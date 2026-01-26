અમરેલીના ચલાલામાં જોવા મળી હિન્દુ–મુસ્લિમ એકતાની મિશાલ, જુમ્મા મસ્જીદના ઉદ્ઘાટનમાં સંતો-મહંતોની હાજરી
બંને ધર્મગુરુઓની હાજરીમાં જુમ્મા મસ્જીદનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી સમગ્ર વાતાવરણમાં કોમી એકતાનો ભાવ ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
Published : January 26, 2026 at 5:49 PM IST
અમરેલી : ચલાલા શહેરમાં કોમી એકતા અને ભાઈચારાની ભાવનાઓ ફરી એકવાર ઉજાગર થઈ. ચલાલા જુમ્મા મસ્જીદના ભવ્ય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમુદાયના ધર્મગુરુઓની એકસાથે હાજરીએ સૌરાષ્ટ્રભરમાં કોમી એકતાની એક અનોખી અને પ્રેરણાદાયી મિસાલ સ્થાપિત કરી હતી.
આ પ્રસંગે સૌરાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ દાનેવ ધામના મહંત શ્રી વલકું બાપુ (સંત વલકુબાપુ) ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની સાથે મુસ્લિમ ધર્મગુરુ મૌલવી શબ્બીરબાપુ કાદરી પણ હાજર રહ્યા હતા. બંને ધર્મગુરુઓની હાજરીમાં જુમ્મા મસ્જીદનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી સમગ્ર વાતાવરણમાં કોમી એકતાનો ભાવ ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
આ મસ્જીદના ઉદ્ઘાટન દરમિયાન "યા હુસૈન" અને "જય દાન મહારાજ"ના નાદ એકસાથે સંભળાયા હતા. જે હિન્દુ–મુસ્લિમ એકતાના અદ્ભુત દૃશ્યો સર્જી રહ્યા હતા. આ દ્રશ્યોએ ઉપસ્થિત જનસમૂહને ભાવવિભોર કરી દીધા હતા. મૌલવી શબ્બીરબાપુ કાદરીએ દાનેવ ધામના મહંત શ્રી વલકું બાપુનું અદકેરું સન્માન કરી કોમી સદભાવનાનો ઉત્તમ દાખલો રજૂ કર્યો હતો.
સભાને સંબોધિત કરતા મહંત શ્રી વલકું બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, "ધર્મ માનવતાને જોડવાનો માર્ગ છે, તોડવાનો નહીં. હિન્દુ–મુસ્લિમ એકતા જ આપણા દેશની સાચી શક્તિ છે." તેમણે તમામ લોકોને પ્રેમ, શાંતિ અને ભાઈચારાની ભાવનાઓ સાથે રહેવાનો સંદેશ આપ્યો હતો. તે સાથે મૌલવી શબ્બીરબાપુ કાદરીએ પણ સમાજમાં એકતા, સદભાવ અને પરસ્પર આદર જળવાઈ રહે તેવા આશીર્વાદ અને દુઆઓ પાઠવી હતી.
નોંધનીય છે કે ચલાલા શહેરમાં વર્ષોથી કોમી એકલાસ અને સદભાવનાની પરંપરા રહી છે. અહીં હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો એકબીજાના તહેવારો સાથે મળીને ઉજવે છે. જુમ્મા મસ્જીદના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પણ આ જ પરંપરાનો સુંદર પરિચય જોવા મળ્યો હતો.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન બંને સમુદાયના આગેવાનો, સ્થાનિક નાગરિકો અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ હાજર રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં કોમી એકતા, ભાઈચારો અને સૌહાર્દની ભાવનાઓ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી હતી. હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મગુરુઓના મિલનના આ અદ્ભુત દૃશ્યોએ સમાજને એકતા અને શાંતિનો મજબૂત સંદેશ આપ્યો હતો.
