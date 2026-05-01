અમરેલી: ગીરના ખજુરી નેસમાં મંજૂરી વગરના ‘સંસ્કૃતિ દર્શન’ કાર્યક્રમની પત્રિકા વાયરલ થતા વન વિભાગ દોડતું થયું

ગીર પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં રાત્રિ રોકાણ-ભજનની પત્રિકા વાયરલ, પત્રમાં પૂર્વ મંત્રી પરષોત્તમ રૂપાલા-મુળુ બેરા સહિતના નામ, DCFએ પત્રિકા ખોટી હોવાનો કર્યો ખુલાસો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 5:03 PM IST

અમરેલી: જિલ્લાના ધારી તાલુકા હેઠળ આવેલા ગીર જંગલમાં ખજુરી નેસ ખાતે ‘સંસ્કૃતિ દર્શન’ કાર્યક્રમની એક પત્રિકા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ભારે વિવાદ ઊભો થયો છે. પત્રમાં ગીરના પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં રાત્રિ રોકાણ, ભજન-ડાયરો જેવા કાર્યક્રમો યોજવાનો ઉલ્લેખ હતો, જે વન વિભાગના નિયમોનો સ્પષ્ટ ભંગ ગણાય છે. મામલો પ્રકાશમાં આવતાં જ ગીર પૂર્વ વન વિભાગ સક્રિય થયું અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો.

પત્રિકા ‘જળ ક્રાંતિ ટ્રસ્ટ’ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી હતી, જેમાં કેન્દ્ર સરકારના પૂર્વ મંત્રી પરષોત્તમ રૂપાલા, રાજ્યના પૂર્વ વનમંત્રી મુળુ બેરા સહિતના નામોનો ઉલ્લેખ કરી તેમના ઉપસ્થિત રહેવાનું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું.

ગીર અભ્યારણનો નેસડા વિસ્તાર સિંહ સહિતના વન્યજીવોનું સંવેદનશીલ રહેઠાણ છે, ત્યાં લોકોની મોટી સંખ્યા, અવાજ તેમજ રાત્રિ રોકાણ જેવી પ્રવૃત્તિઓ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. આ કારણોસર પત્ર વાયરલ થતાં જ પર્યાવરણ વિર્દોમાં રોષ ફેલાયો હતો.

ધારી ગીર પૂર્વના DCF વિકાસ યાદવે સમગ્ર મામલે સ્પષ્ટતા કરી કે ખજુરી નેસમાં કોઈ પણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કે રાત્રિ રોકાણ માટે વન વિભાગ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. તેમણે જણાવ્યું કે, આયોજન કરનારાઓને ખુલાસો કરવા નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે અને ભવિષ્યમાં આવી કોઈ બાબતે મંજૂરી નહીં આપવાની ચેતવણી પણ આપી છે. જો કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રયાસ કરશે તો કડક કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારમાં દિવસ-રાત પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે, જેથી કોઈ પણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકાવી શકાય. આ મામલાએ ફરી એકવાર ગીર જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રમાં નિયમોના ચુસ્ત પાલન અને વન્યજીવન સુરક્ષાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.

