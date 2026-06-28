અમરેલી: ખાંભાના ચતુરી ગામે સિંહણના હુમલામાં બાળકના મોત બાદ વન વિભાગે ચાર દિવસમાં 10 સિંહોને પાંજરે પૂર્યા
વન વિભાગે ચાર દિવસમાં કુલ 10 સિંહોને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરી પાંજરે પૂર્યા, પકડાયેલા નર સિંહની ઊલટીમાંથી બાળકના અવશેષો મળ્યા.
Published : June 28, 2026 at 6:17 PM IST
અમરેલી: ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામે પાંચ વર્ષના બાળકના સિંહના હુમલામાં થયેલા માનવ મૃત્યુની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે. આ ઘટનાને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈ વન વિભાગ દ્વારા સતત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બાળકના મોત બાદ સિંહોની હિલચાલ અને તેમની વર્તણૂક અંગે તપાસ કરવા માટે વન વિભાગે સતત ચોથા દિવસે પણ મેગા ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
મળતી માહિતી અનુસાર, ચતુરી ગામે એક 5 વર્ષીય બાળક પોતાના દાદાની આંગળી પકડીને જઈ રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક એક સિંહણે હુમલો કરીને બાળકને ઉઠાવી લઈ ગઈ હતી. સિંહણ બાળકને અંદાજે 1 કિલોમીટર જેટલા અંતર સુધી ખેંચીને લઈ ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઘટનાએ ગ્રામજનોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જ્યો હતો.
ઘટના બાદ વન વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી. વન વિભાગ દ્વારા મોડી રાત્રે વધુ 2 નર સિંહોને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝર ગન દ્વારા રેસ્ક્યુ કરી પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા હતા. આ અગાઉ પણ ખાંભા વન વિભાગે ચતુરી ગામ તથા આસપાસના વિસ્તારમાંથી 8 સિંહોને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરીને પાંજરે પૂર્યા હતા. આમ, 4 દિવસ દરમિયાન કુલ 10 જેટલા સિંહોને રેસ્ક્યુ કરીને ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, પકડાયેલા એક નર સિંહે કરેલી ઊલટીમાંથી બાળકના અવશેષો મળી આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેના કારણે ઘટનામાં સામેલ સિંહોની ઓળખ અને વર્તન અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. વન વિભાગ દ્વારા પકડાયેલા તમામ સિંહોના સેમ્પલ લઈ ફોરેન્સિક અને અન્ય જરૂરી તપાસ માટે મોકલવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે, જેથી માનવ પર હુમલાના ચોક્કસ કારણો તેમજ સંબંધિત પરિસ્થિતિ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકે.
આ અંગે ખાંભા રેન્જના આર.એફ.ઓ. નિકુલ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, "ચતુરી ગામની ઘટના સંદર્ભે વધુ બે સિંહોને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા છે અને તેમની તપાસ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી ચતુરી તથા આસપાસના વિસ્તારમાંથી કુલ 10 જેટલા સિંહોને પકડી ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે વન વિભાગ દ્વારા સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે." વન વિભાગનું ઓપરેશન હાલ પણ યથાવત છે અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
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