સોમનાથ મંદિરમાં કાર્તિકી પૂર્ણિમાની મધ્ય રાત્રિએ રચાયો અમૃત વર્ષા યોગ, એક લાઈનમાં ચંદ્ર, ધ્વજ અને જ્યોતિર્લિંગ દેખાયા
કાર્તિકી પૂર્ણિમા, જેને ત્રિપુરારી પૂર્ણિમા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, આ દિવસે ભગવાન શિવએ ત્રિપુરાસુર નામના અસુરનો સંહાર કરીને ત્રિલોકનું કલ્યાણ કર્યું હતું.
Published : November 6, 2025 at 3:33 PM IST
સોમનાથ: સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે કાર્તિકી પૂર્ણિમાના પાવન પર્વે મધ્ય રાત્રે વિશેષ મહાપૂજા અને મહા આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાત્રિના 12 વાગ્યે મહા આરતી યોજાઈ હતી. જેમાં પ્રથમ વખત SGVP ગુરુકુળ સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓના બેન્ડ દ્વારા મહાદેવની આરતી સંગીતમય રૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી.
કાર્તિકી પૂર્ણિમા, જેને ત્રિપુરારી પૂર્ણિમા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, આ દિવસે ભગવાન શિવએ ત્રિપુરાસુર નામના અસુરનો સંહાર કરીને ત્રિલોકનું કલ્યાણ કર્યું હતું. આ દિવસે એક દુર્લભ ખગોળીય સંયોગ રચાય છે. જ્યારે મધ્ય રાત્રે 12 વાગ્યે ચંદ્રમા, શ્રી સોમનાથ મંદિરનો ધ્વજ અને શ્રી જ્યોતિર્લિંગ એક સીધી રેખામાં આવે છે.
ભક્તોની માન્યતા મુજબ આ યોગના દર્શનથી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે અને વિશેષ પુણ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. ભક્તો માટે આ દિવ્ય ક્ષણના દર્શન માટે મંદિર રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું હતું. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા તમામ દર્શનાર્થીઓ માટે સુવિધાસભર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જેથી ભક્તો સરળતાથી આ અનોખા યોગના દર્શન કર્યા હતા.
એસ.જી.વી.પી. દ્રોણેશ્વર ગુરુકુલના વિદ્યાર્થીઓના બેન્ડ દ્વારા મહાદેવની આરતી સંગીતમય રૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. આ વિધાર્થીઓએ તાજેતરમાં કેવડિયા ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોજાયેલી એકતા દિવસ પરેડમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પોતાનું નામ રોશન કર્યું હતું. જે બાદ તેઓએ શ્રી સોમનાથ મહાદેવને પોતાની સંગીતકલા અર્પણ કરીને આ પાવન પર્વને વિશેષ આભા આપેલા.
