દિવાળીએ રાજુલામાં તંત્ર એક્શનમાં: લાયસન્સ વગર ફટાકડા વેચતા 2 સામે કાર્યવાહી, રૂ.1 લાખના ફટાકડા સીઝ
નાયબ કલેકટર અક્ષર વ્યાસની ટીમે ટાવર રોડ પર મોડી રાત્રે ફટાકડાના સ્ટોલ અને દુકાનો તપાસી, , નિયમ ભંગ કરતા 2 ઈસમો સામે કાર્યવાહી.
Published : November 6, 2026 at 2:44 PM IST
અમરેલી: દિવાળીના પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા સહિત કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાને લઈને સઘન તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડાના વેચાણ અને ઉપયોગને કારણે આગ લાગવા સહિતની દુર્ઘટનાઓ ન સર્જાય તેમજ જાહેર જનતાની સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે રાજુલા વહીવટી તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે.
રાજુલાના નાયબ કલેકટર અક્ષર વ્યાસ દ્વારા પોતાની ટીમ સાથે શહેરમાં ફટાકડાના વેચાણ કરતા વિવિધ સ્ટોલ અને દુકાનો પર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને મોડી રાત્રે નાયબ કલેકટર, મામલતદાર સહિતની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા રાજુલાના ટાવર રોડ વિસ્તારમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ફટાકડાના વેચાણ માટે જરૂરી લાયસન્સ અને નિયત સ્થળે વેચાણ કરવામાં આવે છે કે નહીં તે સહિતના નિયમોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
ચેકિંગ દરમિયાન લાયસન્સ વગર અન્ય સ્થળે ફટાકડાનું વેચાણ કરતા બે ઈસમો સામે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી વેચાણ કરવામાં આવતા અંદાજે રૂ.1 લાખની કિંમતના ફટાકડા નાયબ કલેકટર દ્વારા કબજે લઈને સીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. તંત્રની આ કાર્યવાહીથી ફટાકડાના વેપારીઓમાં પણ દોડધામ મચી ગઈ હતી.
નાયબ કલેકટર અક્ષર વ્યાસે ફટાકડાનું વેચાણ કરતા વેપારીઓને સરકારના નક્કી કરેલા નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અપીલ કરી હતી. લાયસન્સ વગર કે નિયત સ્થળ સિવાય અન્ય જગ્યાએ ફટાકડાનું વેચાણ ન કરવા તેમજ સુરક્ષાના તમામ માપદંડોનું પાલન કરવા વેપારીઓને સૂચના આપવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડતી વખતે અથવા વેચાણ સ્થળે આગ લાગવાની ઘટના બને તો તાત્કાલિક કેવી રીતે તકેદારી રાખવી અને પરિસ્થિતિને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી તે અંગે વહીવટી તંત્ર દ્વારા મોકડ્રિલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મોકડ્રિલના માધ્યમથી આગ લાગવાના સંજોગોમાં બચાવ કામગીરી, સાવચેતી અને તાત્કાલિક પ્રતિસાદ અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
રાજુલા સહિત સમગ્ર કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. નાયબ કલેકટર અક્ષર વ્યાસે વેપારીઓ અને નાગરિકોને નિયમોનું પાલન કરવા તેમજ સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવા અપીલ કરી છે.
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