ્ટોર બિલ્ડીંગ 50 વર્ષ જૂની જર્જરીત હાલતમાં હોવાથી નવી બિલ્ડીંગ અંદાજે 3 કરોડના ખર્ચે સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનાની ગ્રાન્ટમાંથી તૈયાર કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
  5. પ્રદુષણ મુકત શહેરી પરિવહન પ્રોજેકટ કલીન એર બસ ફલીટ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત મુસાફરોને રેટ્રોફિટ તૈયાર ઇન-કેબિન એર પ્યોરીફીકેશન સીસ્ટમ પ્રથમ તબકકામાં 70 AC બસોમાં અંદાજીત 3 કરોડના ખર્ચે 15માં નાણાંપંચની ગ્રાન્ટમાંથી લગાવવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
  6. AI આધારિત પબ્લિક ડિમાન્ડ ને ધ્યાનમાં રાખીને ડાયનેમિક શિડયુલિંગ સોફ્ટવેર ઓપ્ટિમાઇઝેશન માટે ત્રણ કરોડના ખર્ચે 15માં નાણાપંચની ગ્રાન્ટમાંથી લગાવવાનું રહેશે.

AMTS બસનો વ્યાપ વધ્યો

જાહેર પરિવહન ક્ષેત્રમાં સમગ્ર દેશમાં સૌ પ્રથમ વખત અમદાવાદમાં તા.1-4-1947થી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ 112 બસો અને 38 રૂટો સાથે શરૂ કરવામાં આવેલ જેનો વ્યાપ આજે વધીને દૈનિક અંદાજીત 867 બસો અને 168 ઓપરેશનલ રૂટોથી અમદાવાદ શહેર તથા તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં અ.મ્યુ.ટ્રા.સ.ની બસોનું સંચાલન કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ શહેરનો વિસ્તાર 480.88 ચો.કી.મી.થી વધીને 505 ચો.કી.મી.નો થવાથી ઔડાના ગામો જેવા કે પૂર્વમાં કુજાડ ગામ, ઉન્દ્રેલ ગામ, હલદરવાસ, ખાત્રજ (મહેમદાવાદ), દહેગામ, કરોલી ગામ પશ્ચિમમાં સાણંદ, માધવનગર, મોતીપુરા, થોળ ઉત્તરમાં કલોલ, વામજ, મેડાઆદરજ, પોળ, દક્ષિણમાં બાવળા- કાશીન્દ્રા, બારેજા વગેરે ગામડાઓમાં પણ AMTS બસ સુવિધા આપવામાં આવે છે.

